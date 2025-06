'Mountainhead': a sátira de um mundo nem tão irreal assim com a IA nas mãos dos bilionários

Três bilionários e um milionário se reúnem em uma mansão no topo das montanhas do Utah para passar o fim de semana. Um é o "homem mais rico do mundo", outro acaba de criar uma inteligência artificial super avançada — que anima os investidores na Bolsa e preocupa o primeiro —, o terceiro tem o controle da tecnologia de drones e energia militar de inúmeros países. O quarto só quer que seu app de saúde mental vire um unicórnio. Poderia ser mais uma notícia sobre os passatempos de Elon Musk, Mark Zuckerberg e Sam Altman nas férias, mas é a mais nova empreitada de Jesse Armstrong no streaming.

"Mountainhead" estreou na plataforma da HBO Max neste sábado, 31, em grande estilo. Faz uma dura sátira à maneira como os maiores bilionários do planeta estão lidando com as mudanças tecnológicas da inteligência artificial — e quais são os reais riscos que manter esse "poder" na mão de tão poucos representam à sociedade. A trama toda acontece dentro de uma mansão isolada do resto do mundo, cercada de luxos.

É o primeiro longa-metragem de Armstrong, criador da prestigiada série "Succession", que conquistou 19 prêmios do Emmy ao longo de suas quatro temporadas e mudou a forma como as pessoas enxergam bilionários e suas atitudes. E apesar de ter um corajoso potencial de discussão, acaba se perdendo na própria crítica.

Espelho, espelho meu...

Nenhum dos quatro personagens é, de fato, um retrato fiel dos magnatas. Tampouco usam o mesmo nome: o mais rico é Venis (Cory Michael Smith), o que controla a "nova IA" é Jeff (Ramy Youssef), o dono dos equipamentos militares se chama Randall (Steve Carell) e, para fechar a quadra, o "mais pobre" do grupo recebeu o apelido de Soup (Jason Schwartzman), muito embora seu nome real seja Hugo. Com cerca de US$ 550 milhões de fortuna, ele só queria fazer parte do clube dos bilionários.

Mas as semelhanças são inegáveis. Na trama, Venis é dono de uma rede social chamada Traat, e publica uma atualização com novas ferramentas — incluindo uma IA hiper-realista que cria imagens e vídeos, construída sem preocupação com a ética — pouco antes de encontrar os amigos. Quando ele chega à mansão, o caos já está instaurado no resto do mundo: as pessoas não sabem discernir o que é realidade e o que é inteligência artificial, e vídeos falsos começam a circular sem freio ou avisos pelas redes.

Nações entram em guerra, presidentes são assassinados, mulheres e crianças são dizimadas, e o bilionário incentiva que isso continue acontecendo porque, na visão dele, quanto mais as pessoas forem expostas a essa tecnologia, "mais elas saberão o quão fácil é identificar vídeos fakes". E se alguém tenta ameaçá-lo de alguma forma, está tudo bem. Ele tem o contato do presidente dos Estados Unidos.

As notícias chegam sobretudo pela TV e pelas constantes atualizações de Jeff, que passa boa parte do filme de olho na tela do celular. Ele tem em mãos o que seria a salvação dos problemas de Venis: uma IA mais avançada, treinada para identificar o que é real e o que é falso, inteligente o suficiente para manter avisos aos usuários. É sua nova fonte de renda, que o torna o segundo mais rico entre os quatro amigos em poucas horas. E ele não está disposto a vendê-la, ainda que reconheça o caos que a tecnologia está causando ao mundo, porque tê-la em mãos é uma maneira de não dar a Venis tudo o que ele quer.

Mera coincidência?

O filme chega ao streaming em um momento de ascensão da inteligência artificial nas redes sociais. Com o lançamento do Veo 3, IA do Google que gera vídeos ultrarrealistas, tem sido difícil reconhecer o que é real e o que foi gerado por um computador. É a mais nova faceta das fake news.

No TikTok já jorram vídeos realistas de influenciadores, podcasters, comerciais e conteúdos de humor feitos com a ferramenta. É fácil se confundir. Nas últimas semanas, viralizou um vídeo que mostrava uma mulher discutindo com uma comissária de bordo por ser impedida de levar seu "canguru de apoio emocional" a bordo. O animal figurava no meio das duas, com os olhos brilhando, enquanto segurava a passagem de avião. Virou notícia nos jornais, abriu um caloroso debate sobre a possibilidade ou não de ter esses animais dentro de aviões. O vídeo, claro, foi gerado por IA.

Os "vlogs" de figuras marcantes na História ou bíblicas também se tornaram um hit na plataforma chinesa, mas são, em geral, mas conscientes. A ideia é apresentar uma informação histórica em um formato diferente, mais próximo do que as novas gerações encontram nas redes sociais, para criar um vínculo mais íntimo.

Vale lembrar que o TikTok foi um dos pioneiros entre os demais do setor em criar uma ferramenta de inteligência artificial capaz de, não ironicamente, reconhecer produções que fazem uso da ferramenta. O aviso fica disponível na parte debaixo do vídeo para o usuário, com a seguinte mensagem: "conteúdo gerado por IA" ou "rotulado pelo criador como gerado por IA".

A similaridade gritante de "Mountainhead" com a realidade, há de se reconhecer, é corajosa.

Refletir sobre a criação de vídeos ultrarrealistas como algo catastrófico é um entre os vários riscos associados à tecnologia que vêm sendo questionados nos últimos anos. Além de arma poderosa para disseminação de fake news, a ferramenta também tem transformado o setor audiovisual em todo o mundo, tanto para entretenimento e cultura quanto para a publicidade e propaganda.

Fora da bolha dos "memes" no TikTok, já existem entidades públicas fazendo uso da IA em canais oficiais. É o caso de uma recente propaganda da prefeitura de Ulianópolis, município do Pará, para divulgação do circuito cultural da cidade: o vídeo todo é falso, e foi publicado nas redes sociais da prefeitura sem aviso ao usuário.

Na indústria do cinema do streaming, a IA também está ameaçando empregos. Em um mundo no qual é possível gerar automaticamente cenário, trilha sonora, efeitos especiais e um ator treinado à maneira de quem o cria, já com figurino e com baixo orçamento, fazer parte da indústria criativa original fica mais complicado.

Não significa que a mudança será de uma hora para outra. Chovem comentários nas redes sobre como as pessoas geradas por IA em vídeo tem o "olhar vazio", e o movimento parece mais robótico. Mas antes — e isso nem é há tanto tempo assim — era ainda mais difícil recriar cenas completas que, hoje, já são confundidas por muita gente. Resta ver uma maneira de usá-la de forma ética e como aliada, não inimiga.

Fica a crítica ao roteiro

O filme é um bom parâmetro para refletir o pior da inovação tecnológica do século XXI. É assustador na medida certa para imaginar o potencial destrutivo da IA, a depender das escolhas de quem as controla. Mas faltou dinamismo no roteiro.

Os primeiros 8o minutos focados nas conversas dos quatro amigos se tornam tão tediosos (e babacas) que é difícil insistir até o final. Não é um problema de atuação: Michael Smith, Youssef, Carell e Schwartzman ocupam bem os papéis que receberam. Só que as repetições do roteiro, que funcionavam bem para os episódios de "Succession" de até 50 minutos, aqui deixam a desejar.

No filme, o espaço é limitado para desenvolver personagens e, mais do que isso, criar sentimentos conflitantes para quem está assistindo. A caracterização dos quatro protagonistas, que parecem a todo momento fingir saber mais do que realmente sabem, também enjoa depois de um tempo. O que era para ser uma crítica mais sutil fica quase estampada na tela como um carimbo, não tem muita graça e logo se torna irritante.

O que salva são os últimos 30 minutos do filme: ali a trama se torna mais engraçada e a construção da sátira se completa com um bom desfecho. É um bom começo para a genialidade de Armstrong — faltaram apenas alguns ajustes.

Onde assistir a 'Mountainhead'?

O filme está disponível no catálogo da HBO Max.

Quem está no elenco de 'Mountainhead'?

O elenco do filme é composto por Steve Carell, Jason Schwartzman, Cory Michael Smith, Ramy Youssef, Hadley Robinson, entre outros. Jesse Armstrong assina como diretor e roteirista.