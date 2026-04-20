Quem vai ganhar o BBB 26? Enquete mostra liderança absoluta de Ana Paula

A Grande Final do Big Brother Brasil 26 está definida. Com a eliminação de Leandro Boneco na noite de domingo, 19, Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena são os três finalistas da temporada. O resultado será revelado nesta terça-feira, 21 — e tudo indica que Ana Paula será a vencedora da edição.

O último Paredão foi formado após a Prova do Finalista, disputada na última sexta-feira, 17. Juliano Floss venceu o desafio e garantiu vaga direta na decisão, enviando automaticamente os outros três participantes à berlinda.

Na primeira fase da prova, Ana Paula fez o pior tempo e já estava confirmada no Paredão antes mesmo do fim da dinâmica.

Leandro Boneco deixou a casa com 52,19% da média dos votos para sair — resultado de 50,01% nos Votos Únicos e 57,28% nos Votos da Torcida. Milena foi a segunda mais votada, com 43,30%, enquanto Ana Paula registrou apenas 4,51% da rejeição do público.

Enquete do Votalhada da madrugada desta segunda-feira, 20, mostra que Ana Paula lidera absoluta no topo. A briga, agora, é pelo segundo lugar.

Porcentagem das enquetes

O levantamento da madrugada do Votalhada mostra vantagem consolidada para a vitória de Ana Paula.

Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:

Sites (voto da torcida): Ana Paula 63,62% x Juliano 9,52% x Milena 26,86%

x Juliano 9,52% x Milena 26,86% YouTube: Ana Paula 63,15% x Juliano 7,10% x Milena 30,11%

x Juliano 7,10% x Milena 30,11% X (Twitter): Ana Paula 75,39% x Juliano 2,39% x Milena 22,21%

x Juliano 2,39% x Milena 22,21% Instagram: Ana Paula 83,46% x Juliano 3,85% x Milena 12,69%

x Juliano 3,85% x Milena 12,69% Votos consolidados (CPF): Ana Paula 74% x Juliano 4,45% x Milena 21,67%

x Juliano 4,45% x Milena 21,67% Estimativa geral do Votalhada (30%/70%): Ana Paula 70,89% x Juliano 5,97% x Milena 23,23%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.