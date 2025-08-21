Irmãos Menendez têm audiência para liberdade condicional nesta quinta; relembre o caso

Pouco tempo depois de a série da Netflix, "Monstros", sobre o caso dos irmãos Menendez, ganhar notoriedade e resultar na reversão da sentença de prisão perpétua, Lyle e Erik Menendez passam por uma nova audiência para liberdade condicional nesta quinta-feira, 21.

A avaliação do pedido de soltura será feita pelo conselho de liberdade condicional da Califórnia, que deve analisar as solicitações dos irmãos, atualmente com 57 e 54 anos.

O que aconteceu?

Os irmãos Menendez foram inicialmente condenados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pelos assassinatos cometidos em 1989.

Naquele ano, com 21 e 18 anos, eles assassinaram seus pais, José e Kitty Menendez, disparando mais de uma dúzia de tiros na casa da família em Beverly Hills.

A defesa alegou que os irmãos mataram os pais após anos de abusos sexuais e maus-tratos cometidos pai, enquanto a promotoria argumentou que o crime foi motivado pela ganância pela herança milionária.

A reviravolta judicial e nova oportunidade de liberdade condicional

A recente possibilidade de liberdade condicional surgiu após uma decisão do juiz Michael V. Jesic, do Tribunal Superior de Los Angeles, que em maio deste ano obstruiu as penas dos irmãos, tornando-os elegíveis para essa nova fase do processo.

As audiências ocorrerão nos dias 21 e 22 de agosto, com Erik sendo ouvido na quinta-feira e Lyle na sexta-feira. Cada caso será analisado separadamente, e é possível que um irmão tenha a liberdade condicional concedida enquanto o outro tenha o pedido negado.

Se o conselho de liberdade condicional aprovar a liberdade dos irmãos, a recomendação será enviada ao governador da Califórnia, Gavin Newsom, que terá a palavra final sobre a libertação dos Menendez. Caso o pedido seja autorizado, os irmãos poderão ser lilibertos em questão de semanas ou meses.

A história dos Menendez ganha nova atenção

O caso dos Menendez voltou a atrair a atenção da mídia nos últimos anos, principalmente com o surgimento de novas evidências que reforçam as alegações de abusos sofridos pelos irmãos.

A história também foi retratada na série da Netflix "Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais", que ampliou o debate sobre o caso nas redes sociais.