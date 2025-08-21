Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Irmãos Menendez têm audiência para liberdade condicional nesta quinta; relembre o caso

O caso dos irmãos Menendez continua a gerar polêmica, com novas audiências para liberdade condicional e renovado debate público sobre os abusos que alegam ter sofrido

Irmãos Menendez: caso pode tomar novo rumo (Reprodução/ABC)

Irmãos Menendez: caso pode tomar novo rumo (Reprodução/ABC)

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Estagiária de jornalismo

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 10h48.

Pouco tempo depois de a série da Netflix, "Monstros", sobre o caso dos irmãos Menendez, ganhar notoriedade e resultar na reversão da sentença de prisão perpétua, Lyle e Erik Menendez passam por uma nova audiência para liberdade condicional nesta quinta-feira, 21.

A avaliação do pedido de soltura será feita pelo conselho de liberdade condicional da Califórnia, que deve analisar as solicitações dos irmãos, atualmente com 57 e 54 anos.

O que aconteceu?

Os irmãos Menendez foram inicialmente condenados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pelos assassinatos cometidos em 1989.

Naquele ano, com 21 e 18 anos, eles assassinaram seus pais, José e Kitty Menendez, disparando mais de uma dúzia de tiros na casa da família em Beverly Hills.

A defesa alegou que os irmãos mataram os pais após anos de abusos sexuais e maus-tratos cometidos pai, enquanto a promotoria argumentou que o crime foi motivado pela ganância pela herança milionária.

A reviravolta judicial e nova oportunidade de liberdade condicional

A recente possibilidade de liberdade condicional surgiu após uma decisão do juiz Michael V. Jesic, do Tribunal Superior de Los Angeles, que em maio deste ano obstruiu as penas dos irmãos, tornando-os elegíveis para essa nova fase do processo.

As audiências ocorrerão nos dias 21 e 22 de agosto, com Erik sendo ouvido na quinta-feira e Lyle na sexta-feira. Cada caso será analisado separadamente, e é possível que um irmão tenha a liberdade condicional concedida enquanto o outro tenha o pedido negado.

Se o conselho de liberdade condicional aprovar a liberdade dos irmãos, a recomendação será enviada ao governador da Califórnia, Gavin Newsom, que terá a palavra final sobre a libertação dos Menendez. Caso o pedido seja autorizado, os irmãos poderão ser lilibertos em questão de semanas ou meses.

A história dos Menendez ganha nova atenção

O caso dos Menendez voltou a atrair a atenção da mídia nos últimos anos, principalmente com o surgimento de novas evidências que reforçam as alegações de abusos sofridos pelos irmãos.

A história também foi retratada na série da Netflix "Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais", que ampliou o debate sobre o caso nas redes sociais.

Acompanhe tudo sobre:SériesSéries americanasNetflixCrime

Mais de Pop

Com Charli XCX, Wet Leg e Iggy Pop no line up, festival cobra 'um rim' por ingressos (literalmente)

Turnê de Marisa Monte: confira a possível setlist dos shows

O Verão que Mudou a Minha Vida: Belly vai ficar com Conrad, Jeremiah ou sozinha?

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta nesta quarta-feira, 20

Mais na Exame

Mundo

Trump celebra novo mapa eleitoral do Texas e diz que Indiana e Flórida querem imitá-lo

Carreira

Pessoas com menos de 30 anos têm dificuldade com essa habilidade essencial no trabalho; veja qual é

Mercados

Cotado para substituir Jerome Powell, James Bullard diz que Fed precisa proteger status do dólar

Um conteúdo Bússola

Com apoio de grandes empresas, instituto no Rio forma jovens de altas habilidades da rede pública