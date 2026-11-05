GP de São Paulo: como chegar ao Autódromo de Interlagos?

O Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1 de 2026 acontece neste fim de semana, entre os dias 6 e 8 de novembro, no Autódromo de Interlagos, zona Sul da capital paulista. Aos fãs que forem presenciar o evento ao vivo, é recomendado planejar seu trajeto com antecedência para evitar imprevistos.

Pensando nisso, a EXAME separou as melhores formas de acessar o Autódromo de Interlagos nesse fim de semana tão especial.

Como é o Autódromo José Carlos Pace (Interlagos)?

O circuito de Interlagos é um dos mais icônicos da Fórmula 1, com uma extensão de 4,309 km e 15 curvas técnicas.

Entre seus trechos mais famosos estão a “Curva do Sol,” que leva à longa reta oposta, e o “S do Senna”, uma sequência de curvas icônica na categoria. Além disso, situado a mais de 700 metros acima do nível do mar, Interlagos impõe desafios adicionais aos motores e à aerodinâmica dos carros, trazendo um diferencial à competição.

Como chegar?

O Autódromo José Carlos Pace está localizado na Avenida Senador Teotônio Vilela, em Interlagos, na zona sul de São Paulo. Ele pode ser acessado de carro, trem ou ônibus.

Carro

Sem estacionamento oficial disponível, a organização desaconselha que o público vá ao evento de carro. As ruas ao redor do circuito serão bloqueadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), com acesso restrito a veículos credenciados. Portanto, quem optar por ir de carro precisará estacionar distante dos portões de entrada.

Ônibus

Quem preferir utilizar ônibus, existem várias linhas circulares que partem da Estação Autódromo em direção aos principais portões de acesso, com tarifa de R$ 4,40.

Todos os anos, empresas privadas oferecem serviços de transfer de ida e volta com saída de locais específicos ao redor da cidade.

Trem

O trem é o modelo de transporte mais recomendado pela organização do evento. Em 2024, pela primeira vez, houve expressos com horários marcados para transporte direto ao local. Os bilhetes, válidos para ida e volta, estavam disponíveis no site Passaporte Mobilidade por R$ 30 por dia.

O serviço expresso na Linha 9 - Esmeralda oferece acesso direto à Estação Autódromo, sem paradas intermediárias, com saídas das estações Pinheiros ou Morumbi.

Também há a opção de partir de outras áreas da região metropolitana em trens regulares. Nesse caso, a parada final também é a Estação Autódromo, com funcionamento das 4h40 até a meia-noite e tarifa de R$ 5,00.

Qual é a distância da Estação Autódromo (Linha 9) até os portões?