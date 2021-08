Glória Menezes se recupera bem da covid-19, mas não tem previsão de alta

Com sintomas leves de Covid-19 e internada no Hospital Albert Einstein, Glória Menezes, de 86 anos, se recupera bem e, segundo seu assistente pessoal, Tadeu Lima, não precisa mais da ajuda de um respirador nasal — procedimento adotado para aliviar os sintomas respiratórios decorrentes da doença. No entanto, ainda não há previsão de alta médica. A atriz não pode comparecer ao velório e enterro de Tarcísio Meira, companheiro de 59 anos de casamento, que

morreu na última quinta-feira, vítima doença.

O ator ficou internado por cinco dias na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), onde chegou a ser intubado. Ambos já haviam recebido as duas doses da vacina contra a Covid e se infectaram juntos, sendo internados no mesmo local.

O último boletim divulgado pelo hospital informa que "a senhora Glória Menezes encontra-se internada desde o dia 6 de agosto para o tratamento de complicações ocorridas por Covid-19". A atriz passou por um desmame, como chamam os médicos, do auxílio do oxigênio. Durante todo o tratamento, Glória permaneceu internada em apartamento individual, separada do marido, com apoio somente de oxigenação nasal.

Após uma melhora significativa de seu estado de saúde — quando, não mais sedada, passou a conversar com familiares —, Glória Menezes demonstrou muita inquietação ao ser informada de que Tarcísio Meira havia sido intubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do mesmo hospital.

— Ela recebeu a informação (da morte do marido) com muita, muita, muita, muita tristeza — contou ao Globo Tadeu, que trabalha com ela há 19 anos.

Mocita Fagundes, mulher de Tarcísio Filho, afirmou que o casal estava isolado numa fazenda no interior de São Paulo e se contaminou "num descuido". A doença se manifestou de forma grave em Tarcísio, e os dois precisaram ser internados.

Um dos casais mais emblemáticos da história da TV brasileira, Tarcísio e Glória foram protagonistas da primeira novela diária do país, “2-5499 — Ocupado”, na extinta TV Excelsior, em 1963. Em 1968, os dois inauguraram a faixa das 20h da Globo com “Sangue e areia”.