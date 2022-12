Sob pressão bilionária, "Avatar" volta aos cinemas após 13 anos

A Disney divulgou nesta quinta-feira, 1°, os primeiro 18 minutos de "Avatar: O Caminho da Água". O longa-metragem da 20th Century é uma continuação do filme com a maior bilheteria do mundo, com mais de 2,9 bilhões de dólares.

O 'spoiler' foi exibido durante o super painel de comemoração aos 100 anos da marca com a atriz Zoe Saldaña e o produtor Jon Landau, na CCXP22, em São Paulo.

"Eu me sinto tão honrada de voltar para Pandora. É um sentimento mútuo, uma forma de sentir que eu voltei para casa, mas também que essa casa agora é um pouco diferente. Eu vi o filme inteiro na segunda-feira e vou dizer para vocês, fiquei bem mais emocionada do que eu estava esperando", ressaltou Saldaña durante o painel da Disney.

O segundo filme da franquia de James Cameron contará a história da família Sully (Jake, Neytiri e seus filhos), o perigo que os persegue, os esforços que fazem para permanecerem seguros, as batalhas que lutam pela sobrevivência e as tragédias que suportam.

A franquia tem um grande desafio pela frente: se o filme for um sucesso de bilheterias tão impactante quanto o primeiro da saga, lançado em 2009, ganhará um terceiro filme em dezembro de 2024, um quarto em 2016 e até um quinto, em 2028.

Bilheteria bilionária?

Questionado se o segundo filme de Avatar será tão grandioso quanto o primeiro, Jon Landau descreveu que o público pode elevar as expectativas.

"Nós fizemos algo totalmente sem precedentes. É uma experiência nova, eu quero que vocês se sintam em Pandora de novo, com uma nova tecnologia e falando sobre algo que para vocês, brasileiros, é muito importante: família", comentou o produtor.

Ele destacou ainda que a pressão de produzir um filme com a expectativa de se aproximar (ou bater) a audiência do primeiro é difícil, mas também eletrizante.

"É uma pressão imensa, mas eu vejo isso de outro jeito, eu vejo como algo eletrizante para trazer algo que vocês nunca viram antes nas telas", completou.

Importância do meio ambiente

Desde o primeiro filme da franquia, James Cameron (diretor) destacou a importância da preservação do meio ambiente. No segundo filme, que será lançado em dezembro, essa preocupação foi ainda maior.

"A gente se inspira muito em vocês, no que vocês querem. Essa geração nova veio para dizer que nós precisamos nos atentar ao clima. Eu não posso me importar só comigo mesma e Avatar traz muito disso. É uma maneira de olhar para o meio ambiente muito única", acrescentou Saldaña.

'Spoilers' e detalhes inéditos do filme na CCXP

O público que assistiu ao painel de "Avatar: o Caminho da Água" também foi agraciado com detalhes inéditos do filme. Ao todo, foram 18 minutos em cenas, exibidos fora de ordem.

A EXAME POP trará, em breve, um compilado de expectativas para o filme.

Quando estreia "Avatar: o Caminho da Água"?

A estreia está marcada para 15 de dezembro.

O que a Disney divulgou na CCXP22?

Durante o super painel de comemoração aos 100 anos da marca, a Disney apresentou vários 'spoilers' e detalhes inéditos de suas séries e filmes de maior sucesso. Anunciadas durante a CCXP22, em São Paulo, as novidades fazem parte dos universos da Lucasfilm, Pixar, Marvel Studios e 20th Century e mais.

De trailers a detalhes da produção de filmes e séries, a marca trouxe nomes famosos ao palco Thunder. Acompanhe a EXAME POP para ficar por dentro de todos os detalhes.

Quais são os artistas confirmados para a CCXP 2022?

A lista de confirmados à CCXP deste ano ainda seguem em atualização. Veja os artistas que já foram anunciados, divididos por estúdio:

Paris Filmes: Keanu Reeves (ator em "John Wick 4").

Keanu Reeves (ator em "John Wick 4"). Netflix: Park Hmae-soo (ator em "Round Six" e "La Casa de Papel: Coreia") Vivienne Acheampong, Kirby Howell-Baptiste e Gwendoline Christie (atrizes em "Sandman"), Jenna Ortega (estrela de "Wandinha"), Noah Centineo (protagonista de "Recruta"), Sophia Brown e Laurence O'Fuarain (atrizes em "The Witcher: A Origem"), Jotappê, Christian Malheiros e Bruna Mascarenhas (atores em "Sintonia").

Disney +: Kevin Feige (CEO da Marvel Studios), Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jhonatan Majors e Peyton Reed (atores e diretor em "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania"), Zoe Saldaña e Jon Landau (atriz e produtor de "Avatar: O Caminho da Água"), Denise Ream (produtora de "Elementos", da Pixar), Jon Favreau e Dave Filone (produtores de "The Mandalorian", da Lucasfilm).

Kevin Feige (CEO da Marvel Studios), Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jhonatan Majors e Peyton Reed (atores e diretor em "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania"), Zoe Saldaña e Jon Landau (atriz e produtor de "Avatar: O Caminho da Água"), Denise Ream (produtora de "Elementos", da Pixar), Jon Favreau e Dave Filone (produtores de "The Mandalorian", da Lucasfilm). HBO Max: Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy Miller), Merle Dandridge (Marlene) e os co-criadores e produtores executivos Neil Druckmann e Craig Mazin da série "The Last of Us", que estreia em 2023.

Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy Miller), Merle Dandridge (Marlene) e os co-criadores e produtores executivos Neil Druckmann e Craig Mazin da série "The Last of Us", que estreia em 2023. Prime Vídeo: Ismael Cruz Córdova, Cynthia Addai-Robinson, Sara Zwangobani e Trystan Gravelle (atores em "O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder"), Dónal Finn, Ceara Coveney e Kate Fleetwood (atores em "A Roda do Tempo"), Chlöe Grace Moretz e Lisa Joy (protagonista e produtora executiva de "Periféricos"), Michael Kelly e Betty Gabriel (atores de "Jack Ryan de Tom Clancy").

Ismael Cruz Córdova, Cynthia Addai-Robinson, Sara Zwangobani e Trystan Gravelle (atores em "O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder"), Dónal Finn, Ceara Coveney e Kate Fleetwood (atores em "A Roda do Tempo"), Chlöe Grace Moretz e Lisa Joy (protagonista e produtora executiva de "Periféricos"), Michael Kelly e Betty Gabriel (atores de "Jack Ryan de Tom Clancy"). Paramount Pictures: os atores Chris Pine, Hugh Grant, Regé-Jean Page e Justice Smith, os diretores Jonathan Goldstein e John Francis Daley e o produtor Jeremy Latcham para promoção de “Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes”.

os atores Chris Pine, Hugh Grant, Regé-Jean Page e Justice Smith, os diretores Jonathan Goldstein e John Francis Daley e o produtor Jeremy Latcham para promoção de “Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes”. Paramount+: Rodrigo Santoro, Colton Haynes e Shelley Hennig (atores em "Teen Wolf").

Rodrigo Santoro, Colton Haynes e Shelley Hennig (atores em "Teen Wolf"). Convidados da CCXP: John Rhys-Davies (ator em "O Senhor dos Anéis" e "Indiana Jones"), Alexander Ludwig (ator em "Vikings e "Jogos Vorazes"), Katherine ‘Kat’ McNamara (atriz e "Shadowhunters" e "Arrow"), Jim Starling (criador do "Thanos"), Edgar Vivar ("Senhor Barriga" em "Chaves"), Ed Gama (humorista), Gaules (streamer), Vitão (cantor).

Onde será a CCXP deste ano?

Como de costume, a feira será no São Paulo Expo, localizado na Zona Norte da capital paulista.

