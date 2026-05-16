As 5 melhores smart TVs até R$ 3.000 em 2026

Quem procura uma smart TV até R$ 3.000 no Brasil encontra, em 2026, opções que há pouco tempo custavam o dobro. Tecnologias como QLED e Mini LED, antes restritas a TVs acima de R$ 5.000, chegaram a essa faixa de preço. A diferença entre uma TV de entrada e uma intermediária ficou mais estreita.

Veja cinco modelos 4K disponíveis no varejo brasileiro que se destacam em qualidade de imagem e recursos para diferentes perfis de uso — de quem joga em console a quem quer uma tela confiável para maratonar séries. Os preços oscilam conforme o varejista e a época, e alguns modelos podem ultrapassar o teto de R$ 3.000 fora de promoções. Todos os valores foram verificados em comparadores como Buscapé e Zoom.

Quais são as 5 melhores smart TVs até R$ 3.000?

1. TCL C6K 55" (QD-Mini LED)

A TCL C6K traz um painel QD-Mini LED que combina retroiluminação Mini LED com pontos quânticos, entregando contraste alto e cores vibrantes sem depender de OLED.

Para quem joga em PS5 ou Xbox Series X, a taxa de atualização nativa de 144 Hz com VRR e ALLM em quatro portas HDMI 3 resolve.

O som tem o sistema Onkyo 2.1 com subwoofer integrado com 40 W de potência, compatível com Dolby Atmos e DTS Virtual:X. Para uma TV nessa faixa, é raro não precisar de soundbar logo de cara. O processador AiPQ Pro ajusta brilho e cor conforme o conteúdo, e o sistema operacional é o Google TV. Suporta Dolby Vision IQ, HDR10+ e IMAX Enhanced.

O preço regular da C6K de 55" gira entre R$ 3.300 e R$ 3.500, mas ela entra em promoção com frequência. Quem monitora comparadores de preço consegue encaixá-la nos R$ 3.000.

2. Samsung Q60D 55" (QLED)

A Q60D usa QLED com pontos quânticos para entregar 100% do volume de cor (certificado Pantone) e tem o design AirSlim, o que faz dela uma boa opção para fixar na parede.

O processador Quantum Lite 4K faz upscaling de conteúdos em resolução menor, e o Tizen mantém a navegação rápida entre apps de streaming.

O que diferencia a Q60D das concorrentes nessa faixa é o Samsung Gaming Hub, que dá para jogar via nuvem pelo Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now sem console conectado. A taxa de atualização é de 60 Hz, suficiente para uso geral, mas limitada para jogos competitivos. O controle SolarCell dispensa pilhas e recarrega por luz ambiente. O som tem 20 W com Dolby Digital Plus e suporte a AirPlay e Alexa.

O melhor preço registrado para a versão de 55" fica próximo de R$ 2.700, confortável dentro do teto.

3. LG QNED80 55" (QNED)

A LG junta na QNED80 as tecnologias Quantum Dot e NanoCell em um único painel — o que a marca batizou de QNED, que traz cores amplas com boa pureza e ângulo de visão.

O processador α5 AI Gen 7 faz ajustes automáticos de imagem e som, incluindo o AI Acoustic Tuning, que calibra o áudio conforme o ambiente.

O sistema operacional é o webOS 24, com interface em barra lateral, perfis personalizados e o controle Smart Magic com cursor na tela — dos mais intuitivos do mercado para quem não quer complicação.

Para jogos, oferece ALLM e Game Optimizer, mas a taxa de atualização fica em 60 Hz. O som tem AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 up-mix), embora os 20 W possam exigir soundbar em salas grandes. Além disso, o modelo suporta HDR10 e Filmmaker Mode.

O valor da QNED80 de 55" varia entre R$ 2.900 e R$ 3.400 dependendo da loja. Em varejistas como Zoom e em promoções sazonais, é possível encontrá-la dentro do limite de R$ 3.000.

4. TCL P7K 55" (QLED)

A P7K é a evolução da P755 e trouxe um salto de categoria. O painel passou de LED convencional para QLED com pontos quânticos (93% DCI-P3), e a tecnologia HVA amplia o ângulo de visão e melhora o contraste em relação a painéis VA tradicionais.

O processador AiPQ usa IA para otimizar nitidez e cor, além de suavizar movimento. A taxa nativa é de 60 Hz, com emulação de 120 Hz por software — útil, mas inferior ao 120 Hz real. Suporta Dolby Vision e HDR10+ no vídeo, além de Dolby Atmos com DTS Virtual:X no áudio.

O sistema é Google TV com Chromecast integrado, e o Bluetooth 5.4 é a versão mais recente entre os modelos da lista. A TCL incluiu ainda recursos de proteção ocular, como redução de luz azul.

Com preço de lançamento a partir de R$ 2.799 e menor valor registrado perto de R$ 2.400, a P7K é a opção QLED mais acessível da seleção.

5. Philips 50PUG7300 50" (LED 4K)

A Philips 50PUG7300 é a entrada da lista em preço e tamanho. O painel LED 4K UHD de 50 polegadas usa o processador Pixel Precise UHD para otimizar contraste local e suavizar movimento, com suporte a HDR10+.

O sistema operacional é o Titan OS, plataforma própria da Philips que substituiu o Google TV nos modelos mais recentes da marca no Brasil. A interface é limpa e se integra com Alexa, Apple AirPlay e Google Home.

Para uma TV de entrada, surpreende com suporte a VRR, ALLM e Game Bar, além de Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0. A taxa de atualização é de 60 Hz e o som entrega 20 W com Dolby Audio.

O preço costuma ficar bem abaixo de R$ 2.500, com folga no orçamento. É a escolha para quem quer uma TV 4K funcional para streaming e uso misto sem precisar de tela de 55 polegadas.