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Vai chover na Virada Cultural 2026? Veja a previsão do tempo para sábado e domingo em São Paulo

Mega evento acontecerá nos dias 23 e 24 de maio, sábado e domingo, com 21 palcos espalhados por várias regiões da capital paulista

Virada Cultural 2026: festival de música no Centro de São Paulo (Sergio Barzaghi/Prefeitura de São Paulo/Divulgação)

Virada Cultural 2026: festival de música no Centro de São Paulo (Sergio Barzaghi/Prefeitura de São Paulo/Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 22 de maio de 2026 às 15h43.

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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou nesta sexta-feira, 22, um alerta para risco de tempestades durante a realização da Virada Cultural, em São Paulo, ao longo do fim de semana.

O aviso prevê chuva intensa, com acumulado de até 60 milímetros por hora, ventos que podem alcançar 100 km/h e possibilidade de queda de granizo entre sábado, 23, e domingo, 24.

Grande parte do território paulista aparece na área classificada como zona laranja pelo órgão meteorológico, indicação de “perigo” para ocorrência de fenômenos climáticos mais severos.

Virada Cultural de São Paulo 2026: veja a programação completa dos palcos deste fim de semana

A frente de instabilidade responsável pelas condições climáticas avança justamente no período do festival. A Virada Cultural costuma ocorrer no fim de maio devido ao histórico de menor volume de chuva nesta época do ano na capital paulista.

A recomendação para o público é utilizar capa de chuva, guarda-chuva e calçados fechados durante os deslocamentos entre os palcos e apresentações.

"Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas", afirma o comunicado de orientação do Inmet. "Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda."

Os modelos meteorológicos não conseguem apontar com precisão, com muita antecedência, os locais e horários em que as tempestades devem atingir a cidade. Por isso, a orientação é que o público acompanhe os alertas emitidos pela Defesa Civil ao longo da Virada Cultural.

Para receber os avisos gratuitamente no celular, basta enviar um SMS com o CEP, sem traços ou espaços, para o número 40199.

Virada Cultural 2026: Trens e Metrô terão funcionamento 24h neste fim de semana

Frente fria em São Paulo

A previsão também indica queda de temperatura durante a madrugada entre sábado e domingo, quando os termômetros podem registrar mínima de 12°C na capital paulista.

O período de maior risco para chuva coincide com a noite de sábado, segundo a previsão. A máxima esperada para o fim de semana em São Paulo é de 23°C.

O que é permitido levar para a Virada Cultural

Segundo a Prefeitura de São Paulo, durante os shows da Virada Cultural são autorizados os seguintes itens:

  • Documentos de identificação e Bilhete Único;
  • Garrafinha de água, copo térmico e latinhas;
  • Alimentos industrializados (lacrados) e porções individuais de comida;
  • Protetor solar, óculos escuros, chapéu e leque;
  • Capa de chuva e canga para sentar;
  • Itens de higiene pessoal (desodorante e perfumes)
  • Cadeiras de rodas e carrinhos de bebê (passam por vistoria na entrada).

O que é proibido levar para os shows?

  • Objetos cortantes, pontiagudos ou de vidro;
  • Bastão de selfie;
  • Caixas de som portáteis;
  • Coolers e caixas de isopor;
  • Capacetes;
  • Sprays em geral;
  • Skates, patinetes e afins;
  • Fogos de artifício, explosivos e substâncias inflamáveis;
  • Armas de fogo ou armas brancas;
  • Guarda-chuvas.
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