Frutas premium? Morango japonês chega a US$ 19 a unidade e vira presente de luxo nos EUA

Um único morango japonês vendido por até US$ 19 está chamando a atenção nos Estados Unidos.

A fruta, importada e embalada individualmente, viralizou nas redes sociais após ser oferecida pela Erewhon, um rede de supermercados de luxo em Los Angeles.

O mercado de frutas de luxo está crescendo nos EUA, impulsionado por consumidores dispostos a pagar mais pela exclusividade e estética ‘instagramável’, segundo reportagem do The Economist.

O Japão é conhecido como um país onde as frutas são tradicionalmente compradas como presentes caros. Em 2016, um cacho de uvas Ruby Roman foi leiloado por US$ 11 mil, cerca de US$ 350 por uva.

Algumas empresas entraram na tendência, como a Oishii, produtora do morango Omakase, cultivado em Nova Jersey por meio de agricultura vertical.

A técnica permite controlar o clima e a qualidade do alimento, o que resulta em morangos mais doces e macios que os tradicionais.

Uma caixa com seis unidades custa cerca de US$ 14 — cerca de US$ 2,30 por morango, ainda muito acima dos preços convencionais.

A Oishii também lançou recentemente uma versão mais acessível de seus morangos, vendida por US$ 8 a caixa, além de oferecer tomates especiais, com pacotes de cerca de 11 unidades custando US$ 10.

O morango é o novo vinho?

A Ikigai Fruits, exportadora japonesa criada em 2023, também vem apostando no segmento de luxo.

A empresa vende desde caixas de caquis por US$ 128 até conjuntos de morangos que chegam a custar US$ 780, com frutas vindas diretamente do Japão para atender os consumidores americanos. Entretanto, a política tarifária do presidente dos EUA, Donald Trump, pode afetar a operação da empresa.

Para a Oishii, porém, o luxo das frutas virou símbolo de status. O fundador Hiroki Koga diz que levar três caixas de morangos para uma festa pode impressionar mais do que uma garrafa de vinho.