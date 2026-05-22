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Virada Cultural de São Paulo 2026 com crianças: veja atividades gratuitas para sábado e domingo

Mega evento acontecerá nos dias 23 e 24 de maio, sábado e domingo, com 21 palcos espalhados por várias regiões da capital paulista

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 22 de maio de 2026 às 10h32.

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A programação infantil da Virada Cultural terá atividades voltadas para bebês e crianças neste sábado, 23, e domingo, 24, em diferentes equipamentos culturais da capital paulista. Teatro, oficinas, literatura, música, jogos e intervenções artísticas integram a agenda distribuída por espaços da cidade.

Na Zona Sul, a Biblioteca Belmonte, em Santo Amaro, recebe no sábado, 23, às 10h, o sarau infantil “Sarau Serelepe”. A atividade reúne apresentações circenses, música e incentivo à leitura de poesias.

Virada Cultural de São Paulo 2026: veja a programação completa dos palcos deste fim de semana

A Pinacoteca de São Paulo promove atrações para o público infantil nos dois dias de evento. No sábado , 23, às 10h30, acontece o “JogaJunto”, com jogos baseados nas exposições e no acervo do museu. No mesmo dia, às 10h30 e às 14h, o público poderá participar do “Experimenta!”, atividade plástica realizada nos ateliês do espaço. A programação se repete no domingo, 24, com novas edições do “JogaJunto”, às 10h30, e do “Experimenta!”, às 10h30 e às 14h.

Durante a Virada Cultural, a Caixa Cultural terá, no sábado, 23, às 11h, a apresentação “Hora do Conto – Obax”. A atividade de contação de histórias busca estimular a imaginação, a escuta e o contato das crianças com a literatura.

O Sesc Galeria concentra atividades no domingo, 24. Às 10h, o espaço realiza simultaneamente “Pé de Livros”, ocupação literária; “Jogos do Mundo”, com brincadeiras de diferentes culturas; e “Ateliê de Impressão com Carimbo”, oficina de gravura. Mais tarde, às 13h, ocorre a oficina “Pick-up Família”, voltada à introdução à discotecagem. Às 14h30, o local recebe “Só no Passinho”, atividade de dança para diferentes gerações.

Também no domingo, 24, às 14h, o Sesc 24 de Maio apresenta “Baile no Colo: Banda de Pífanos”, atividade com repertório instrumental inspirado em tradições populares brasileiras e interação com bebês.

O Museu das Favelas realiza, no domingo, 24, às 10h, a “Oficina Literatura Brincante Agbalá Conta”, destinada ao público infantojuvenil. A proposta aborda elementos da cultura afro-brasileira por meio de atividades literárias.

Na Chácara do Jockey, o grupo Bando Trapos apresenta no domingo, 24, às 10h, a intervenção artística “Pirajussara – Vozes à Margem”.

Os teatros municipais também terão programação infantil no domingo, 24, às 11h. No Centro Cultural Santo Amaro, “As Aventuras de Lola” acompanha a trajetória de uma menina que passa a compreender o papel dos cidadãos no trânsito. Já no Teatro Paulo Eiró, “Brun Blaà” explora expressão corporal e elementos naturais em cena.

No Teatro Alfredo Mesquita, “O Jardim da Minha Avó” apresenta uma intervenção cênico-literária voltada para bebês de 0 a 3 anos, com estímulos sonoros, música ao vivo e referências à natureza. No Teatro Arthur Azevedo, “Os Céus e Suas Histórias” utiliza dança, jogos de luz e sombra inspirados na trajetória da astrônoma Annie Maunder.

Virada Cultural de São Paulo é segura? Veja o esquema de segurança e o protocolo contra assédio

Veja a programação completa

  • 23/5/2026, às 10h — Sarau Serelepe
    Local: Biblioteca Belmonte - R. Paulo Eiró, 525 - Santo Amaro
    Entrada: Gratuita
  • 23/5/2026, às 10h30 — JogaJunto
    Local: Pinacoteca de São Paulo – Praça da Luz, 2 – Luz
    Entrada: Gratuita
  • 23/5/2026, às 10h30 — Experimenta!
    Local: Pinacoteca de São Paulo – Av. Tiradentes, 273 – Luz
    Entrada: Gratuita
  • 23/5/2026, às 11h — Hora do Conto – Obax
    Local: Caixa Cultural – Praça da Sé, 111 – Centro Histórico
    Entrada: Gratuita
  • 23/5/2026, às 14h — Experimenta!
    Local: Pinacoteca de São Paulo – Av. Tiradentes, 273 – Luz
    Entrada: Gratuita

Programação De Domingo

  • 24/5/2026, às 10h — Pé de Livros
    Local: Sesc Galeria – Praça Ramos de Azevedo, 113 – República
    Entrada: Gratuita
  • 24/5/2026, às 10h — Jogos do Mundo
    Local: Sesc Galeria – Praça Ramos de Azevedo, 113 – República
    Entrada: Gratuita
  • 24/5/2026, às 10h — Ateliê de Impressão com Carimbo
    Local: Sesc Galeria – Praça Ramos de Azevedo, 113 – República
    Entrada: Gratuita
  • 24/5/2026, às 10h — Oficina Literatura Brincante Agbalá Conta
    Local: Museu das Favelas – Largo Páteo do Colégio, 148 – Centro Histórico
    Entrada: Gratuita
  • 24/5/2026, às 10h — Pirajussara – Vozes à Margem
    Local: Chácara do Jockey - Av. Prof. Francisco Morato, 5300 - Vila Sônia
    Entrada: Gratuita
  • 24/5/2026, às 10h30 — JogaJunto
    Local: Pinacoteca de São Paulo – Praça da Luz, 2 – Luz
    Entrada: Gratuita
  • 24/5/2026, às 10h30 — Experimenta!
    Local: Pinacoteca de São Paulo – Av. Tiradentes, 273 – Luz
    Entrada: Gratuita
  • 24/5/2026, às 11h — As Aventuras de Lola
    Local: Centro Cultural Santo Amaro - Av. João Dias, 822 - Santo Amaro
    Entrada: Gratuita
  • 24/5/2026, às 11h — O Jardim da Minha Avó
    Local: Teatro Alfredo Mesquita - Avenida Santos Dumont, 1770 - Santana
    Entrada: Gratuita
  • 24/5/2026, às 11h — Os Céus e Suas Histórias
    Local: Teatro Arthur Azevedo – Av. Paes de Barros, 955 – Alto da Mooca
    Entrada: Gratuita
  • 24/5/2026, às 11h — Brun Blaà
    Local: Teatro Paulo Eiró - Av. Adolfo Pinheiro, 765 - Santo Amaro
    Entrada: Gratuita
  • 24/5/2026, às 13h — Pick-up Família
    Local: Sesc Galeria – Praça Ramos de Azevedo, 113 – República
    Entrada: Gratuita
  • 24/5/2026, às 14h — Baile no Colo: Banda de Pífanos
    Local: Sesc 24 de Maio – Rua 24 de Maio, 109 – República
    Entrada: Gratuita
  • 24/5/2026, às 14h — JogaJunto
    Local: Pinacoteca de São Paulo – Praça da Luz, 2 – Luz
    Entrada: Gratuita
  • 24/5/2026, às 14h — Experimenta!
    Local: Pinacoteca de São Paulo – Av. Tiradentes, 273 – Luz
    Entrada: Gratuita
  • 24/5/2026, às 14h30 — Só no Passinho
    Local: Sesc Galeria – Praça Ramos de Azevedo, 113 – República
    Entrada: Gratuita
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