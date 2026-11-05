Há mais de 60 anos no Brasil, Hellmann’s tem 63% do mercado de maionese e cresce acima da categoria

A Hellmann’s encerrou 2025 com 63% de participação em valor no mercado brasileiro de maionese, segundo o levantamento Nielsen Market Track, apresentado nesta quinta-feira, 5. No período, a marca cresceu 15,9%, enquanto a categoria avançou 13,5%, na comparação com 2024.

Presente no Brasil há mais de 60 anos, a marca da Unilever também apresentou dados de uma pesquisa da Opinion Box sobre a percepção dos consumidores. Segundo a empresa, 83% apontam Hellmann’s como sua maionese preferida.

Entre os entrevistados que indicaram preferência pela marca, 79% citaram o sabor como diferencial. A qualidade apareceu nas respostas de 70%, enquanto textura e cremosidade foram mencionadas por 50%.

O levantamento foi realizado em agosto de 2026, com 1.170 entrevistas pela internet. Participaram homens e mulheres a partir de 18 anos, das classes A, B, C, D e E, de todas as regiões do país.

Os resultados integram a campanha “Só a Verdadeira faz História”, que reúne as mensagens “A Primeira. A Preferida. A Verdadeira.” e aborda a trajetória da empresa no mercado brasileiro.

“Uma história de mais de 60 anos se constrói com confiança, qualidade e, acima de tudo, consistência. A preferência não se conquista da noite para o dia: ela é renovada a cada escolha, a cada experiência e a cada nova geração. Para nós, esses resultados mostram a força de uma relação construída ao longo de décadas que continua tão presente na vida das pessoas. Mais do que ser lembrada pelo passado, Hellmann's segue sendo escolhida no presente”, afirma Carolina Riotto, vice-presidente de Marketing Unilever Foods e Food Solutions para a América Latina.

Confiança e estratégia de portfólio

Entre os participantes que conhecem a Hellmann’s, 93% disseram confiar na marca. A pesquisa também apontou que 70% dos entrevistados que consomem maionese consideram a empresa a primeira marca do produto no Brasil — resultado que expressa a percepção desse público.

A confiança aparece como fator de compra também no Relatório Especial 2026 do Edelman Trust Barometer, intitulado Crescimento das Marcas em meio à insularidade. Nesse levantamento, 91% dos brasileiros entrevistados classificaram a confiança na marca como um critério importante ou decisivo. A qualidade do produto foi citada por 92%.

Na estratégia comercial, a Hellmann’s aposta na ampliação do portfólio, com sabores e formatos para diferentes ocasiões de consumo. A linha de produtos inclui maionese vegana, ketchup, mostarda, molho barbecue e molhos para salada.

“Liderar um mercado vai além de ocupar a primeira posição. É movimentar a categoria, abrir novas oportunidades de consumo e contribuir para o crescimento de todo o setor", declara Carolina Riotto.

E reforça: "Em Hellmann's, não esperamos que as tendências se consolidem para começar a inovar. Queremos antecipar os desejos, provocar novas experiências e ampliar as possibilidades de consumo. Foi assim que construímos nossa relevância na vida dos brasileiros e é assim que queremos continuar: não apenas fazendo parte da história do mercado, mas ajudando a escrever seus próximos capítulos”.