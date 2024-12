CCXP 2024: veja a programação completa dos quatro dias de evento

A espera acabou! A CCXP 2024 começa nesta semana, trazendo para São Paulo artistas, atores e cineastas do Brasil e de Hollywood para um encontro especial com os fãs.

No maior evento de cultura pop da América Latina, os visitantes podem curtir os painéis com entrevistas e novidades dos estúdios para o próximo ano, ativações e apresentações de criadores. O público também pode explorar 11 espaços temáticos, encontrar quadrinistas e conseguir autógrafos de atores.

O festival será realizado no São Paulo Expo, na zona sul da capital, entre os dias 5 e 8 de dezembro. Mas, nesta quarta-feira, 4, ocorre a Spoiler Night, que oferece para alguns fãs a oportunidade de dar uma "espiadinha" no espaço e nas surpresas preparadas para o público geral.

Nesta edição, grandes estrelas do cinema e da TV confirmaram presença no evento, entre elas: Matt Smith (de "House of the Dragon"), Giancarlo Exposito (de "The Mandalorian"), Wagner Moura (de "Guerra Civil"), entre outros. Veja a seguir datas e horários para os paineis.

Confira a programação completa da CCXP 2024

4 de dezembro, quarta-feira - Spoiler Night

Palco Thunder by Claro Tv+

18h30 - Pré Estréia de "O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim" (Warner Bros Pictures)

5 de dezembro, quinta-feira

Palco Thunder by Claro Tv+

14h - CCXP Apresenta: Vicent Martella

15h - "HQ: A Mim, Meus X-Men"

16h - CCXP Apresenta: Misha Collins

17h - Momento Especial Paramount Pictures

17h45 - CCXP Apresenta: Matt Smith

18h45 - Girando a Roda com Arcane

19h45 - Painel de Anúncios Crunchyroll

Palco Omelete by Banco do Brasil

12h45 - Pewee em: "Adivinhe o filme pela sinopse"

13h45 - Gaveta apresenta: "R.E.I: RPG Epicamente Improvisado"

14h20 - Wicked: a volta do musical no Brasil

14h45 - O Melhor da Sociedade da Virtude

15h05 - Gaveta apresenta: Dublaralho

17h - X-Men 97 e a TV na evolução dos Mutantes da Marvel

19h40 - Omelete apresenta... Arcane: Uma Jornada pelo Épico da Riot e Netflix

Palco Ultra

15h30 - CupNoodles Apresenta: Batman.BR

16h30 - Quem ainda lê gibi? O desafio da MSP em conectar pessoas e histórias

17h25 - Iron Studios na CCXP24

18h30 - Estreia Mundial de Dr. Stone Science Future

19h30 - Ogiva: O primeiro filme brasileiro de uma editora de quadrinhos

Palco Creators

13h30 - Dearo e Manu

14h30 - Luz, câmera, entretê e ação!

15h30 - Pior que tava Show: Ed Gama, Lucas Cunha e Paul cabannes

19h - Ervas Finas Talk Show

20h - Show: Banda Diogo Defante

Palco Artist's Valley by Bis

12h00 - Magenta King

12h30 - Cartumante

13h00 - Jefferson Costa

13h30 - Kione Ayo

14h00 - Ivan Reis

14h30 - Aline Zouvi

15h30 - Pedro Cobiaco

16h00 - Germana Viana

16h30 - Yorhán

17h00 - Kael Vitorelo

17h30 - TAI

18h00 - João Pinheiro

18h30 - Marcelli Ibaldo

19h00 - Karipola

19h30 - Raphael Salimena

20h00 - Lu Cafaggi

20h30 - Gustavo Duarte

Palco Universe

13h15 - Anime Friends: Eventos de Anime no Brasil. A potência do amor dos fãs!

14h00 - Vtubers e Maid Café: Interpretando personagens originais profissionalmente

15h00 - Desfile Cosplay

16h00 - Kpop Cover Dance

17h00 - Universo Tailândia: do T-Pop aos Dramas BL e GL

18h00 - Moda Japonesa: História e impacto na cultura pop mundial

19h00 - Anime Universe in Concert: A nova era dos otakus

Palco Magic

12h45 - Abertura - Banda Oaklore

14h00 - Desafio dos Fandoms - Harry Potter

15h00 - Casamentos Épicos

16h00 - Dungeon Night com Vincent Martella

17h00 - UTC Medieval

18h00 - Casamentos Épicos

19h00 - RPGzão - Você Desperta em um Lugar Estranho: Um RPG ao Vivo com Didi Braguinha

6 de dezembro, sexta-feira

Palco Thunder by Claro Tv+

13h00 - CCXP apresenta: Giancarlo Esposito

14h00 - Gullane: de Bicho de Sete Cabeças a Senna

15h30 - A Jornada audiovisual da MSP: Os lançamentos que impulsionam o mercado brasileiro

17h30 - Disney+ KR: Light Shop – Entre a Vida e a Morte

18h30 - O Início do Jovem Nerd Cinematic Universe

19h45 - CCXP apresenta: Homenageado do ano: Wagner Moura

Palco Omelete by Banco do Brasil

12h35 - Gaveta apresenta: R.E.I – RPG Epicamente Improvisado

13h35 - Melhor Melhor Fã - Matt Smith

13h45 - Matt Smith no Palco Omelete

14h10 - Gaveta apresenta: Dublaralho

15h20 - Gullane: De Bicho de 7 Cabeças a Senna

15h35 - 85 Anos de Batman [Rabiscando na CCXP]

16h20 - MSP

16h35 - 15 Anos de Graphic MSP

17h30 - Gambiarra: Uga Uga Show

18h10 - Broxada Sinistra

19h00 - Pee Wee em: Ama, Assiste ou Taca Fogo

19h30 - Misha Collins

20h00 - Jovem Nerd Produções

20h25 - Melhor Melhor Fã - Wagner Moura

20h45 - Homenageado do Ano - Wagner Moura

Palco Ultra

14h30 - Tormenta: Especial 25 Anos

15h30 - O2 e a Produção das Melhores Séries do Brasil

16h30 - Spotlight: Peter Kuper

17h30 - Marvel Comics: Avante!

18h30 - CCXP Convida: Edgar Vivar

19h30 - Noite de Premiere de Animes Crunchyroll

Palco Creators

13h30 - Kysha & Mine

14h35 - Os Melhores Trocadilhos do UTC

15h30 - Pior que Tava Show: Ed Gama, Lucas Cunha e Igor Guimarães

19h00 - Paulo Vita Show ao Vivo: ‘Furou o Balão, Trocou o Date’

20h00 - Show | Supercombo

Palco Artist's Valley by Bis

12h00 - Fido Nesti

12h30 - Vitor Caffagi

13h00 - Elton Thomasi

13h30 - Isaac Santos

14h00 - Roberta Cirne

14h30 - Cris Eiko

15h30 - Matias Bergara

16h00 - Ruben Pellejero

16h30 - Frank Martin

17h00 - Rebeca Prado

17h30 - Peter Kuper

18h00 - Kevin Maguire

18h30 - Martin Simmonds

19h00 - Miguelanxo Prado

19h30 - Jorge Molina

20h00 - José Luís

20h30 - Tomás Giorello

7 de dezembro, sábado

Palco Thunder by Claro Tv+

11h00 – "O Auto da Compadecida 2"

13h45 – Se é novidade, tem no Globoplay

15h00 – Apple TV+

16h15 – Paramount+: "Uma Viagem ao Topo da Montanha"

17h30 – "Sonic 3: O Filme"

18h30 – "Irmão do Jorel: 10 anos e além!"

19h30 – O que você quer assistir está no Prime Video

Palco Omelete by Banco do Brasil

12h10 – Omelete apresenta: "O Auto da Compadecida 2"

12h50 – Gaveta apresenta: Dublaralho

13h45 – Gaveta apresenta: R.E.I - RPG Epicamente Improvisado

14h15 – Globoplay

15h10 – Irmão do Jorel

15h20 – Iluminati

15h30 – The Gorge - Apple TV+

16h00 – Severance - Apple TV+

17h00 – Dexter - Paramount+

17h15 – Yellowjackets - Paramount+

17h35 – Peewee em: Um ou Outro

18h20 – Sonic - Paramount

19h00 – Melhor Melhor Fã - Vincent Martella

19h15 – Vincent Martella no Palco Omelete

19h55 – Tremembé - Prime Video

20h05 – Sua Culpa - Prime Video

20h15 – Wheel of Time - Prime Video

20h30 – Secret Level - Prime Video

20h40 – Invencível - Prime Video

20h55 – Jack Reacher - Prime Video

Palco Ultra

12h30 – Spotlight: John Romita Jr

13h30 – Spotlight: Chris Claremont

14h30 – 40 anos de Transformers e Tartarugas Ninja e o DNA brasileiro

15h30 – A "Liguinha"

16h30 – No mundo quadrado de “A Outra Forma”

17h30 – Senna - Seek Your Truth (Busque Sua Verdade)

18h30 – CCXP Convida: Gui Agustini, a voz do Brasil em X-Men ‘97

19h45 – Prévia da 2ª Temporada de Solo Leveling com os Produtores

Palco Creators

13h30 – Os Cleptons - Show Estranho

14h30 – Broxada Sinistra

15h30 – Pior que tava Show: Ed Gama, Lucas Cunha e Ana Chiyo

19h00 – Todos contra NetoLab

20h00 – Show | Banda Uó

Palco Artist's Valley by Bis

11h00 – Hiro Kawahara

11h30 – Magô Pool

12h00 – Paulo Crumbim

12h30 – Cora Ottoni

13h00 – Paulo Moreira

13h30 – Amanda Miranda

14h00 – Jean Galvão

14h30 – Jô Oliveira

15h30 – Jordí Martinez

16h00 – Helo D'Angelo

16h30 – Adri A.

17h00 – Verônica Berta

17h30 – Mário César

18h00 – Thais Kisuki

18h30 – Pedro Voh

19h00 – Helena Cunha

19h30 – Luiza Lemos

20h00 – Lucas Werneck

20h30 – YA Amani

8 de dezembro, domingo

Palco Thunder by Claro Tv+

11h00 – Paris Filmes - Chico Bento

13h45 – Por dentro de Hollywood com Robert Kirkman, Tim Miller e Dave Wilson

15h45 – TV Globo apresenta: Vale Tudo18h00 – Duna: A Profecia

19h00 – Paris Filmes: Bailarina

Palco Omelete by Banco do Brasil

11h00 – Paris Filmes - Chico Bento

11h45 – Omelete apresenta: Chico Bento

12h00 – Gaveta apresenta: R.E.I - RPG Epicamente Improvisado

12h30 – Melhor Melhor Fã Giancarlo Esposito

12h30 – Superman (Rabiscando na CCXP)

12h40 – Giancarlo Esposito

13h20 – Porta dos Fundos

13h45 – Por dentro de Hollywood com Robert Kirkman, Tim Miller e Dave Wilson

14h45 – Honor of Kings: trazendo o jogo à vida na série Nível Secreto, do Prime Video

15h45 – TV Globo apresenta: Vale Tudo

15h55 – Gaveta apresenta: Dublaralho

16h45 – TV Globo: Vale Tudo

17h20 – Duna: A Profecia (Max)

17h35 – Dragon Ball para Sempre: O Legado de Akira Toriyama

18h00 – Duna: A Profecia

18h40 – Pee Wee em: Tierlist

19h00 – Paris Filmes: Bailarina

19h50 – Bailarina (Lionsgate / Paris Filmes)

Palco Ultra

13h45 – O segredo dos Nintendistas

14h45 – Audible Apresenta: Angola Janga, da HQ para o áudio

15h45 – Braba: Apocalipse Tropical

16h45 – Sociedade da Virtude: Anúncio Surpresa (droga, a gente já estragou a surpresa)

17h45 – Devir Apresenta: James Tynion IV e Martin Simmonds, os donos da verdade nos quadrinhos!

18h45 – Novidades do Estúdio MAPPA

Palco Creators

13h00 – Os Cleptons - Show Estranho

14h00 – Os melhores trocadilhos do UTC

15h00 – Pior que tava Show: Ed Gama, Lucas Cunha e Dani Calabresa

19h00 – Show | Banda Ducktails

Quando começa a CCXP 2024?

A CCXP (Comic Con Experience) 2024 acontece entre os dias 5 e 8 de dezembro no São Paulo Expo, na região sul da cidade.

Onde comprar ingressos para a CCXP 2024?

Com apenas cinco dias restantes para o evento, ainda há ingressos disponíveis, com preços variando de R$ 200,00 (meia-entrada para um único dia) a R$ 3.300,00 (ingresso ‘unlock’, que oferece acesso a todos os dias e outros benefícios).

Os ingressos estão à venda no site oficial do evento.