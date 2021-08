Glória Menezes recebe alta hospitalar após se recuperar da covid-19

A atriz Glória Menezes recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira, 16. Ela se recupera de uma infecção pelo novo coronavírus e foi internada no Hospital Albert Einstein em decorrência da covid-19. A equipe de comunicação do hospital confirmou a informação ao Estadão.

Glória foi internada junto de seu marido, o ator Tarcísio Meira, em 6 de agosto, também com um quadro de covid-19. Tarcísio não resistiu às complicações decorrentes da infecção pelo víris e, em situação mais grave, e morreu na última quinta-feira, 12.

Segundo o assistente pessoal da artista, Tadeu Lima, afirmou ao jornal O Globo, a atriz passará um período recolhida em seu apartamento em São Paulo, e então irá ao sítio que mantinha com o marido no interior do Estado, em Porto Feliz, para fazer uma cerimônia em sua homenagem.

Tarcísio Filho, filho do casal, disse em depoimento ao Fantástico, na Rede Globo, que vai espalhar as cinzas do pai na fazenda da família, onde Tarcísio e Glória se isolaram durante a pandemia.