Quem vai ganhar o BBB 26? Enquete mostra liderança absoluta de Ana Paula

Ana Paula, Juliano e Tia Milena: trio é finalista do BBB
Repórter
Publicado em 20 de abril de 2026 às 03h27.
Última atualização em 20 de abril de 2026 às 03h34.
A Grande Final do Big Brother Brasil 26 está definida. Com a eliminação de Leandro Boneco na noite de domingo, 19, Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena são os três finalistas da temporada. O resultado será revelado nesta terça-feira, 21 — e tudo indica que Ana Paula será a vencedora da edição.
O último Paredão foi formado após a Prova do Finalista, disputada na última sexta-feira, 17. Juliano Floss venceu o desafio e garantiu vaga direta na decisão, enviando automaticamente os outros três participantes à berlinda.
Na primeira fase da prova, Ana Paula fez o pior tempo e já estava confirmada no Paredão antes mesmo do fim da dinâmica.BBB muda formato de votação para a final; entenda
Leandro Boneco deixou a casa com 52,19% da média dos votos para sair — resultado de 50,01% nos Votos Únicos e 57,28% nos Votos da Torcida. Milena foi a segunda mais votada, com 43,30%, enquanto Ana Paula registrou apenas 4,51% da rejeição do público.
Enquete do Votalhada da madrugada desta segunda-feira, 20, mostra que Ana Paula lidera absoluta no topo. A briga, agora, é pelo segundo lugar.
O levantamento da madrugada do Votalhada mostra vantagem consolidada para a vitória de Ana Paula.
Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.
O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.BBB 26 é a edição com mais expulsões da história do reality; relembre
Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.
No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.