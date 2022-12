Sexta-feira na CCXP22: descubra o que fazer e quais são os painéis do evento

A CCXP22 continua neste segundo dia de evento na São Paulo Expo, depois de duas edições virtuais. A Comic Con Experience, um dos maiores eventos geek do mundo, também promete ser a maior edição brasileira de todos os tempos, oferecendo tanto o espaço físico — que deve acomodar até 300 mil visitantes ao longo dos quatro dias — quanto transmissões ao vivo pelo YouTube.

Neste segundo dia de evento, as atrações principais devem ser a comemoração de 100 anos do Stan Lee, que vai acontecer no Palco Thunder by Cinemark Club às 14h45, a masterclass sobre o mercado de desenvolvimento de games no Brasil, às 15hrs no Palco Ultra e os shows da Carol Biazin e Supercombo, começando às 19hrs no Palco Creators.

Veja a programação do que acontece na sexta-feira, 2, da CCXP22:

Palco Thunder by Cinemark Club

11h30: As novidades da Mauricio de Sousa Produções (MSP)

12h30: Perlimps

14h45: Stan Lee – 100 anos

15h30: GloboPlay + SporTV: Hora de aquecer para o jogo do Brasil

16h00: Tamo junto pela Copa! Brasil X Camarões com GloboPlay + SporTV

18h00: Jovem Nerd + Spotify

Palco Ultra

14h00: Tormenta: Como o maior do mundo de fantasia do Brasil ficará ainda maior

15h00: Masterclass – Sobrevivendo no mercado de desenvolvimento de games no Brasil

16h00: Pré-estreias de anime de 2023

18h00: A arte do Pitch de quadrinhos com a Comixology Originals

19h00: Em busca do Tintin perdido

20h00: A nova fase da editora JBC e as novidades para 2023

Palco Bentô

14h00: Músicas otaku com Anisong Lab

15h00: O fenômeno dos V-Tubers

16h00: Cosplay: como começar?

17h00: O universo dos K-dramas

18h00: Crunchyroll apresenta: As vozes de Bluelock

Palco Creators

13h00: Gato Galáctico game show – Dia 2

15h00: Desfile Cosplay – Dia 2

16h00: Só 1 Minutinho Show com Ed Gama e Estevam Nabote (Co-hosts: Jhonny Drumond e Rafael Studart) – Dia 2

Shows no Palco Creators

19h00: Carol Biazin

20h00: Supercombo

Arena Podcast

13h00: Criando Arlindo

14h00: Pesquisa Acadêmica em História em Quadrinhos

Tribo Game Arena

12h00: CBCS Finals – Dia 2

Quadrinistas no Artists’ Valley

12h00: Abertura com Lorelay Fox

12h10: Márcio Hum

12h30: Cara de Fofa

13h00: Lucas Werneck

13h30: Germana Viana

14h00: Gegê Schaal

14h30: Dani Bolinho

15h00: Yuri Andrey

15h30: Tai

15h50: Luiza Lemos

16h10: Talles Rodrigues

16h30: Ilustralu

17h00: Alice Pereira

17h30: Vitorelo

18h00: Tali Destro

18h30: The Joco

19h00: Alice Monstrinho

19h30: Rebeca Prado

19h50: Adri A.

20h10: Kaol Porfírio

20h30: Mário César X Rafabrilustra

Mapa oficial da CCXP22

Veja o mapa completo aqui.

Fique por dentro da programação de todos os dias

A programação da CCXP já está disponível no site do evento e também no aplicativo oficial, disponível para download de forma gratuita e compatível com os sistemas Android e iOS.

Dentro do app da CCXP22 será possível acompanhar as informações oficiais do festival e tudo o que estiver acontecendo dentro do evento. Nele será possível conhecer as programações dos palcos: Palco Thunder by Cinemark Club, Palco Ultra, Palco Omelete by next, Palco Bentô, Artists’ Valley by Chiaroscuro Studios, Palco Creators, Tribo Game Arena e Arena Podcast.

O mapa do São Paulo Expo também estará disponível no aplicativo.

Quais são os artistas confirmados para a CCXP 2022?

A lista de confirmados à CCXP deste ano ainda seguem em atualização. Veja os artistas que já foram anunciados, divididos por estúdio:

Paris Filmes: Keanu Reeves (ator em "John Wick 4").

Keanu Reeves (ator em "John Wick 4"). Netflix: Park Hmae-soo (ator em "Round Six" e "La Casa de Papel: Coreia") Vivienne Acheampong, Kirby Howell-Baptiste e Gwendoline Christie (atrizes em "Sandman"), Jenna Ortega (estrela de "Wandinha"), Noah Centineo (protagonista de "Recruta"), Sophia Brown e Laurence O'Fuarain (atrizes em "The Witcher: A Origem"), Jotappê, Christian Malheiros e Bruna Mascarenhas (atores em "Sintonia").

Disney +: Kevin Feige (CEO da Marvel Studios), Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jhonatan Majors e Peyton Reed (atores e diretor em "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania"), Zoe Saldaña e Jon Landau (atriz e produtor de "Avatar: O Caminho da Água"), Denise Ream (produtora de "Elementos", da Pixar), Jon Favreau e Dave Filone (produtores de "The Mandalorian", da Lucasfilm).

Kevin Feige (CEO da Marvel Studios), Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jhonatan Majors e Peyton Reed (atores e diretor em "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania"), Zoe Saldaña e Jon Landau (atriz e produtor de "Avatar: O Caminho da Água"), Denise Ream (produtora de "Elementos", da Pixar), Jon Favreau e Dave Filone (produtores de "The Mandalorian", da Lucasfilm). HBO Max: Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy Miller), Merle Dandridge (Marlene) e os co-criadores e produtores executivos Neil Druckmann e Craig Mazin da série "The Last of Us", que estreia em 2023.

Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy Miller), Merle Dandridge (Marlene) e os co-criadores e produtores executivos Neil Druckmann e Craig Mazin da série "The Last of Us", que estreia em 2023. Prime Vídeo: Ismael Cruz Córdova, Cynthia Addai-Robinson, Sara Zwangobani e Trystan Gravelle (atores em "O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder"), Dónal Finn, Ceara Coveney e Kate Fleetwood (atores em "A Roda do Tempo"), Chlöe Grace Moretz e Lisa Joy (protagonista e produtora executiva de "Periféricos"), Michael Kelly e Betty Gabriel (atores de "Jack Ryan de Tom Clancy").

Ismael Cruz Córdova, Cynthia Addai-Robinson, Sara Zwangobani e Trystan Gravelle (atores em "O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder"), Dónal Finn, Ceara Coveney e Kate Fleetwood (atores em "A Roda do Tempo"), Chlöe Grace Moretz e Lisa Joy (protagonista e produtora executiva de "Periféricos"), Michael Kelly e Betty Gabriel (atores de "Jack Ryan de Tom Clancy"). Paramount Pictures: os atores Chris Pine, Hugh Grant, Regé-Jean Page e Justice Smith, os diretores Jonathan Goldstein e John Francis Daley e o produtor Jeremy Latcham para promoção de “Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes”.

os atores Chris Pine, Hugh Grant, Regé-Jean Page e Justice Smith, os diretores Jonathan Goldstein e John Francis Daley e o produtor Jeremy Latcham para promoção de “Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes”. Paramount+: Rodrigo Santoro, Colton Haynes e Shelley Hennig (atores em "Teen Wolf").

Rodrigo Santoro, Colton Haynes e Shelley Hennig (atores em "Teen Wolf"). Convidados da CCXP: John Rhys-Davies (ator em "O Senhor dos Anéis" e "Indiana Jones"), Alexander Ludwig (ator em "Vikings e "Jogos Vorazes"), Katherine ‘Kat’ McNamara (atriz e "Shadowhunters" e "Arrow"), Jim Starling (criador do "Thanos"), Edgar Vivar ("Senhor Barriga" em "Chaves"), Ed Gama (humorista), Gaules (streamer), Vitão (cantor).

Quando começa a CCXP 2022?

Neste ano, a Comic Con Experience Brasil começa no dia 1 de dezembro, quinta-feira, e segue até o dia 4 do mesmo mês, domingo. O Unlock CCXP, evento de negócios da feira, será nos dias 29 e 30 de novembro — neste dia, de noite, também ocorre o Spoiler Night, com os "spoilers" do evento.

Onde comprar os ingressos para a CCXP 2022?

O último lote de ingressos para a feira já está acabando e alguns dos dias estão esgotados. Os dias 1, 2 e 4 de dezembro ainda estão disponíveis, assim como a Epic Experience — credencial exclusiva e colecionável que dá acesso aos quatro dias de evento e a spoiler night — e o Unlock.

O ingresso comum para os quatro dias de feira e o exclusivo para sábado, 3 de dezembro, já estão esgotados.

A venda das credenciais é feita no site oficial do evento. Os preços variam a depender da credencial escolhida, com valor mínimo de R$ 140.

Onde será a CCXP deste ano?

Como de costume, a feira será no São Paulo Expo, localizado na Zona Norte da capital paulista.

