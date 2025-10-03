Lançamentos da Netflix em outubro de 2025: veja os filmes e as séries

Outubro chega à Netflix com uma programação recheada de estreias, incluindo novos episódios de séries de sucesso, filmes emocionantes e uma variedade de documentários e animações.

Entre os destaques do mês, estão os novos episódios de The Witcher, a chegada de Monstro: A História de Ed Gein e o retorno de A Diplomata para sua 3ª temporada.

A plataforma traz ainda uma série de lançamentos cinematográficos, com a estreia de títulos como Resident Evil 4 - Recomeço e o retorno da franquia Todo Mundo em Pânico.

Para os fãs de animações e filmes familiares, a sequência de Pets - A Vida Secreta dos Bichos também está na lista, além de grandes nomes nos documentários, como Victoria Beckham.

Confira abaixo a programação completa:

O que entra em cartaz na Netflix em outubro de 2025?

Séries que entram na Netflix em outubro de 2025

Monstro: A História de Ed Gein | 03/10/2025

| 03/10/2025 Gênio dos Desejos | 03/10/2025

| 03/10/2025 Românticos Anônimos | 16/10/2025

| 16/10/2025 A Diplomata: Temporada 3 | 16/10/2025

| 16/10/2025 Ninguém Quer: Temporada 2 | 23/10/2025

| 23/10/2025 Os Donos do Jogo | 29/10/2025

| 29/10/2025 The Witcher: Temporada 4 | 30/10/2025

| 30/10/2025 Respira: Temporada 2 | 31/10/2025

Filmes que entram na Netflix em outubro de 2025

Resident Evil 4 - Recomeço | 01/10/2025

| 01/10/2025 Sete Anos no Tibet | 01/10/2025

| 01/10/2025 Steve | 03/10/2025

| 03/10/2025 Convenção das Bruxas | 03/10/2025

| 03/10/2025 Todo Mundo em Pânico 2 | 04/10/2025

| 04/10/2025 Todo Mundo em Pânico 3 | 04/10/2025

| 04/10/2025 Caramelo | 08/10/2025

| 08/10/2025 A Mulher na Cabine 10 | 10/10/2025

| 10/10/2025 Casa de Dinamite | 24/10/2025

| 24/10/2025 O Máskara | 07/10/2025

| 07/10/2025 Halloween | 07/10/2025

| 07/10/2025 Um Tira da Pesada | 16/10/2025

| 16/10/2025 Um Tira da Pesada 2 | 16/10/2025

| 16/10/2025 Os Bons Companheiros | 18/10/2025

| 18/10/2025 Refém do Silêncio | 18/10/2025

| 18/10/2025 Balada de Um Jogador | 29/10/2025

| 29/10/2025 O Menino do Pijama Listrado | 23/10/2025

Documentários

Victoria Beckham | 09/10/2025

Conteúdo Infantil e Família

Pets - A Vida Secreta dos Bichos | 10/10/2025

| 10/10/2025 Pets - A Vida Secreta dos Bichos 2 | 10/10/2025

Anime

ONE PIECE: Zou ① | 01/10/2025

| 01/10/2025 ONE PIECE: Zou ② | 01/10/2025

