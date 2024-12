'A Mulher da Casa Abandonada' vai ganhar série documental no Prime Vídeo

O Prime Vídeo anunciou com exclusividade na CCXP24, neste sábado, 7, uma nova série documental da "A Mulher da Casa Abandonada", baseada no Podcast de Chico Felitti — que atua como produtor da produção.

“Quem não ouviu o podcast vai conseguir entender mesmo assim”, disse Felitti no palco. “Teremos novidades dos imbróglios jurídicos, com novos personagens, novas apurações. Fomos atrás dos mistérios dessa mulher tudo que aconteceu depois desse crime”.

Os pesquisadores que fecharam o conteúdo junto de Felitti, com outros quatro roteiristas, mergulharam na história das personagens, inclusive depois do lançamento do podcast. Foram ouvidas autoridades americanas para a nova produção, que estreia em 2025 na plataforma de streaming da Amazon.

O público da CCXP queria acessar ao primeiro trailer da série durante o evento, no palco Thunder — o maior da convenção.

Para quem está de fora

Margarida Bonetti, conhecida como "A Mulher da Casa Abandonada", viveu em um casarão deteriorado no bairro de Higienópolis, uma área nobre de São Paulo. Foragida do FBI, ela voltou ao Brasil após ser acusada, junto com o marido, Renê Bonetti, de manter uma mulher em condições análogas à escravidão nos Estados Unidos por mais de 20 anos. A vítima foi submetida a abusos físicos e emocionais, tendo ossos quebrados e direitos negados. Enquanto Renê foi preso, Margarida escapou e se refugiou na antiga casa dos pais.

Em Higienópolis, Margarida era uma figura controversa, conhecida por usar uma pomada branca no rosto ao sair de casa e por suas excentricidades. O caso ganhou notoriedade com o podcast "A Mulher da Casa Abandonada", que expôs detalhes chocantes sobre os crimes e a vida da protagonista, gerando enorme repercussão nas redes sociais.

O interesse público transformou o casarão em atração turística, com pessoas visitando, fotografando e até vandalizando o local. Após o lançamento do podcast, a casa foi alvo de tiros e vandalismo, levando Margarida a abandoná-la. Nesse período, o Instituto Luísa Mell resgatou duas cachorras deixadas na propriedade após denúncias de maus-tratos.

Onde ouvir o podcast?

Com seis episódios, o podcast "A Mulher da Casa Abandonada" está disponível para os assinantes do Spotify.