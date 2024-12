CCXP 2024: veja a programação completa deste sábado, 7

A CCXP24 já começou! De 5 a 8 de dezembro, fãs do Brasil e de diversos países poderão mergulhar nas últimas novidades do cinema, televisão e streaming durante a maior celebração de cultura pop do mundo: a Comic Con Experience, edição 2024.

Neste sábado, 7, os visitantes terão diversas oportunidades de se divertir com os estandes e ativações de estúdios e grandes empresas do entretenimento, conseguir autógrafos de seus autores favoritos e acompanhar os painéis com novidades dos filmes e das séries.

Hoje, a CCXP24 deve ter o dia mais cheio da edição deste ano do festival. No Palco Thunder by Claro TV+, é dia de paineis da Apple TV+ e do Paramount+. Destaque também para os painéis do Prime Video, da Amazon.

Confira a programação da CCXP 2024 neste sábado, 7

7 de dezembro, sábado

Palco Thunder by Claro Tv+

11h00 – "O Auto da Compadecida 2"

13h45 – Se é novidade, tem no Globoplay

15h00 – Apple TV+

16h15 – Paramount+: "Uma Viagem ao Topo da Montanha"

17h30 – "Sonic 3: O Filme"

18h30 – "Irmão do Jorel: 10 anos e além!"

19h30 – O que você quer assistir está no Prime Video

Palco Omelete by Banco do Brasil

12h10 – Omelete apresenta: "O Auto da Compadecida 2"

12h50 – Gaveta apresenta: Dublaralho

13h45 – Gaveta apresenta: R.E.I - RPG Epicamente Improvisado

14h15 – Globoplay

15h10 – Irmão do Jorel

15h20 – Iluminati

15h30 – The Gorge - Apple TV+

16h00 – Severance - Apple TV+

17h00 – Dexter - Paramount+

17h15 – Yellowjackets - Paramount+

17h35 – Peewee em: Um ou Outro

18h20 – Sonic - Paramount

19h00 – Melhor Melhor Fã - Vincent Martella

19h15 – Vincent Martella no Palco Omelete

19h55 – Tremembé - Prime Video

20h05 – Sua Culpa - Prime Video

20h15 – Wheel of Time - Prime Video

20h30 – Secret Level - Prime Video

20h40 – Invencível - Prime Video

20h55 – Jack Reacher - Prime Video

Palco Ultra

12h30 – Spotlight: John Romita Jr

13h30 – Spotlight: Chris Claremont

14h30 – 40 anos de Transformers e Tartarugas Ninja e o DNA brasileiro

15h30 – A "Liguinha"

16h30 – No mundo quadrado de “A Outra Forma”

17h30 – Senna - Seek Your Truth (Busque Sua Verdade)

18h30 – CCXP Convida: Gui Agustini, a voz do Brasil em X-Men ‘97

19h45 – Prévia da 2ª Temporada de Solo Leveling com os Produtores

Palco Creators

13h30 – Os Cleptons - Show Estranho

14h30 – Broxada Sinistra

15h30 – Pior que tava Show: Ed Gama, Lucas Cunha e Ana Chiyo

19h00 – Todos contra NetoLab

20h00 – Show | Banda Uó

Palco Artist's Valley by Bis

11h00 – Hiro Kawahara

11h30 – Magô Pool

12h00 – Paulo Crumbim

12h30 – Cora Ottoni

13h00 – Paulo Moreira

13h30 – Amanda Miranda

14h00 – Jean Galvão

14h30 – Jô Oliveira

15h30 – Jordí Martinez

16h00 – Helo D'Angelo

16h30 – Adri A.

17h00 – Verônica Berta

17h30 – Mário César

18h00 – Thais Kisuki

18h30 – Pedro Voh

19h00 – Helena Cunha

19h30 – Luiza Lemos

20h00 – Lucas Werneck

20h30 – YA Amani

Quais são as datas da CCXP 2024?

A CCXP (Comic Con Experience) 2024 acontece entre os dias 5 e 8 de dezembro no São Paulo Expo, na região sul da cidade.

Onde comprar ingressos para a CCXP 2024?

Com apenas cinco dias restantes para o evento, ainda há ingressos disponíveis, com preços variando de R$ 200,00 (meia-entrada para um único dia) a R$ 3.300,00 (ingresso ‘unlock’, que oferece acesso a todos os dias e outros benefícios).

Os ingressos estão à venda no site oficial do evento.