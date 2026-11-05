15 minutos e 3 perguntas: como fazer um pedido de networking que fica fácil de aceitar

Nos Estados Unidos, candidatos que têm um contato de primeiro grau trabalhando na empresa têm quase sete vezes mais chance de ser contratados do que quem não tem. O dado vem de uma análise do LinkedIn com 5 milhões de membros em vários países, citada pela CNBC Make It.

Ter uma rede, porém, não garante saber usá-la. Para Catherine Fisher, vice-presidente de comunicação e especialista em carreira do LinkedIn, muitos profissionais erram no momento de fazer o pedido.

“O primeiro passo para entrar em contato com alguém é ser bem específico sobre o que você está pedindo”, disse Fisher à CNBC Make It. “Quanto mais específico você for, melhor.”

Saiba como se destacar em cada etapa de uma seleção. Comece agora o curso gratuito

O que dizer na primeira mensagem

Ao pedir uma conversa para conhecer a área ou a empresa de alguém, Fisher recomenda explicar o que você espera tirar dela e o que pode oferecer em troca. Um exemplo: convidar para um café e avisar que tem três perguntas.

Como as agendas andam cheias, vale também limitar o tempo. Pedir 15 minutos deixa claro o tamanho do compromisso.

Com essas informações, a pessoa sabe exatamente com o que está concordando. E o plano mostra que você se preparou e respeita o tempo dela. “Você não quer sobrecarregar a pessoa com muito trabalho”, diz Fisher.

O pedido claro ajuda mesmo quando a resposta é não. Se a pessoa não puder ajudar, os detalhes permitem que ela indique alguém que possa, segundo a especialista.

Por que um pedido claro é mais fácil de aceitar

Fisher conta que recebeu, há pouco tempo, um pedido de 15 minutos para conversar sobre formas de se envolver com uma instituição de caridade. A decisão foi rápida. “Posso dedicar 15 minutos, sei sobre o que ela quer conversar e pronto”, diz.

Na prática, a mensagem pode ser curta: quem você é, por que escolheu aquela pessoa, o que quer perguntar e quanto tempo vai tomar. Algo como: “Estou me preparando para vagas de marketing e vi que você passou pela área de produto da empresa. Teria 15 minutos para três perguntas sobre como é o dia a dia do time?”

Aprenda a usar o LinkedIn e o networking a seu favor. Garanta sua inscrição gratuita

A rede é maior do que parece

Nem todo networking exige uma reunião. Para Fisher, é “um espectro”: manter uma rede pode ser tão simples quanto comentar a publicação de alguém ou mandar uma mensagem rápida para saber como a pessoa está.

Quem acabou de se formar costuma achar que tem poucos contatos por causa da experiência curta. Segundo Fisher, orientadores, professores, colegas e até famílias para quem a pessoa já trabalhou como babá fazem parte dessa rede.

As redes fora do ambiente profissional também contam. Para Bonnie Dilber, líder de recrutamento da empresa de software Zapier, um grupo de bairro no Facebook, os colegas de treino e os amigos podem ajudar a encontrar oportunidades. “As pessoas deveriam sair dos espaços tradicionalmente profissionais e ir para espaços onde tenham alguma conexão com outras pessoas”, disse Dilber à CNBC Make It.

A partir desses círculos mais próximos, diz Fisher, dá para chegar mais longe, pedindo a um contato em comum que apresente você a alguém da empresa onde quer trabalhar. “Se você tem se candidatado, se candidatado e se candidatado, essa rede de contatos ajudará a preencher algumas dessas lacunas”, diz.

Antes de pedir ajuda, vale saber exatamente que ajuda pedir.

Do primeiro contato à entrevista final

Saber abordar alguém de dentro da empresa faz parte da preparação para um processo seletivo, assim como o currículo e a entrevista.

O Processo Seletivo Na Prática é um curso online e gratuito, dividido em oito módulos, que acompanha o candidato da leitura da vaga até a entrevista final. As aulas tratam de currículo, otimização do perfil no LinkedIn, método STAR e treino de entrevista, inclusive com inteligência artificial.

Inscreva-se gratuitamente e comece sua preparação agora

Ter um contato dentro da empresa aumenta a chance de contratação?

Sim. Segundo análise do LinkedIn com 5 milhões de membros, citada pela CNBC, candidatos nos Estados Unidos com um contato de primeiro grau na empresa têm quase sete vezes mais chance de ser contratados.

Como pedir uma conversa de networking?

Seja específico. Para Catherine Fisher, do LinkedIn, explique o que você espera da conversa, o que pode oferecer em troca e quanto tempo ela vai durar, por exemplo 15 minutos para três perguntas.

Quem faz parte da rede de contatos de quem está começando?

Professores, orientadores, colegas, ex-empregadores e até contatos de fora do trabalho, como grupos de bairro e colegas de treino.

O curso Processo Seletivo Na Prática é gratuito?

Sim. O curso é online e gratuito, com oito módulos sobre as etapas de uma seleção, incluindo currículo, LinkedIn e treino de entrevista com IA.