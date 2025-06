'Homem com H': cinebiografia de Ney Matogrosso chega à Netflix em junho; saiba data

A boa leva de filmes brasileiros não só está conquistando os cinemas, como também os streamings. "Homem com H", que chegou entrou em cartaz em maio, já tem casa garantida na Netflix.

A cinebiografia de Ney Matogrosso entra para o catálogo da plataforma amanhã, 17 de junho, após mais de dois meses em cartaz nos cinemas brasileiros. Aborda diversas fases da carreira e da vida pessoal do cantor — interpretado por Jesuíta Barbosa —, incluindo a infância e relacionamento conturbado com o pai militar, a chegada aos palcos como líder do grupo Secos e Molhados e os relacionamentos com Eugenio (Danilo Grangheia) Cazuza (Jullio Reis) e Marco de Maria (Bruno Montaleone).

Durante os dois meses em cartaz, a produção contou com mais de 620 mil espectadores — cerca de 225 mil pessoas só no fim de semana de estreia. A bilheteria total passou dos R$ 13 milhões.

O filme também foi destaque na 27ª edição do Festival de Cinema Brasileiro de Paris. Na Netflix, estará disponível em mais de 190 países ao redor do mundo.

Onde assistir 'Homem com H' no streaming?

"Homem com H" chega à Netflix em 17 de junho de 2025.

Quem está no elenco de 'Homem com H'?

Além de Jesuíta Barbosa, fazem parte do elenco Bruno Montaleone, Lara Tremouroux, Rômulo Braga, Caroline Abras, Jullio Reis, Danilo Grangheia, Rômulo Braga, Hermilia Guedes, entre outros.