Investimento na China, balança comercial e Focus: o que move os mercados

Publicado em 25 de maio de 2026 às 05h04.
Os mercados começam a semana atentos a indicadores ligados ao setor externo brasileiro, incluindo conta corrente, investimento estrangeiro direto e balança comercial, além do Boletim Focus.
No exterior, o destaque fica para dados de investimento estrangeiro direto na China.
Nos Estados Unidos, os mercados não abrem em razão do Memorial Day, feriado que presta homenagem aos que morreram em guerras pelos EUA.
A atenção também está nos desdobramentos do conflito no Irã e as expectativas de uma trégua para aliviar a crise no Oriente Médio. No domingo, 24, o presidente Donald Trump falou que não tem "pressa" para fechar um acordo. Nesta segunda-feira, 25, os preços do petróleo recuaram mais de 5% em meio a avanços nas negociações.
O principal destaque do dia é a divulgação do Boletim Focus, relatório semanal do Banco Central que consolida projeções de cerca de 170 instituições para variáveis como inflação, PIB, câmbio e juros.
As últimas leituras indicam relativa estabilidade no cenário macroeconômico, com inflação próxima de 5% em 2026, PIB crescendo em torno de 1,8% e taxa Selic elevada no curto prazo.
Também está prevista a divulgação de dados de investimento estrangeiro direto (IED) referentes ao mês anterior, além das estatísticas de contas externas.
Os números mais recentes apontam ingressos na casa de aproximadamente US$ 6 bilhões mensais.
Embora a balança comercial cheia seja divulgada no início do mês seguinte, o mercado acompanha novos dados parciais ao longo da semana.
Dados preliminares de maio mostram superávit de US$ 4,15 bilhões até a segunda semana do mês, com crescimento de exportações (+12,4%) acima das importações (+8,9%).
No acumulado do ano, o saldo comercial já supera US$ 28,9 bilhões.
Ainda que a divulgação oficial ocorra na terça-feira (26), o mercado já se posiciona em relação ao Índice de Confiança do Consumidor da FGV, um dos principais indicadores da demanda interna.
Na leitura mais recente, o índice atingiu cerca de 89 pontos, com leve avanço mensal, impulsionado pela melhora na percepção da situação financeira das famílias e expectativas futuras.
No âmbito setorial, investidores acompanham também a sondagem da indústria da construção da CNI, indicador que mede o ritmo de atividade, emprego e expectativas do setor.
A agenda econômica desta segunda-feira traz atenção também ao cenário do investimento estrangeiro direto (IED) na China, com sinais mistos sobre a atratividade do país para o capital internacional em 2026.
Dados recentes indicam que os fluxos de IED para a economia chinesa seguem sob pressão no curto prazo. No primeiro trimestre, os ingressos recuaram cerca de 7,3% em termos anuais, refletindo um ambiente externo mais incerto e desafios domésticos, como a desaceleração do setor imobiliário e a moderação do crescimento econômico