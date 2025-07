De Bobbie Goods ao funk dos anos 80: como vídeos viralizam no TikTok?

Do Bobbie Goods às músicas de funk na versão anos 80 feitas pela inteligência artificial (IA), o TikTok tem sido o principal indicador para entender o que vai viralizar nas redes sociais nos últimos anos.

Criadores de conteúdo, marcas e influenciadores buscam entender como o algoritmo da plataforma funciona para conseguir se destacar e alcançar a famosa "FYP" (For You Page).

Por exemplo, vídeos virais no TikTok normalmente acumulam mais de 1 milhão de visualizações em poucos dias, e os que ultrapassam 3 a 5 milhões de visualizações em uma semana já são considerados oficialmente virais na plataforma.

Mas, afinal, o que faz um vídeo se tornar viral no TikTok? E quais são os fatores que o algoritmo considera para impulsionar determinado conteúdo?

Como funciona o algoritmo do TikTok e o que o torna tão poderoso?

O TikTok utiliza um algoritmo de recomendação que aprende com o comportamento dos usuários e adapta o conteúdo apresentado de acordo com os seus interesses. Esse processo, baseado em IA, visa maximizar o tempo de visualização da plataforma, oferecendo um feed altamente personalizado que se ajusta conforme as interações dos usuários.

Celebridades como Jason Derulo, que tem mais de 41 milhões de seguidores e quase 1 bilhão de curtidas, e Lizzo, com quase 300 milhões de curtidas, são exemplos de como o TikTok pode impulsionar a carreira de artistas com números expressivos

Como algo viraliza no TikTok?

1. Engajamento do usuário: o que você curte, comenta e compartilha importa

O TikTok avalia cada interação que o usuário tem com o conteúdo: likes, compartilhamentos, comentários e até os vídeos que o usuário assistiu até o final ou voltou para assistir novamente. Esses sinais de engajamento são cruciais para a plataforma determinar se um vídeo tem potencial para ser viral. Vídeos que têm uma taxa de visualização alta, especialmente se forem assistidos por completo ou repetidamente, têm uma chance maior de ser promovidos pelo algoritmo.

Além disso, o TikTok leva em consideração o comportamento de "scrolling" dos usuários: vídeos que são assistidos sem ser imediatamente descartados são mais propensos a subir no ranking de visibilidade.

O vídeo de Bella Poarch dublando a música “M to the B” acumulou mais de 44 milhões de curtidas e 1,6 milhão de compartilhamentos, mostrando como o engajamento rápido e massivo pode impulsionar a "viralização". Vídeos com alta taxa de visualização completa têm mais chances de serem promovidos.

2. Uso de sons, efeitos e hashtags: aproveitando tendências para alcançar mais público

O uso de músicas populares, efeitos e hashtags que estão em alta pode fazer toda a diferença para a visibilidade de um vídeo. O TikTok monitora quais sons e hashtags estão em alta e como os usuários estão interagindo com eles. Participar de desafios ou utilizar áudios que estão no topo das paradas aumenta as chances de seu vídeo ser promovido para um público maior, já que o algoritmo pode associar o conteúdo a tendências específicas .

3. A importância da descrição do vídeo: como otimizar para alcançar mais pessoas

Embora a interação do usuário com o conteúdo seja o fator mais importante, a descrição do vídeo também tem um papel fundamental no alcance. O TikTok examina o texto da legenda, hashtags e até a descrição do áudio para entender o tema do vídeo e direcioná-lo para usuários com interesses semelhantes. Ao incluir palavras-chave relevantes e participar de tendências em ascensão, o criador de conteúdo pode melhorar significativamente a visibilidade do seu vídeo .

4. O comportamento do público: como a primeira hora é crucial para viralizar

Uma das chaves para o sucesso de um vídeo no TikTok é o engajamento nos primeiros minutos após a publicação. O algoritmo prioriza vídeos que geram grande interação rapidamente, seja por curtidas, comentários ou compartilhamentos. Isso significa que o conteúdo precisa ser impactante desde os primeiros segundos, quando os usuários decidem se vão continuar assistindo ou deslizar para o próximo vídeo .

A importância de criar conteúdo de nicho

Ao contrário de outras plataformas de mídia social, o TikTok valoriza a construção de audiências em nichos específicos. Criadores de conteúdo que produzem vídeos voltados para públicos específicos têm mais chances de gerar uma base fiel de seguidores, o que pode ser crucial para o crescimento orgânico da conta.

Vídeos que ressoam profundamente com uma comunidade tendem a ser compartilhados com mais frequência dentro desse grupo, aumentando as chances de viralização. É por isso que conteúdos focados em interesses específicos, como gaming, culinária ou até mesmo humor voltado para determinados grupos, têm grandes chances de se espalhar rapidamente .

5. Tempo de engajamento: Qualidade sobre quantidade

O TikTok prefere vídeos curtos, envolventes e que podem ser facilmente repetidos. A plataforma entende que vídeos curtos incentivam o usuário a ficar mais tempo assistindo, o que gera um ciclo positivo de engajamento e visibilidade. Além disso, vídeos com alta taxa de retenção (quando os espectadores assistem até o final) são mais valorizados.

6. Inovação e criatividade: O segredo para surpreender

A criatividade e a inovação também são altamente valorizadas no TikTok. Os vídeos que trazem algo novo ou surpreendente, seja por meio de efeitos especiais, edições rápidas ou ideias únicas, tendem a capturar a atenção de mais pessoas. Mostrar algo inesperado no começo de um vídeo pode gerar curiosidade e aumentar o tempo de visualização, outro fator importante para o algoritmo.

Como a IA do TikTok molda a experiência do usuário

O algoritmo do TikTok não é apenas reativo, ele é proativo. Ele aprende constantemente com as interações de cada usuário para refinar suas recomendações. Cada vez que você interage com a plataforma, o algoritmo ajusta as sugestões de vídeos com base no seu comportamento de visualização, criando um feed único que se adapta às suas preferências de maneira quase imperceptível.

A evolução do feed: Como o TikTok se adapta ao seu comportamento

Quando você abre o TikTok pela primeira vez, ele mostra uma variedade de vídeos para testar suas preferências. À medida que você interage com a plataforma, ela aprende quais tipos de conteúdo mais lhe interessam, e os vídeos exibidos ficam cada vez mais alinhados com seu gosto. Esse processo cria uma experiência de usuário profundamente personalizada que incentiva ainda mais a interação.

Além disso, a escala do TikTok é impressionante: em um único dia, são publicados cerca de 117 milhões de vídeos, dos quais aproximadamente 18% envolvem crianças, segundo estudo da Universidade Técnica de Munique.

Embora o TikTok ofereça grandes oportunidades para criadores de conteúdo, ele também tem regras rigorosas para garantir que o conteúdo promovido seja adequado e seguro para os usuários. Vídeos que violam as diretrizes da plataforma, como aqueles que utilizam clickbait excessivo ou hashtags enganosas, podem ser penalizados, o que pode afetar negativamente o engajamento e a visibilidade .