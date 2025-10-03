Lançamentos da Netflix em outubro de 2025: veja os filmes e as séries

Outubro chega à Netflix com uma programação recheada de estreias, incluindo novos episódios de séries de sucesso, filmes emocionantes e uma variedade de documentários e animações.
Entre os destaques do mês, estão os novos episódios de The Witcher, a chegada de Monstro: A História de Ed Gein e o retorno de A Diplomata para sua 3ª temporada.
A plataforma traz ainda uma série de lançamentos cinematográficos, com a estreia de títulos como Resident Evil 4 - Recomeço e o retorno da franquia Todo Mundo em Pânico.
Para os fãs de animações e filmes familiares, a sequência de Pets - A Vida Secreta dos Bichos também está na lista, além de grandes nomes nos documentários, como Victoria Beckham.
Confira abaixo a programação completa:
O que entra em cartaz na Netflix em outubro de 2025?
Séries que entram na Netflix em outubro de 2025
- Monstro: A História de Ed Gein | 03/10/2025
- Gênio dos Desejos | 03/10/2025
- Românticos Anônimos | 16/10/2025
- A Diplomata: Temporada 3 | 16/10/2025
- Ninguém Quer: Temporada 2 | 23/10/2025
- Os Donos do Jogo | 29/10/2025
- The Witcher: Temporada 4 | 30/10/2025
- Respira: Temporada 2 | 31/10/2025
Filmes que entram na Netflix em outubro de 2025
- Resident Evil 4 - Recomeço | 01/10/2025
- Sete Anos no Tibet | 01/10/2025
- Steve | 03/10/2025
- Convenção das Bruxas | 03/10/2025
- Todo Mundo em Pânico 2 | 04/10/2025
- Todo Mundo em Pânico 3 | 04/10/2025
- Caramelo | 08/10/2025
- A Mulher na Cabine 10 | 10/10/2025
- Casa de Dinamite | 24/10/2025
- O Máskara | 07/10/2025
- Halloween | 07/10/2025
- Um Tira da Pesada | 16/10/2025
- Um Tira da Pesada 2 | 16/10/2025
- Os Bons Companheiros | 18/10/2025
- Refém do Silêncio | 18/10/2025
- Balada de Um Jogador | 29/10/2025
- O Menino do Pijama Listrado | 23/10/2025
Documentários
- Victoria Beckham | 09/10/2025
Conteúdo Infantil e Família
- Pets - A Vida Secreta dos Bichos | 10/10/2025
- Pets - A Vida Secreta dos Bichos 2 | 10/10/2025
Anime
- ONE PIECE: Zou ① | 01/10/2025
- ONE PIECE: Zou ② | 01/10/2025
