O programa Inmetro na Palma da Mão, criado para digitalizar e ampliar a rastreabilidade de produtos e serviços regulados, já começa a mostrar impacto econômico relevante nos mercados monitorados.

Levantamento da Associação Brasileira de Combate à Falsificação (ABCF), com base em dados oficiais do Inmetro, aponta que o volume de identificações de conformidade nos setores de capacetes, extintores de incêndio e cilindros de gás natural veicular (GNV) cresceu cerca de 14% entre janeiro e setembro de 2026.

Segundo a entidade, esse avanço corresponde a uma expansão econômica estimada em aproximadamente R$ 824 milhões nos segmentos abrangidos pelo programa. A estimativa leva em consideração os valores médios dos produtos e serviços avaliados e o aumento do número de operações identificadas pelo sistema regulatório.

Os dados mostram que o número de identificações passou de uma referência histórica de 35,3 milhões por ano, registrada antes da implantação do programa, para cerca de 40,1 milhões em 2026. Isso representa um acréscimo anual de aproximadamente 4,8 milhões de identificações nos três mercados acompanhados.

De acordo com a ABCF, o crescimento indica que um volume maior de produtos e serviços passou a integrar o universo monitorado pelo sistema de conformidade do Inmetro, ampliando a visibilidade sobre atividades econômicas e fortalecendo empresas que atuam dentro das normas regulatórias.

Potencial de crescimento chega a 72%

O estudo indica que o espaço para expansão ainda é significativo. Caso a cobertura do sistema seja ampliada para todos os operadores econômicos sujeitos à regulamentação, o volume anual de identificações poderá atingir aproximadamente 60,7 milhões, o equivalente a um crescimento potencial de até 72% em relação ao período anterior ao lançamento do programa.

A projeção considera os 2.924 operadores econômicos cadastrados nas bases do Inmetro. Desse total, 1.933 já solicitaram adesão ao novo selo digital, o que demonstra margem para ampliar a utilização da ferramenta entre empresas e prestadores de serviços dos segmentos regulados.

Para Rodolpho Ramazzini, diretor da Associação Brasileira de Combate à Falsificação (ABCF), a ampliação das identificações pode favorecer empresas que cumprem as exigências legais e reduzir o espaço para práticas irregulares.

"Esse movimento, além de oferecer maior segurança para a população, também pode favorecer as empresas que produzem, comercializam e prestam serviços dentro das regras, reduzindo o espaço para produtos falsificados e identificações irregulares", afirmou Ramazzini.

Capacetes e extintores lideram avanço

Entre os segmentos analisados, os mercados de capacetes para motociclistas e extintores de incêndio concentraram a maior parte da expansão econômica identificada pelo programa.

No setor de capacetes, o aumento de aproximadamente 25% nas identificações de conformidade corresponde a uma expansão estimada em R$ 639 milhões por ano, considerando um valor médio de R$ 250 por unidade.

Já o mercado de extintores registrou cerca de 2,3 milhões de identificações adicionais anuais, somando a fabricação de novos equipamentos e os serviços de manutenção. Nesse caso, o impacto econômico foi estimado em R$ 189 milhões, com base em preços médios de R$ 200 para extintores novos e R$ 60 para manutenções.

Segundo a entidade, além do efeito econômico, a confiabilidade das identificações tem impacto direto sobre a segurança dos consumidores. Capacetes fora das especificações técnicas podem comprometer a proteção dos motociclistas, enquanto extintores falsificados ou submetidos a manutenção inadequada podem falhar em situações de emergência.

QR Code permite autenticação pelo celular

Um dos principais pilares do programa é a substituição gradual dos métodos tradicionais de identificação por um sistema digital baseado em QR Code. Com o aplicativo Inmetro na Palma da Mão, consumidores podem verificar a autenticidade dos produtos diretamente pelo celular.

Após a leitura do código, o usuário é direcionado à assistente virtual Medida, que apresenta informações sobre o produto e permite o registro de suspeitas de irregularidades.

De acordo com a ABCF, a digitalização também amplia a capacidade de fiscalização ao permitir o cruzamento de dados e a identificação de padrões no mercado regulado. Para as empresas que atuam dentro das normas, a tecnologia pode contribuir para reduzir a concorrência de produtos falsificados e operadores irregulares.

"O avanço das identificações mostra que a tecnologia pode contribuir não apenas para proteger o consumidor, mas também para trazer atividades econômicas à formalidade, valorizar quem cumpre as regras e fortalecer a concorrência leal", afirmou Rodolpho Ramazzini.