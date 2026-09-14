PlayStation 6 pode ser o primeiro console da Sony a custar mais de R$ 5 mil

Quando chegou ao mercado, o PlayStation 5 Pro tinha preço oficial de US$ 699. O valor, porém, passou por alterações em meio ao aumento dos custos de componentes eletrônicos, especialmente a memória RAM, um dos itens afetados pela restrição de oferta no setor.

Com isso, o console passou a ser comercializado por cerca de US$ 900 em alguns mercados. A justificativa para o preço depende do perfil do consumidor, mas o cenário atual pode colocar o PS5 Pro em uma posição diferente dentro do ecossistema da Sony.

O aumento do preço do PS5 Pro ocorre em um momento de pressão sobre a cadeia de produção de dispositivos eletrônicos, com a escassez de memória RAM impactando os custos de fabricação de diferentes produtos.

Em agosto de 2026, a Ampere Analysis, empresa de análise de mercado voltada ao setor de entretenimento global, publicou um relatório sobre os próximos consoles da Sony e da Microsoft. Segundo informações divulgadas pelo site VGC, a previsão da consultoria é que o PlayStation 6 e o Project Helix, nome provisório associado ao próximo hardware da Microsoft, possam chegar ao mercado em 2028 com uma proposta de evolução gradual em relação às plataformas atuais.

A análise indica que os futuros consoles poderiam adotar um formato tradicional de hardware, com melhorias de desempenho em relação às gerações atuais. Caso sejam lançados nesse período, os aparelhos poderiam alcançar preços próximos de US$ 1.000, cenário relacionado ao aumento dos custos de produção e ao novo patamar de preço estabelecido pelo PS5 Pro.

O histórico de preços da Sony mostra uma evolução entre gerações: o PlayStation 4 Pro chegou ao mercado por US$ 399,99, enquanto o PlayStation 5 foi lançado posteriormente por US$ 499,99.

Impacto de um console de US$ 1.000

A Ampere Analysis avaliou que um lançamento do PS6 e do próximo console da Microsoft com preço próximo de US$ 1.000 poderia reduzir a adoção inicial das plataformas. Segundo a consultoria, esse valor poderia limitar o volume de vendas em comparação com a geração atual.

PlayStation 5 e ao Xbox Series X|S, com impacto estimado de US$ 3,4 bilhões em participação de mercado. De acordo com as estimativas da empresa, consoles vendidos por US$ 1.000 poderiam registrar uma redução de 38% nas vendas em relação ao, com impacto estimado de US$ 3,4 bilhões em participação de mercado.

A projeção considera como referência um cenário de lançamento com preço mais próximo de US$ 700. A análise aponta que fabricantes de consoles precisam equilibrar os custos crescentes de componentes, a evolução tecnológica dos aparelhos e a capacidade de consumo dos jogadores.