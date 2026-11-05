Liam Neeson aprova Meryl Streep como Aslam em novo filme de Nárnia: 'Ninguém melhor'

O ator Liam Neeson aprovou a escolha de Meryl Streep para interpretar Aslam no novo filme de "As Crônicas de Nárnia", dirigido por Greta Gerwig. O ator, que deu voz ao leão mágico na trilogia cinematográfica original, afirmou que não sabia da existência do novo projeto até ser questionado sobre a produção em uma entrevista recente ao ScreenRant.

Ao ser perguntado se já havia assistido ao trailer do longa, Neeson respondeu: "Desculpe, essa é uma novidade para mim". Em seguida, quando soube que Streep seria responsável pela voz de Aslam, o ator comentou: "Meryl vai interpretar Jesus Cristo? Bem, se você vai transformar Cristo em uma mulher, não há ninguém melhor do que Meryl".

Na história criada pelo escritor C. S. Lewis, Aslam é o leão que dá origem ao mundo de Nárnia e ocupa uma posição central na mitologia da franquia. O personagem também é frequentemente associado a uma representação de Jesus Cristo.

Por que Greta Gerwig escolheu Meryl Streep para Aslam?

Em entrevista à revista Empire, Greta Gerwig explicou os critérios que orientaram a escolha da atriz. A diretora buscava alguém com profundidade e imponência, mas que também transmitisse alegria, sensibilidade e capacidade de encantamento.

"Eu queria alguém com mais de 70 anos, para que houvesse a sabedoria da experiência, mas que também tivesse a capacidade de se maravilhar como uma criança. E que fosse uma das maiores atrizes de todos os tempos. Essa não é uma lista muito longa", afirmou Gerwig.

A cineasta também revelou que David Bowie serviu de inspiração para a aparência de Aslam nesta versão. O personagem terá olhos de cores diferentes e listras vermelhas no rosto. Gerwig descreveu o filme como uma produção grandiosa, capaz de transportar o público para outro universo, com a atmosfera de uma ópera rock.

Qual é a história de 'Nárnia: O Sobrinho do Mago'?

O longa adapta o livro "O Sobrinho do Mago", publicado em 1955. Apesar de ser o sexto volume lançado da série literária, a obra apresenta acontecimentos anteriores aos de "O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa", história que ficou mais conhecida entre o público por meio dos filmes anteriores.

A trama acompanha Digory Kirke e Polly Plummer, duas crianças que descobrem uma maneira de viajar entre mundos por meio de anéis mágicos. Durante a jornada, os protagonistas testemunham o nascimento de Nárnia, criado pelo leão Aslam.

A produção tem direção e roteiro de Greta Gerwig, responsável por "Barbie". O elenco reúne David McKenna como Digory Kirke, Beatrice Campbell como Polly Plummer, Daniel Craig como Tio André e Emma Mackey como Jadis, personagem que se tornará a Feiticeira Branca. Carey Mulligan também integra o elenco, no papel da mãe de Digory.

Quando estreia o novo filme de Nárnia?

"Nárnia: O Sobrinho do Mago" tem estreia prevista nos cinemas em 12 de fevereiro de 2027, com sessões antecipadas em IMAX a partir de 11 de fevereiro. Depois da passagem pelas telonas, o filme chegará ao catálogo da Netflix em 2 de abril de 2027.

Confira o trailer de 'Nárnia: O Sobrinho do Mago'