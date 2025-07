Por que esses brinquedos fofinhos viraram alvo de processo no TikTok

O TikTok tem sido o palco de um fenômeno inesperado nos últimos tempos: vídeos de adoráveis de animais pequenos de pelúcia, conhecidos como Família Sylvanian, protagonizando cenas de drama e até mesmo situações absurdas, como o consumo de drogas e a participação em gangues. A conta Sylvanian Drama, criada por Thea Von Engelbrechten, conquistou milhões de seguidores, acumulando 2,5 milhões de fãs. Mas a diversão está chegando ao fim após um processo movido pela Epoch, a empresa japonesa responsável pelos brinquedos.

Em abril deste ano, a Epoch entrou com uma ação judicial contra Von Engelbrechten, acusando-a de "explorar suas propriedades intelectuais para ganho comercial próprio". A empresa alega que tentou resolver a questão de maneira amigável, mas a criadora seguiu com suas postagens, o que levou ao processo formal. A Epoch argumenta que a conta tem causado danos irreparáveis à sua reputação e diminuído suas oportunidades de licenciamento, alegando que os seguidores podem acreditar erroneamente que a empresa aprova ou autoriza o conteúdo da conta. A ação também inclui acusações de falsa indicação de associação, o que agrava a disputa.

O processo não é a primeira tentativa da Epoch de impedir o conteúdo de Von Engelbrechten. Em 2023, a empresa já havia emitido uma notificação de violação de direitos autorais, o que resultou na remoção de alguns vídeos e no bloqueio temporário da conta Sylvanian Drama. Após recorrer, Von Engelbrechten conseguiu recuperar o acesso, argumentando que os vídeos se tratavam de uma "paródia". Mesmo após meses tentando uma resolução, Epoch não obteve sucesso, levando à ação judicial atual.

Agora, a empresa japonesa busca uma declaração formal de que Von Engelbrechten violou seus direitos autorais e cometeu práticas de falso endosse, além de uma ordem judicial para interromper quaisquer novas infrações, com uma possível indenização de até US$ 150.000 por cada obra violada, além de qualquer lucro gerado pela criadora com o conteúdo.

Enquanto os fãs da conta aguardam o desfecho da disputa, a Sylvanian Drama já fez parcerias com marcas como Burberry, Taco Bell, Sephora, Hilton e Marc Jacobs, o que, segundo Epoch, teria agravado ainda mais a situação. Com a disputa agora em tribunal, os seguidores da criadora poderão acompanhar os bastidores desse novo drama, sem os tradicionais episódios de critters em ação.