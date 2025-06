Quão ricos são os bilionários em 'Mountainhead'? Veja como eles se comparam a Musk, Bezos e Buffett

Os quatro bilionários de tecnologia no novo filme satírico da HBO, Mountainhead, impressionaram o público pelo tamanho de suas riquezas e o quão longe o padrão de vida de cada um se distancia das pessoas comuns. No entanto, o elemento mais arrebatador nesta sátira é que todos eles não fazem questão de serem discretos sobre patrimônio e poder.

O personagem Venis Parish (interpretado por Cory Michael Smith) é apresentado como a pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio de US$ 220 bilhões.

Randall Garrett (Steve Carell), com US$ 63 bilhões, é "o Grande Duque da grana". O "jovem que ganha muito dinheiro", Jeff Abredazi (Rami Youssef), possui uma fortuna de US$ 59 bilhões. Mesmo Hugo Van Yalk (Jason Schwartzman), o "apresentador sem o maior patrimônio" e o "parente pobre que ainda recebe um convite", tem uma fortuna de US$ 521 milhões. Essas cifras são destacadas em uma cena que acontece no topo da montanha, onde os magnatas inscrevem suas fortunas no peito com batom vermelho (certamente de alto custo).

O filme Mountainhead foi escrito e dirigido por Jesse Armstrong, roteirista britânico mais conhecido por criar a série de sucesso da HBO, Succession, que explorou a dinâmica familiar de um magnata bilionário da mídia, inspirado em figuras como Rupert Murdoch. O novo projeto de Armstrong se passa durante uma fuga de inverno na luxuosa casa de Van Yalk nas montanhas de Utah.

À medida que a noite de pôquer entre os quatro se transforma em intrigas e conspirações para dominar o mundo e até matar alguém, as alianças e os patrimônios mudam. Pelo menos dois dos personagens provavelmente estarão muito mais ricos na manhã seguinte.

Esse recorte despertou no público curiosidades sobre a maneira que os personagens do filme acumulam riqueza em comparação com os bilionários da vida real.

Qual é o patrimônio de cada bilionário de Mountainhead?

Veja a seguir a lista com a comparação direta entre as fortunas fictícias e as reais, com base em informações do ranking de bilionários da revista Forbes.

Venis Parish

Patrimônio líquido: US$ 220 bilhões

Classificação mundial: 4 (em 10 de junho)

Aproximadamente tão rico quanto: Larry Ellison (US$ 218 bilhões)

Venis causa um caos mundial quando seu gigante das mídias sociais, Traam, lança ferramentas de IA deepfake que enlouquecem. Mas a pessoa mais rica do planeta no filme é, na verdade, pobre demais para reivindicar esse título na vida real.

A "Estrela Polar do Patrimônio Líquido" não brilha tanto quanto Elon Musk, cuja fortuna está avaliada em US$ 411 bilhões, apesar de sua rivalidade com o presidente Donald Trump — quase o dobro da riqueza de Venis. Na realidade, Venis ficaria em quarto lugar no ranking mundial, atrás de Musk e Mark Zuckerberg, CEO do Meta (US$ 242 bilhões) — ambos aparentemente inspirações para o personagem — e Jeff Bezos, da Amazon (US$ 232 bilhões). Ele é apenas um pouco mais rico do que outro magnata da tecnologia, Larry Ellison, da Oracle (US$ 218 bilhões), embora tenha dezenas de bilhões a mais que pessoas como Warren Buffett (US$ 153 bilhões) e Bill Gates (US$ 116 bilhões), e com a divisão de IA de Jeff sob seu controle, em breve estará operando a todo vapor.

Jeff Abredazi

Patrimônio líquido: US$ 86 bilhões

Classificação mundial: 22

Aproximadamente tão rico quanto: Françoise Bettencourt Meyers, herdeira da L'Oréal (US$ 90,5 bilhões)

Jeff vive uma montanha-russa de riqueza em Mountainhead. Inicialmente com um patrimônio de US$ 38 bilhões, ele logo ultrapassa Garrett com um "número muito alto" que o filme nunca especifica, com base na disparada das ações de sua empresa de "guard rail" de IA. Não está claro o quão rico ele se torna após concordar em vender sua divisão de IA para a Traam, de Parish, por US$ 45 bilhões.

Randall Garrett

Patrimônio líquido: US$ 63 bilhões

Classificação mundial: 28

Aproximadamente tão rico quanto: Zhang Yiming, fundador do TikTok (US$ 65,5 bilhões)

O investidor e tecnólogo fica claramente irritado quando Jeff o ultrapassa em riqueza. Ele também fica irritado por não ter conseguido comprar uma cura para o câncer. Mas ele ainda é tão rico quanto outro bilionário obscuro, o controverso chefão das criptomoedas CZ (US$ 66 bilhões). E quando se trata de conexões governamentais, ele se gaba de estar "profundamente envolvido em termos de hardware, software, sistemas de pagamento e salários".

Hugo "Souper" Van Yalk

Patrimônio líquido: US$ 2,1 bilhões

Classificação mundial: 1.746

Aproximadamente tão rico quanto: o magnata da moda Tom Ford (US$ 2,2 bilhões)

"O parente mais pobre", Hugo é apelidado de "Souper" — como em "sopão comunitário" — por ser o menos rico do grupo. "Não posso virar unicórnio", lamenta em uma cena. "Não posso ganhar meu bilhão." Mas, no final do filme, a apólice de seguro de petróleo do grupo dá um grande retorno e o superaplicativo de estilo de vida de Souper é "comprado por US$ 2 bilhões". Supondo que ele tenha trocado suas ações por ações da Traam — ou sonegado impostos se tivesse sacado tudo, como bilionários costumam fazer — ele agora tem alguns bilhões. Isso, somado a Mountainhead — a mansão em Utah onde o filme se passa, avaliada em mais de US$ 50 milhões — eleva seu patrimônio líquido para pelo menos US$ 2,1 bilhões.

Onde assistir ao filme Mountainhead?

O filme está disponível no catálogo da HBO Max.

Quem está no elenco de Mountainhead?

O elenco do filme é composto por Steve Carell, Jason Schwartzman, Cory Michael Smith, Ramy Youssef, Hadley Robinson, entre outros. Jesse Armstrong assina como diretor e roteirista.