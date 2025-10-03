Casual

Lançamentos da Netflix em outubro de 2025: veja os filmes e as séries

Entre os destaques estão as séries 'Monstro: A História de Ed Gein', de Ryan Murphy, e 'Steve', estrelado por Cillian Murphy

Netflix: o que chega ao streaming em outubro de 2025? (Netflix)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 16h21.

Outubro chega à Netflix com uma programação recheada de estreias, incluindo novos episódios de séries de sucesso, filmes emocionantes e uma variedade de documentários e animações.

Entre os destaques do mês, estão os novos episódios de The Witcher, a chegada de Monstro: A História de Ed Gein e o retorno de A Diplomata para sua 3ª temporada.

A plataforma traz ainda uma série de lançamentos cinematográficos, com a estreia de títulos como Resident Evil 4 - Recomeço e o retorno da franquia Todo Mundo em Pânico.

Para os fãs de animações e filmes familiares, a sequência de Pets - A Vida Secreta dos Bichos também está na lista, além de grandes nomes nos documentários, como Victoria Beckham.

Confira abaixo a programação completa:

O que entra em cartaz na Netflix em outubro de 2025?

Séries que entram na Netflix em outubro de 2025

  • Monstro: A História de Ed Gein | 03/10/2025
  • Gênio dos Desejos | 03/10/2025
  • Românticos Anônimos | 16/10/2025
  • A Diplomata: Temporada 3 | 16/10/2025
  • Ninguém Quer: Temporada 2 | 23/10/2025
  • Os Donos do Jogo | 29/10/2025
  • The Witcher: Temporada 4 | 30/10/2025
  • Respira: Temporada 2 | 31/10/2025

Filmes que entram na Netflix em outubro de 2025

  • Resident Evil 4 - Recomeço | 01/10/2025
  • Sete Anos no Tibet | 01/10/2025
  • Steve | 03/10/2025
  • Convenção das Bruxas | 03/10/2025
  • Todo Mundo em Pânico 2 | 04/10/2025
  • Todo Mundo em Pânico 3 | 04/10/2025
  • Caramelo | 08/10/2025
  • A Mulher na Cabine 10 | 10/10/2025
  • Casa de Dinamite | 24/10/2025
  • O Máskara | 07/10/2025
  • Halloween | 07/10/2025
  • Um Tira da Pesada | 16/10/2025
  • Um Tira da Pesada 2 | 16/10/2025
  • Os Bons Companheiros | 18/10/2025
  • Refém do Silêncio | 18/10/2025
  • Balada de Um Jogador | 29/10/2025
  • O Menino do Pijama Listrado | 23/10/2025

Documentários

  • Victoria Beckham | 09/10/2025

Conteúdo Infantil e Família

  • Pets - A Vida Secreta dos Bichos | 10/10/2025
  • Pets - A Vida Secreta dos Bichos 2 | 10/10/2025

Anime

  • ONE PIECE: Zou ① | 01/10/2025
  • ONE PIECE: Zou ② | 01/10/2025

Este conteúdo foi feito com auxílio de inteligência artificial e foi editado por um jornalista da equipe da EXAME.

