Na CCXP22, Pedro Pascal diz que gosta de ser 'papai' do 'baby Yoda'

O mandaloriano mais amado dos fãs de Star Wars invadiu o painel da Disney na CCXP22, que aconteceu nesta quinta-feira, 1. Em uma surpresa para os fãs presentes, Pedro Pascal chegou ao palco da Lucasfilm para promover a terceira temporada de "The Mandalorian", do Disney +.

Muito aguardado pelos fãs, o painel da Lucasfilm - parte do da programação da Disney no primeiro dia da CCXP - trouxe uma série de informações inéditas sobre a série, com trailers em primeira mão para o público brasileiro.

"Vocês sabem, eu gosto de ser 'papai' do baby Yoda, do Grogu. É uma função que eu acho que tenho desempenhado muito bem, se é que vocês me entendem", disse Pascal assim que subiu ao palco.

Jon Favreau e Dave Filoni, criadores de "The Mandalorian", também apareceram em videochamada durante o painel para trazer informações sobre a produção da série.

"Nesta terceira temporada, focamos bastante na cultura mandaloriana para trazer uma nova dimensão aos fãs. Pedro Pascal também aparece para cumprir essa função de 'pai', trazer esse dinamismo da emoção que muda tudo", disse Jon Favreau.

Um 'baby yoda' muito mais forte

Um 'spoiler' divulgado durante o painel foi que o tão amado 'baby yoda' chega a essa temporada mais forte, mas ainda com o caráter de inocência.

"Eu gosto disso sobre o Grogu, essa inocência dele constratada com o Mandalorian, tudo isso. É um sentimento muito conflitante", complementou Pascal.

Quando estreia a terceira temporada de 'The Mandalorian'?

A série tem previsão para o dia 1º de março de 2023 no Disney+. Assim como as demais temporadas, a série terá um episódio por semana.

Onde será a CCXP deste ano?

Como de costume, a feira será no São Paulo Expo, localizado na Zona Norte da capital paulista.

