Uma prova pode atravessar a madrugada e premiar quem aguenta mais tempo. Outra pode ser decidida em poucas rodadas. No "Big Brother Brasil", o formato da Prova do Líder muda ao longo da temporada, mas o resultado costuma definir quem fica a salvo e quem terá o poder de mandar um rival ao Paredão.

Como funciona a Prova do Líder do 'BBB'?

Antes de cada disputa, a produção explica o que os participantes precisam fazer, como o vencedor será definido e quais erros podem tirar alguém da prova. O desafio pode ser individual, em duplas ou por equipes e, em algumas semanas, é dividido em etapas eliminatórias.

Nas provas de resistência, os jogadores precisam cumprir a mesma tarefa por horas. No "BBB 26", por exemplo, um integrante de cada dupla tinha de manter um botão pressionado enquanto o outro equilibrava um prato preso a uma barra. Se um deles falhasse, os dois saíam da disputa.

Já nas provas de habilidade, o desempenho pode ser medido pelo tempo para completar um percurso ou pelos pontos acumulados ao acertar alvos. Nos desafios de memória, os participantes podem ter de reproduzir uma sequência ou identificar detalhes. Nas provas de sorte, a classificação pode depender da escolha de uma peça ou posição cujo resultado só é revelado depois.

Quando há mais de uma fase, a primeira pode servir para classificar os melhores colocados, que voltam a disputar a liderança na rodada final. A vitória em dupla também pode ter consequências diferentes conforme a semana. Em algumas delas, por exemplo, a dinâmica prevê que os dois vencedores dividam a liderança ou cheguem a um consenso de quem fica com ela.

O que ganha quem vence a Prova do Líder?

O vencedor costuma ganhar imunidade no Paredão da rodada e o direito de indicar um participante à berlinda. A liderança também dá acesso ao Quarto do Líder e permite escolher quem vai para o VIP, grupo que tem mais opções de alimentos. Os demais ficam na Xepa, onde o cardápio é mais restrito.

A indicação do Líder é uma das formas de chegar ao Paredão. As outras vagas podem ser definidas pela votação da casa, por um contragolpe ou por poderes previstos na dinâmica da semana.

Quando acontece a Prova do Líder?

A disputa costuma ir ao ar às quintas-feiras, mas a programação pode mudar na reta final, em que a dinâmica entra em "Modo Turbo" e a programação da semana é acelerada.

Provas do Líder que marcaram a história do BBB

Algumas provas do "BBB" ficaram na memória pelo tempo que os participantes passaram nela. Outras, pelo desfecho.

Cowboy x Alemão no "BBB 7". Rivais no jogo, Alberto Cowboy e Diego Alemão ficaram 21 horas e 30 minutos em pé dentro de uma gaiola. Cowboy levou a melhor e conquistou a liderança em um dos duelos mais lembrados da edição de 2007.

O "zerinho ou um" que mudou o resultado no "BBB 8". Depois de cerca de 15 horas abraçados a totens, Alexandre, Marcos e Thatiana decidiram a disputa no "zerinho ou um". Alexandre ganhou a brincadeira, mas Pedro Bial anunciou que a direção havia anulado o resultado. A liderança ficou com Thalita, a última participante a sair antes do trio.

As quase 43 horas de Ana Clara e Kaysar no "BBB 18". Os dois ficaram 42 horas e 58 minutos em pé em uma plataforma giratória, na prova de resistência mais longa da história do programa. A disputa valia imunidade na reta final e terminou empatada após a produção interromper o desafio para preservar a saúde dos participantes. Cada um ganhou um carro.

Quando começa o 'BBB 27'?

O "BBB 27" estreia na segunda-feira, 11 de janeiro de 2027, na TV Globo. Tadeu Schmidt segue no comando do reality, que terá duração prevista de 100 dias e reunirá participantes dos grupos Pipoca, Camarote e Veteranos.

Antes da estreia, entre 8 e 10 de janeiro, o público poderá acompanhar o "Seleção BBB". Nessa etapa, candidatos do grupo Pipoca disputam vagas nas Casas de Vidro, espalhadas pelas cinco regiões do Brasil. A fase também terá provas que dão vantagens para o jogo na casa principal.