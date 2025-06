Warner antecipa recompra de títulos e muda perfil de dívida após rebaixamento

A Warner Bros. Discovery anunciou que vai antecipar para o dia 30 de junho a liquidação da recompra de parte de seus títulos de dívida, em operação combinada com um pedido formal de alteração nos termos de outros papéis ainda em circulação.

A iniciativa ocorre após a Moody’s retirar a empresa da categoria considerada grau de investimento (investment grade) e rebaixá-la para a categoria de alto rendimento (high yield).

A antecipação tem como objetivo permitir que os papéis da companhia sejam realocados com clareza nos índices de crédito ao fim do mês. Com o rebaixamento, os títulos deixarão de compor índices de grau de investimento e passarão a integrar o Bloomberg US Corporate High Yield Index.

Segundo relatório do Barclays, se a liquidação fosse deixada para julho, haveria risco de distorções no mercado, já que investidores de crédito de maior risco buscariam ativos ainda em processo de transição.

Além da recompra, a Warner Bros. também fez uma solicitação de consentimento aos detentores de títulos. Esse mecanismo é usado quando a empresa deseja alterar cláusulas contratuais dos bonds e precisa da aprovação dos investidores para isso. Trata-se de uma ferramenta comum em processos de reestruturação financeira, muitas vezes acompanhada de incentivos para quem aceita as mudanças.

A reclassificação dos papéis e a reorganização da dívida fazem parte de um movimento maior de ajuste da estrutura financeira da Warner Bros., que recentemente também anunciou a divisão de suas operações em duas unidades: uma voltada para mídia e entretenimento tradicional, e outra focada em esportes e streaming. O objetivo, segundo analistas, é tornar a companhia mais eficiente e alinhada com o novo perfil de risco percebido pelo mercado.