Sábado na CCXP: as principais novidades do cinema e TV para 2025

A Comic Con Experience (CCXP) 2024 chegou ao seu terceiro dia neste sábado, 7, e trouxe novidades do mundo do cinema e das séries — sobretudo lançamentos das últimas semanas de 2024 e primeiro semestre de 2025.

As principais atrações foram dos painéis de grandes estúdios, como Globoplay, AppleTV+, Paramount+ e Paramount Pictures, além de HBO, Max e Prime Video, que fechou a noite.

O Palco Thunder, o maior e mais disputado do festival, reuniu as maiores produções e ofereceu ao público a oportunidade conhecer de perto alguns dos maiores atores de Hollywood.

Entre as principais exibições estavam: "Yellowjackets", "Sonic 3", "Dexter: Pecado Original", “A Roda do Tempo”, “ Invencíveis”, "Ruptura" e "Entre Montanhas". Veja a seguir o que cada estúdio promete para o próximo ano.

Globoplay

"O Auto da Compadecida 2"

Um dos clássicos do cinema brasileiro, "O Auto da Compadecida 2" é um dos filmes brasileiros mais esperados pelos cinéfilos em 2024. Neste sábado, os atores Selton Mello e Matheus Nachtergaele apresentaram o longa-metragem, que estreia nos cinemas em 25 de dezembro. Eles estavam acompanhados por parte do elenco e pelo diretor Guel Arraes.

A entrada de Selton e Matheus foi recebida com uma calorosa ovação, que arrancou aplausos do público no Palco Thunder, que já acumulava filas imensas desde cedo. Os atores aproveitaram o momento para agradecer o carinho dos fãs, em uma interação emocionante.

"Vocês são a primeira plateia desse filme. As primeiras pessoas a receberem o carinho que nós guardamos por 25 anos, para devolver ao público brasileiro. 'O Auto da Compadecida' tem 25 anos de carinho. O Chicó e o João Grilo moram há 25 anos no coração de cada brasileiro e a gente fez esse trabalho querendo devolver esse carinho", declarou Nachtergaele no palco.

"O Auto da Compadecida 2" também conta com a participação de Taís Araújo, Fabíola Nascimento, Luís Miranda, Virgínia Cavendish e Eduardo Sterblitch.

AppleTV+

"Entre Montanhas"

Nesta tarde, a CCXP recebeu os atores Anya Taylor-Joy e Miles Teller para a divulgação de "Entre Montanhas", filme original da AppleTV+ que estará disponível aos assinantes do serviço de streaming em 14 de fevereiro de 2025.

Dirigido por Scott Derrickson (de "Doutor Estranho"), o longa acompanha dois snipers de elite encarregados de uma missão enigmática: proteger uma passagem estreita sem saber o que estão guardando. Enquanto vivem em pontos distantes do desfiladeiro, os guardiões desenvolvem uma conexão. Mas são surpreendidos por algo que habita o local. O elenco também conta com Sigourney Weaver e William Houston em papéis de destaque.

Durante o painel, Anya Taylor-Joy e Miles Teller descreveram seus personagens e detalharam a preparação para as cenas de drama, lutas intensas e saltos arriscados. Para Miles, o maior desafio foi mergulhar na complexidade emocional de seu personagem, Levi, que se encontra em uma missão perigosa sem saber o que vai enfrentar, ao mesmo tempo que encara a solidão.

"Ele busca algum tipo de conexão humana, como todos nós. Ele encontra isso no último lugar que esperava achar o amor. Esses personagens se relacionam pelo simples fato de eles podem se ver a distância. É uma forma belíssima de conhecer alguém".

Anya também afirmou que o trabalho duro foi construir o aspecto bruto de um espião. O desenvolvimento físico dos atores contou com ajuda de militares, que dividiram com eles seus conhecimentos e técnicas de luta. "Foi um processo muito interessante, porque fomos treinados por membros do exército dos Estados Unidos e da Lituânia. Foi uma maneira diferente de entrar em uma luta. O resultado foi muito satisfatório".

Por outro lado, a parceria entre os atores foi a parte mais gratificante do trabalho. "Eu e Anya somos amigos há muito tempo. Bem antes de começarmos a gravar este filme. Foi muito bom entrar no set já sabendo que eu ia vivenciar essa experiência. Isso me permitiu ficar muito a vontade", contou Miles.

"Ruptura" - 2ª temporada

Depois de mais de dois anos em hiato, a série “Ruptura”, uma das mais reconhecidas da Apple TV, Vai finalmente receber sua segunda temporada. O elenco veio para o Brasil, na CCXP24, para divulgá-la.

Dan Erickson, criador da série, Adam Scott e Britt Lower estiveram no palco Thunder e revelaram os cinco primeiros minutos da nova temporada, no qual Mark S. (Scott) retorna à Lumon, meses após todo o ocorrido da primeira temporada. Por lá ele encontra uma nova equipe no refinamento de dados, área na qual atua dentro da empresa.

O elenco ficou surpreso com a soma da série no Brasil E conheceu de perto o público brasileiro em seu melhor momento: Dos anos de alegria pelos ídolos que adora.

O público também teve acesso a um novo trailer. A segunda temporada de “Ruptura” estreia no streaming no dia 17 de fevereiro de 2025.

Paramount

Yellowjackets

O elenco de "Yellowjackets" também subiu ao Palco Thunder para divulgar o trailer da terceira temporada e dar alguns detalhes sobre os novos episódios. Entre as estrelas presentes na CCXP, estavam Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Courtney Eaton e Kevin Alves.

A história da série é dividida em dois períodos: nos anos 1990, um time escolar de futebol feminino sofre um acidente de avião e fica meses isolado em uma floresta aguardando resgate. Já nos dias atuais, as sobreviventes lutam para manter em segredo os eventos sombrios que ocorreram naquele período.

A nova temporada de "Yellowjackets" trará novidades no elenco, incluindo os renomados Hilary Swank e Joel McHale entre os destaques.

De acordo com os atores, a nova fase de "Yellowjackets" promete muito sangue e cenas chocantes. "Vocês verão mais terror e gore nessa temporada", comentou a atriz Jasmin Savoy Brown. Apesar das técnicas para criar um clima de tensão em um cenário de sobrevivência, os atores afirmaram que a gravação da novos episódios foi bem descontraída.

"Como gravamos cenas de muita intensidade, precisamos de uma forte química e confiança entre nós. E isso deixou tudo muito divertido", esclareceu Jasmin.

As duas primeiras temporadas de Yellowjackets estão disponíveis no Paramount+ e na Netflix. Já a terceira temporada estreia em 14 de fevereiro no Paramount+, com os dois primeiros episódios liberados nessa data.

"Dexter: Pecado Original"

Uma das produções mais aguardadas pelos amantes de terror. "Dexter: Pecado Original" explora as origens do protagonista homônimo (interpretado por Patrick Gibson, substituindo Michael C. Hall) antes de se tornar o famoso serial killer. Quando seus impulsos assassinos se tornam incontroláveis, seu pai, Harry (agora vivido por Christian Slater, no lugar de James Remar), ensina a ele o Código, uma forma de direcionar sua violência para vítimas que "merecem". Enquanto isso, sua irmã mais nova (antes interpretada por Jennifer Carpenter e agora por Molly Brown) permanece alheia à sua verdadeira natureza.

“Encarar um personagem como esse, já reconhecido por tanta gente, foi um desafio a mais. Há uma curiosidade no Dexter mais novo, e ele arrisca mais, ele menos maduro, menos experiente”, disse Patrick Gibson, protagonista da série.

Patrick Dempsey e Sarah Michelle Geller, reconhecidos pelos trabalhos em “Grey’s Anatomy” e “Buffy”, também participam da série e vieram ao Brasil. A presença deles foi a mais aplaudida do painel e ambos agradeceram o carinho dos brasileiros.

O ator dará vida ao Capitão Aaron Spencer, chefe da divisão de homicídios do Departamento de Polícia de Miami, enquanto Sarah Michelle Gellar interpretará Tanya Martin, líder da equipe forense da mesma delegacia. Ambos serão os supervisores de Dexter em seu estágio na polícia, marcando o início de sua trajetória no departamento.

No Brasil, a série original "Dexter" está disponível na Netflix. Já "Pecado Original" estreia em 13 de dezembro no Paramount+.

"Sonic 3"

Neste mês, a Paramount Pictures lança "Sonic 3", a sequência do filme de comédia baseado no clássicos dos videogames.

Os dois primeiros filmes, lançados em 2020 e 2022, adaptaram para o live-action as aventuras do icônico ouriço azul da Sega, arrecadando juntos mais de US$ 700 milhões nas bilheterias globais.

Durante o painel da Paramount no Palco Thunder, o produtor Neal H. Moritz revelou que "Sonic 3" contará com pelo menos uma cena pós-créditos e outras surpresas.

A franquia traz Ben Schwartz como a voz de Sonic e Idris Elba como Knuckles, além de James Marsden e Tika Sumpter no elenco live-action. Sonic 3 introduz Keanu Reeves como a voz do vilão Shadow e marca o retorno de Jim Carrey como o Dr. Eggman. A estreia está marcada para 25 de dezembro nos cinemas.

Max

"Irmão do Jorel"

Em comemoração ao 10º ano de Irmão do Jorel, A Max trouxe o elenco da série animada para a CCXP24.

Juliano Enrico, o criador do desenho, revelou que série foi renovada para uma sexta temporada. A quinta já está disponível no Cartoon Network, dentro da plataforma da Max.

A produção também ganhará uma história em quadrinhos de dois livros.

Prime Video

“A Mulher da Casa Abandonada”

O Prime Vídeo anunciou com exclusividade na CCXP24, neste sábado, 7, uma nova série documental da Mulher da Casa Abandonada, baseada no Podcast de Chico Felitti — que atua como produtor da produção.

“Quem não ouviu o podcast vai conseguir entender mesmo assim”, disse Felitti no palco. “Teremos novidades dos imbróglios jurídicos, com novos personagens, novas apurações. Fomos atrás dos mistérios dessa mulher tudo que aconteceu depois desse crime”.

Os pesquisadores que fecharam o conteúdo junto de Felitti, com outros quatro roteiristas, mergulharam nas personagens e na história não só daqui, inclusive depois do podcast. Foram ouvidas autoridades americanas para a produção, que estreia em 2025 na plataforma de streaming da Amazon.

O público da CCXP queria acessar o primeiro trailer da série durante o evento, no palco Thunder — o maior da convenção.

“Sua Culpa”

O segundo anúncio do Prime Video foi sobre o filme “Sua Culpa”, espanhol, cuja estreia será em 27 de dezembro.

Os atores Nicole Wallace e Gabriel Guevara estiveram no palco para contar os bastidores da gravação.

“Foi um processo intenso de gravação, mas não tínhamos ideias do quanto público brasileiro é nosso fã”, comentou a atriz.

“A Roda do Tempo”

O elenco da série do Prime Video voltou para a CCXP depois da última vinda ao Brasil, no mesmo evento, em 2023. A terceira temporada estreia no dia 13 de março de 2025, anunciou o criador exclusivamente no evento.

Fizeram parte do painel os atores Barney Harris e Zöe Robins.

Rosamund Pike não esteve presente, mas mandou um vídeo contando os bastidores das gravações da terceira temporada da série. “Gravamos o mundo inteiro, em países como África do Sul, Nanimbia, república Tcheca, entre outros. Vamos retratar o quarto livro da saga fantástica, que é um dos mais amados dos fãs”, disse a atriz.

Ao final do painel, o Prime Video mostrou o primeiro vídeo trailer da terceira temporada da série.

”Nível Secreto”

Em 2025, O caminho vai lançar uma nova animação chamada “Nível Secreto”, baseada em diversos dos jogos mais famosos do mundo. O projeto era um sonho antigo do criador, Tim Miller, que esteve presente no painel do palco Thunder neste sábado.

“Eu queria fazer essa série como live-action. Mas toda vez que começamos o projeto, mesmo com dublês especializados e CGI para os robôs e alienígenas, todo mundo me dizia que seria perigoso demais”, destacou Miller. “A solução foi fazer uma animação, o que foi bom porque aproximou dos videogames”.

O público da CCXP24 teve acesso a quatro materiais exclusivos, incluindo o trailer. A produção conta com elenco de peso, que inclui algum dos maiores nomes de Hollywood, como Arnold Schwarzenegger e Keanu Reeves. Estreia no Prime Video no dia 10 de dezembro.

“Invencível”

Momento mais aguardado da noite, os atores Sandra Oh, Gillian Jacobs e Robert Kirkman subiram ao palco Thunder pra apresentar novidades da terceira temporada de “Invencível”, série animada de super-heróis dedicada para adultos, inspirada numa massa de quadrinhos.

O elenco faz parte da equipe dubladores. Kirkman é o criador da produção.

Sandra Oh, uma das artistas mais aguardados do dia, fez o chão do Thunder tremer. Os fãs aplaudiram a atriz de pé por mais de cinco minutos, o que deixou Sandra emocionada.

“Muita gente questiona o que poder é. Sempre pensamos que poder estar tem haver com violência, mas isso não é aplicável para Debbie. O poder dela é ser confiante em si mesma, e ser uma mulher diante de tudo e continuar seguindo em frente”, comentou a atriz no palco. “A história é muito forte”.

Ao final do painel, o elenco destacou o que o público deve esperar para a próxima temporada da animação, que envolve novos relacionamentos, revelações chocantes, e uma evolução pessoal do personagem principal.

A próxima temporada de “Invencível” estreia no dia 6 de fevereiro de 2025.

“Reacher 3”

Para fechar o painel da Prime Video neste sábado, 7, o streaming apresentou “Reacher 3”, com os atores Lee Child, Alan Ritchson e Maria Sten.

“Eu tomei uns socos na cara de verdade. do que posso dizer é que esse homem gigante Hood de outro homem gigante, maior que ele, inclusive”, comentou Ritchson.

A terceira temporada abordará Reacher disfarçado, para enfrentar uma nova inimiga, e estreia no dia 23 de fevereiro de 2025. o público teve acesso a um trailer especial.