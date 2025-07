Morango do amor: como fazer o doce que conquistou o Brasil e viralizou nas redes sociais

Na última semana, uma sobremesa virou um hit nas redes sociais — e já está fazendo seus ingredientes esgotarem mais rápido nos mercados: o morango do amor.

Fenômeno na internet e nas lojas de confeitaria brasileiras, a receita é uma releitura da tradicional maçã do amor. Tem a casquinha de açúcar vermelha por fora, o que o torna um tanto quanto "instagramável", e uma maciez (dessa vez mais ácida) por dentro. O recheio, além do morango, claro, também pode levar um creme branco.

Visualmente atrativo, o morango do amor já tem conquistado as timelines de plataformas como TikTok e Instagram. Centenas de vídeos que mostram o preparo da sobremesa e as pessoas provando viralizaram — algumas publicações chegam perto de 1 milhão de visualizações.

Desde julho, os termos 'morango do amor' têm estado entre mais buscados no Google, com aumento de 100% na procura, segundo dados do Google Trends. Já no TikTok, os termos estão na terceira hashtag mais buscada da semana, com mais de 16 mil postagens no Brasil sobre o tema nos últimos 30 dias — sendo 14 mil delas nos últimos desde segunda-feira, 21.

Sucesso de vendas e alta demanda

Nas principais cidades do Brasil, o preço por unidade varia entre R$ 10 e R$ 25, dependendo da região. No entanto, a alta demanda tem levado consumidores a pagar até mais por um único morango do amor.

A confeiteira Millena Moreira, de Vila Velha (ES), compartilhou no Instagram que, em um de seus dias de vendas, um cliente pagou R$ 50 por uma unidade do doce. "Tinha uma fila com senha na minha loja, e esse cliente ofereceu pagar R$ 50 para que alguém da fila cedesse a vez. Ele queria garantir o morango do amor", contou ela.

Diante da procura crescente, Millena foi forçada a fechar a loja durante os dois primeiros dias da semana para focar na produção. "O que está acontecendo com esse doce no Brasil é algo inédito, é como uma segunda Páscoa para as confeiteiras. Acho que esse produto vai marcar a nossa história", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Millena Moreira (@midocesconfeitaria)

Como fazer o morango do amor em casa?

Ainda que a sobremesa seja bastante desejada, fazê-la em casa pode ser mais difícil do que parece. Separamos abaixo os ingredientes e modo de preparo, confira:

#receitas #receitadoce #confeitaria #fy ♬ Aesthetic (sped up) - Tollan Kim @raianaacaetano Vocês encheram minha dm pedindo a minha versão do MORANGO DO AMOR e finalmente eu trouxe ela para vocêss!! Ela ficou super brilhosa e ainda entregou a Casquinha mais crocante que eu já fiz na vidaaaa🤌🏻✨ Já marca quem vai te ajudar a fazer ela e vamos aos Ingredientes do brigadeiro: - 1 leite condensado - ⁠1 creme de leite - ⁠1 colher de manteiga Ingredientes da calda: - 2 xícaras (240ml) de açúcar - ⁠1 xícara (240ml) de água - ⁠2 colheres de sopa de vinagre de maçã - ⁠5/7 gotas de corante em gel vermelho Coloque na panela todos os ingredientes e misture muito bem, ligue o fogo MÉDIO e não mexa mais enquanto a calda vai cozinhando. O ponto é quando atingir entre 140° e 145º ou você pode jogar um pouco da calda em um copo com água gelada e ver se ela fica com aquele barulhinho de vidro quando cai! *aqui a minha calda ficou 20min no fogo #morangodoamor

Ingredientes

Morangos grandes e firmes

1 receita de brigadeiro branco (leite condensado, creme de leite e chocolate branco)

2 xícaras de açúcar

½ xícara de água

1 colher de sopa de vinagre ou suco de limão

Corante vermelho em gel (alimentício)

Preparo da calda

Em uma panela, misture o açúcar, a água, o vinagre (ou suco de limão) e o corante com o fogo desligado. Leve ao fogo médio sem mexer até atingir o ponto de vidro, ou até o termômetro marcar 150°C. Para testar, pingue um pouco da calda em água gelada — se quebrar como vidro, está pronta.

Montagem

Lave e seque bem os morangos, deixando-os completamente secos. Envolva cada morango com o brigadeiro branco (em ponto de enrolar) e espete em um palito. Banhe os morangos na calda com agilidade, pois ela endurece rapidamente. Deixe os morangos secarem em papel manteiga ou em uma superfície untada, sem que se toquem.

Dica de armazenamento: Não leve os morangos à geladeira. Armazene-os em local seco e fresco e consuma no mesmo dia para garantir a crocância da calda.