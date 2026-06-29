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'Michael' supera 'Oppenheimer' e se torna a maior cinebiografia da história

Longa estrelado por Jaafar Jackson soma US$ 977 milhões em arrecadação mundial e assume o topo entre todas as cinebiografias do cinema

'Michael': Após dominar o gênero musical, filme agora ocupa o primeiro lugar entre todas as as cinebiografias já lançadas (Reprodução)

'Michael': Após dominar o gênero musical, filme agora ocupa o primeiro lugar entre todas as as cinebiografias já lançadas (Reprodução)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 29 de junho de 2026 às 19h04.

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A cinebiografia "Michael" alcançou um novo marco nas bilheterias mundiais. O longa sobre Michael Jackson chegou a US$ 977 milhões em arrecadação global e se tornou a cinebiografia de maior sucesso da história do cinema, ultrapassando "Oppenheimer", de Christopher Nolan, que encerrou sua trajetória com cerca de US$ 975 milhões.

Antes disso, o filme já havia conquistado o posto de maior cinebiografia musical de todos os tempos ao superar "Bohemian Rhapsody", lançado em 2018. Agora, amplia a liderança ao considerar produções de todos os gêneros biográficos.

A arrecadação é formada por US$ 607,2 milhões nos mercados internacionais e US$ 370,2 milhões na América do Norte. O desempenho mantém o longa em ritmo forte nas bilheterias e aproxima a produção da marca de US$ 1 bilhão em receita mundial.

Filme acompanha o início da trajetória do Rei do Pop

Dirigido por Antoine Fuqua, com roteiro de John Logan, "Michael" retrata a vida de Michael Jackson desde os tempos do Jackson 5 até o começo de sua carreira solo. O projeto foi concebido para ganhar uma continuação, caso o sucesso comercial abrisse espaço para um segundo capítulo.

O protagonista é interpretado por Jaafar Jackson, sobrinho do cantor. O elenco também reúne Colman Domingo e Nia Long como os pais de Michael, Miles Teller no papel do empresário John Branca, além de Laura Harrier, Kat Graham e Derek Luke.

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