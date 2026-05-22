Vai chover na Virada Cultural 2026? Veja a previsão do tempo para sábado e domingo em São Paulo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou nesta sexta-feira, 22, um alerta para risco de tempestades durante a realização da Virada Cultural, em São Paulo, ao longo do fim de semana.

O aviso prevê chuva intensa, com acumulado de até 60 milímetros por hora, ventos que podem alcançar 100 km/h e possibilidade de queda de granizo entre sábado, 23, e domingo, 24.

Grande parte do território paulista aparece na área classificada como zona laranja pelo órgão meteorológico, indicação de “perigo” para ocorrência de fenômenos climáticos mais severos.

A frente de instabilidade responsável pelas condições climáticas avança justamente no período do festival. A Virada Cultural costuma ocorrer no fim de maio devido ao histórico de menor volume de chuva nesta época do ano na capital paulista.

A recomendação para o público é utilizar capa de chuva, guarda-chuva e calçados fechados durante os deslocamentos entre os palcos e apresentações.

"Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas", afirma o comunicado de orientação do Inmet. "Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda."

Os modelos meteorológicos não conseguem apontar com precisão, com muita antecedência, os locais e horários em que as tempestades devem atingir a cidade. Por isso, a orientação é que o público acompanhe os alertas emitidos pela Defesa Civil ao longo da Virada Cultural.

Para receber os avisos gratuitamente no celular, basta enviar um SMS com o CEP, sem traços ou espaços, para o número 40199.

Frente fria em São Paulo

A previsão também indica queda de temperatura durante a madrugada entre sábado e domingo, quando os termômetros podem registrar mínima de 12°C na capital paulista.

O período de maior risco para chuva coincide com a noite de sábado, segundo a previsão. A máxima esperada para o fim de semana em São Paulo é de 23°C.

O que é permitido levar para a Virada Cultural

Segundo a Prefeitura de São Paulo, durante os shows da Virada Cultural são autorizados os seguintes itens:

Documentos de identificação e Bilhete Único;

Garrafinha de água, copo térmico e latinhas;

Alimentos industrializados (lacrados) e porções individuais de comida;

Protetor solar, óculos escuros, chapéu e leque;

Capa de chuva e canga para sentar;

Itens de higiene pessoal (desodorante e perfumes)

Cadeiras de rodas e carrinhos de bebê (passam por vistoria na entrada).

O que é proibido levar para os shows?