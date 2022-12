Guardiões da Galáxia 3: Marvel divulga primeiro trailer do filme; veja

A Marvel divulgou nesta quinta-feira, 1, o primeiro trailer do Guardiões da Galáxia Vol. 3 para o público presente na CCXP22. Zoe Saldaña, atriz que interpreta Gamora, e Kevin Feige, chefe da Marvel, subiram no palco para apresentar o teaser.

"Eu estou muito feliz e ansiosa para que vocês vejam esse novo filme. É um prazer participar desse filme, como de todos os outros", ressaltou Saldaña durante o painel.

"Vocês vão lidar agora com uma nova Gamora, em um novo filme de Guardiões da Galáxia. Se preparem: teremos muita ação e emoção, uma nova visão do casal desse capítulo. Lembrem-se: a Gamora que vocês vão assistir em breve não conhece Peter Quill", comeplementou Kevin Feige.

O novo filme da equipe continua os eventos de Thor - Love and Thunder, Vingadores Ultimato e Guardiões 2. Ao som de “In the Meantime”, de Spacehog, o trailer mostra a equipe em uma missão que envolve o futuro do universo e revela o retorno de Gamora de Zoe Saldana.

O vídeo revela Will Poulter como Adam Warlock, anti-herói de Guardiões da Galáxia 3. Guardiões da Galáxia Vol. 3 estreia nos cinemas em 5 de maio de 2023, novamente com direção de James Gunn. O elenco conta com Chris Pratt, Bradley Cooper, Dave Bautista, Vin Diesel, Karen Gillan, Pom Klementieff, entre outros.

Veja o trailer oficial de Guardiões da Galáxia 3

O que a Marvel deu de 'spoiler' na CCXP?

O trailer foi publicado com exclusividade no painel da Disney. Após assisti-lo, Kevin Feige ressaltou que a Marvel segue agora para a fase 5 e terá que lidar com novos vilões que se conectam por meio dos superheóis mais amados do público.

"A gente vai começar a quinta fase com muito entusiasmo e com vilões que vão dar trabalho", completou.

Quais são os artistas confirmados para a CCXP 2022?

A lista de confirmados à CCXP deste ano ainda seguem em atualização. Veja os artistas que já foram anunciados, divididos por estúdio:

Paris Filmes: Keanu Reeves (ator em "John Wick 4").

Keanu Reeves (ator em "John Wick 4"). Netflix: Park Hmae-soo (ator em "Round Six" e "La Casa de Papel: Coreia") Vivienne Acheampong, Kirby Howell-Baptiste e Gwendoline Christie (atrizes em "Sandman"), Jenna Ortega (estrela de "Wandinha"), Noah Centineo (protagonista de "Recruta"), Sophia Brown e Laurence O'Fuarain (atrizes em "The Witcher: A Origem"), Jotappê, Christian Malheiros e Bruna Mascarenhas (atores em "Sintonia").

Disney +: Kevin Feige (CEO da Marvel Studios), Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jhonatan Majors e Peyton Reed (atores e diretor em "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania"), Zoe Saldaña e Jon Landau (atriz e produtor de "Avatar: O Caminho da Água"), Denise Ream (produtora de "Elementos", da Pixar), Jon Favreau e Dave Filone (produtores de "The Mandalorian", da Lucasfilm).

Kevin Feige (CEO da Marvel Studios), Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jhonatan Majors e Peyton Reed (atores e diretor em "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania"), Zoe Saldaña e Jon Landau (atriz e produtor de "Avatar: O Caminho da Água"), Denise Ream (produtora de "Elementos", da Pixar), Jon Favreau e Dave Filone (produtores de "The Mandalorian", da Lucasfilm). HBO Max: Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy Miller), Merle Dandridge (Marlene) e os co-criadores e produtores executivos Neil Druckmann e Craig Mazin da série "The Last of Us", que estreia em 2023.

Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy Miller), Merle Dandridge (Marlene) e os co-criadores e produtores executivos Neil Druckmann e Craig Mazin da série "The Last of Us", que estreia em 2023. Prime Vídeo: Ismael Cruz Córdova, Cynthia Addai-Robinson, Sara Zwangobani e Trystan Gravelle (atores em "O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder"), Dónal Finn, Ceara Coveney e Kate Fleetwood (atores em "A Roda do Tempo"), Chlöe Grace Moretz e Lisa Joy (protagonista e produtora executiva de "Periféricos"), Michael Kelly e Betty Gabriel (atores de "Jack Ryan de Tom Clancy").

Ismael Cruz Córdova, Cynthia Addai-Robinson, Sara Zwangobani e Trystan Gravelle (atores em "O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder"), Dónal Finn, Ceara Coveney e Kate Fleetwood (atores em "A Roda do Tempo"), Chlöe Grace Moretz e Lisa Joy (protagonista e produtora executiva de "Periféricos"), Michael Kelly e Betty Gabriel (atores de "Jack Ryan de Tom Clancy"). Paramount Pictures: os atores Chris Pine, Hugh Grant, Regé-Jean Page e Justice Smith, os diretores Jonathan Goldstein e John Francis Daley e o produtor Jeremy Latcham para promoção de “Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes”.

os atores Chris Pine, Hugh Grant, Regé-Jean Page e Justice Smith, os diretores Jonathan Goldstein e John Francis Daley e o produtor Jeremy Latcham para promoção de “Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes”. Paramount+: Rodrigo Santoro, Colton Haynes e Shelley Hennig (atores em "Teen Wolf").

Rodrigo Santoro, Colton Haynes e Shelley Hennig (atores em "Teen Wolf"). Convidados da CCXP: John Rhys-Davies (ator em "O Senhor dos Anéis" e "Indiana Jones"), Alexander Ludwig (ator em "Vikings e "Jogos Vorazes"), Katherine ‘Kat’ McNamara (atriz e "Shadowhunters" e "Arrow"), Jim Starling (criador do "Thanos"), Edgar Vivar ("Senhor Barriga" em "Chaves"), Ed Gama (humorista), Gaules (streamer), Vitão (cantor).

Onde será a CCXP deste ano?

Como de costume, a feira será no São Paulo Expo, localizado na Zona Norte da capital paulista.

