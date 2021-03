Lucas Penteado sai do BBB 21 após noite tensa na casa

Lucas Penteado saiu do Big Brother Brasil na manhã deste domingo, 7. A decisão de sair veio do próprio participante, que se incomodou com os acontecimentos de uma festa na casa nesta madrugada.

A gota d'água para a decisão do participante ocorreu após um beijo entre Lucas e Gilberto, de quem se tornou aliado nos últimos dias. Os dois se beijaram durante uma festa do programa neste sábado, 6, e Lucas afirmou ao colega ser bissexual.

Ator de 24 anos de idade, Lucas foi logo repreendido por outra participante, Lumena. “Eu não quero ser palco para sua performance [bissexualidade]. Enquanto você não fizer de verdade, eu não serei palco de sua palestra”, disse Lumena sobre o beijo.

Lucas Penteado arruma as malas e vai para a porta do Confessionário: "Tentei ser eu de todas as formas." → https://t.co/gIyATl6Af7 • #BBB21 #RedeBBB pic.twitter.com/x3co3aLtDu — Big Brother Brasil (@bbb) February 7, 2021

Desde o começo do programa, Lucas vinha sendo criticado por outros participantes por um desentendimento na primeira festa com Kerline, já eliminada. Nos últimos dias, o ator tinha se aproximado sobretudo de Gilberto, Sarah e Juliette -- grupo que o público passou a chamar de "G4" nas redes sociais.

A saída de Lucas foi informada aos outros participantes nesta manhã, e seguida por comentários de comemoração de alguns outros jogadores. "Vocês agora são 18, lembrem-se do que vieram fazer aqui", disse a produção aos participantes que restaram.

Na mesma noite, outros jogadores conversaram sobre sair do programa, incluindo os cantores Karol Conká e Projota -- o último chegou a ir até o confessionário, e recebeu da produção a resposta de que Lucas tinha "problema com bebida". Até às 9h40 deste domingo, não havia confirmação de outros participantes terem deixado o programa.