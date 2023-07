Mensagem para o dia do amigo: 10 frases para celebrar e emocionar

Nesta quinta-feira, 20, é celebrado o Dia do Amigo, ocasião para valorizar ainda mais os laços de amizade e recordar os momentos marcantes com a pessoa especial.

É uma oportunidade também para demonstrar todo o carinho e gratidão por essas aqueles que estão do nosso lado, nos momentos bons e ruins.

Apesar de a data ser comemorada internacionalmente em 30 de julho, diversos países da América Latina foram aderindo à brincadeira, conforme sua popularidade ao redor do mundo.

Origens

O Dia do Amigo foi comemorado, pela primeira vez, na Argentina, em 1970, mas restrito a algumas cidades do país. Mais tarde, o governo oficializou a ocasião no calendário argentino, após reconhecer que os restaurantes e bares ficavam lotados nesse período.

Nas décadas seguintes, a data conquistou entusiastas em países como Uruguai, Peru e México. No Brasil, a festança entorno da amizade se tornou popular em 1990.

Reconhecimento da ONU

A ONU (Organização das Nações Unidas) estabeleceu 30 de julho como o Dia Internacional da Amizade, durante sua assembleia geral, em 2011.

Segundo a organização, o objetivo desse dia é ensinar às pessoas que a amizade entre povos, países, culturas e indivíduos pode inspirar esforços pela paz e estimular ligações mais fortes entre comunidades.

Mensagens para desejar um Feliz Dia do Amigo

"Amigo é aquele que te conhece melhor do que você mesmo."

"Amigo de verdade é aquele que está sempre ao seu lado, mesmo quando todos os outros te abandonam."

"Amigo é aquele que te faz sorrir nos momentos mais difíceis."

"Amigo é aquele que te apoia em todas as suas loucuras."

"Amigo é aquele que te aceita do jeito que você é, sem julgamentos."

"Amigo é aquele que te ouve, mesmo quando você não tem palavras para expressar o que está sentindo."

"Amigo é aquele que te ajuda a ser uma versão melhor de si mesmo."

"Amigo é aquele que te faz sentir amado e valorizado."

"Amigo é aquele que te entende sem que você precise dizer uma palavra."

"Amigo é aquele que te faz sentir que você nunca está sozinho."

"Amigo é aquele que te faz acreditar que tudo é possível."

"Amigo é aquele que te faz rir até a barriga doer."

"Amigo é aquele que te dá forças para enfrentar os desafios da vida."

"Amigo é aquele que te inspira a ser uma pessoa melhor."

"Amigo é aquele que te ensina o verdadeiro significado da palavra lealdade."

"Amigo é aquele que te faz sentir que você sempre tem um lar."

"Amigo é aquele que te faz acreditar que a vida é muito mais bonita quando compartilhada."

"Amigo é aquele que te faz sentir que você é importante e especial."

"Amigo é aquele que te faz sentir que você é parte de algo maior."

"Amigo é aquele que te faz sentir que você é amado incondicionalmente."

"Amigo é aquele que te faz sentir que você é único e insubstituível."

"Amigo é aquele que te faz sentir que você pode conquistar o mundo."