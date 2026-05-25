Investimento na China, balança comercial e Focus: o que move os mercados

Os mercados começam a semana atentos a indicadores ligados ao setor externo brasileiro, incluindo conta corrente, investimento estrangeiro direto e balança comercial, além do Boletim Focus.

No exterior, o destaque fica para dados de investimento estrangeiro direto na China.

Nos Estados Unidos, os mercados não abrem em razão do Memorial Day, feriado que presta homenagem aos que morreram em guerras pelos EUA.

A atenção também está nos desdobramentos do conflito no Irã e as expectativas de uma trégua para aliviar a crise no Oriente Médio. No domingo, 24, o presidente Donald Trump falou que não tem "pressa" para fechar um acordo. Nesta segunda-feira, 25, os preços do petróleo recuaram mais de 5% em meio a avanços nas negociações.

O que acompanhar no mercado doméstico