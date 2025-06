Na onda da Netflix, Max aposta em IA para prévias automáticas e personalizadas na plataforma

A Max, serviço de streaming da Warner Bros Discovery (WBD), está passando por mais uma mudança. Mas essa, para os assinantes, é positiva: além do retorno do nome "HBO Max" — que já passa a valer no próximo mês — a plataforma implementou uma nova tecnologia para experiência do usuário, feita com uso de inteligência artificial.

Assim como a Netflix, a companhia elaborou uma função que reproduz prévias automáticas quando o usuário passa o cursor sobre filmes e séries. A diferença é que o recurso conta com uma ferramenta assistida por IA para selecionar automaticamente os melhores momentos dos conteúdos, que se chamará "Drop-in Moments". Como a concorrente, haverá possibilidade de desativar o áudio ou o vídeo desses conteúdos.

O objetivo é reduzir o tempo manual de curadoria e, ao mesmo tempo, proporcionar ao usuário uma visão mais precisa e atraente do que o conteúdo tem a oferecer. Segundo Avi Saxena, diretor de tecnologia da Warner Bros. Discovery, a inovação vai “reduzir significativamente o tempo necessário para selecionar as prévias, o que melhora a experiência para os usuários.”

A novidade já está disponível para os usuários dos Estados Unidos, mas deve se expandir para outros locais em breve. Entre as atualizações já anunciadas, o design da interface também passará por transformações, com a promessa de tornar a navegação ainda mais fluida e intuitiva.

Guerra dos streamings ou das dívidas?

Diante da concorrência, o streaming tem renovado funções e trabalhado em novas estratégias para crescer no mercado. A expectativa é que outras mudanças cheguem já nos próximos três meses, quando o Max voltará a ser oficialmente chamado de HBO Max.

A WBD segue com uma estratégia para se recuperar da dívida, e tem apostado no streaming para isso. A empresa está determinada a superar a marca de 150 milhões de assinantes até o final de 2026 e destacou a importância dos conteúdos autorais como um dos principais motores para atingir a meta. Séries como "The White Lotus", que teve mais de 25 milhões de espectadores por episódio, e "The Pitt", com 12 milhões, são exemplos.

No último ano, a plataforma de streaming conquistou mais de 22,6 milhões de clientes e terminou 2025 com 122,3 milhões de assinantes no total.

A empresa recentemente anunciou que será dividida em duas companhias independentes e listadas em bolsa. Uma será responsável pela operação de streaming e produção audiovisual; a outra ficará com os canais tradicionais de TV por assinatura e operações internacionais. Desde a fusão entre as duas marcas, a companhia perdeu quase 60% de seu valor de mercado.