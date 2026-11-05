‘Off Campus’: 2ª temporada ganha data de estreia no Prime Video

A segunda temporada de “Off Campus” já tem data de estreia no Amazon Prime Video. Os novos episódios chegam à plataforma em 28 de abril de 2027 e terão como foco o relacionamento entre Allie Hayes (Mika Abdalla) e Dean Di Laurentis (Stephen Kalyn).

Baseada na série de livros da escritora Elle Kennedy, a produção estreou em maio de 2026. Segundo a Amazon, a primeira temporada alcançou 36 milhões de espectadores em todo o mundo nos primeiros 12 dias de disponibilidade. A empresa também afirma que a série teve a temporada de estreia mais assistida de sua história.

A trama acompanha um time de elite de hóquei no gelo e as mulheres que fazem parte de suas vidas. Entre romances, desilusões e descobertas pessoais, os personagens constroem amizades e enfrentam os desafios da transição para a vida adulta.

Elenco de ‘Off Campus’

Além de Mika Abdalla (Allie Hayes) e Stephen Kalyn (Dean Di Laurentis), o elenco conta com Ella Bright (Hannah Wells), Belmont Cameli (Garrett Graham), Antonio Cipriano (John Logan), Jalen Thomas Brooks (John Tucker) e India Fowler (Grace Ivers).

Julia Sarah-Stone (Jules Logan), Khobe Clarke (Beau Maxwell), Miles Gutierrez-Riley (Dexter) e Phillipa Soo (Scarlett) também participam da produção em papéis recorrentes. Charlie Evans (Hunter Davenport) e Shay Rudolph (Summer Di Laurentis) farão participações especiais.

Louisa Levy adaptou os livros para a televisão e atua como co-showrunner e produtora executiva ao lado de Gina Fattore.

A primeira temporada de “Off Campus” também teve boa recepção da crítica. A série registra 92% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes.