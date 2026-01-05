Netflix anuncia documentário de 'Stranger Things'; veja trailer

"Stranger Things" ganhará um documentário inédito sobre os bastidores da temporada final.

A Netflix confirmou nesta segunda-feira, 5, a estreia de “One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5” para o dia 12 de janeiro e divulgou o trailer. A produção acompanha o processo de criação da quinta e última temporada da série.

Dirigido por Martina Radwan, o documentário foi gravado ao longo de um ano. O material mostra o processo criativo por trás do encerramento da história. A proposta é detalhar o trabalho técnico, narrativo e artístico da produção.

O trailer divulgado traz cenas da leitura final do roteiro. Nos depoimentos, os irmãos Duffer, criadores da série, comentam o impacto de escrever o fim da produção. As imagens também recuperam registros antigos do elenco no início do projeto.

Documentário mostra bastidores e último dia de gravação

A produção entra na sala dos roteiristas e acompanha decisões centrais da trama. Um dos pontos abordados é o destino da personagem Eleven. O elenco aparece emocionado durante momentos-chave das gravações.

O trailer termina com imagens do último dia no set. Ross Duffer anuncia o encerramento oficial das filmagens. A cena marca o fim da produção após quase uma década.

Em comunicado, os irmãos Duffer informaram que o documentário teve inspiração em produções clássicas de bastidores, segundo o portal Variety. De acordo com os criadores, a proposta foi retomar esse modelo de registro do processo de produção.

“One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5” é uma produção da MakeMake Production. O projeto tem produção de Angus Wall, Terry Leonard e Kent Kubena. Assim como a série, o documentário será exclusivo da Netflix.

Confira o trailer: