Dia do amigo: entenda a origem da data comemorativa de 20 de julho

Nesta quarta-feira, 20, é comemorado o Dia do Amigo, uma data para lembrar a importância da amizade e pessoas especiais que nos acompanham. A data é comemorada oficialmente no Brasil, embora seja lembrada internacionalmente no dia 30 de Julho.

Qual a origem do dia do amigo?

O Dia do Amigo foi instituído inicialmente na Argentina, e a partir daí foi gradualmente adotado em outras partes do mundo. A data foi criada pelo professor de psicologia e filósofo argentino, Enrique Ernesto Febbraro, que se inspirou na chegada do homem à lua, em 20 de Julho de 1969. Segundo ele, esse feito não foi apenas uma vitória científica, como também uma oportunidade de se fazer amigos em outra parte do universo.

Essa iniciativa deu certo e em 1979 o governo argentino criou oficialmente o “Dia do Amigo”. Nas décadas seguintes, a data foi abrangendo outros lugares, como no Uruguai nos anos 1970, Peru e México em 1980, e no Brasil por volta dos anos 1990.

Dia internacional da Amizade

A ONU (Organização das Nações Unidas), por sua vez, comemora o Dia Internacional da Amizade em 30 de Julho. A decisão foi proclamada durante a assembleia geral da organização em 2011, com o intuito de que a amizade entre povos, culturas e indivíduos possa inspirar esforços pela paz.

5 frases de pensadores sobre amizade

"A amizade é um amor que nunca morre". - Mario Quintana

"Para conseguir a amizade de uma pessoa digna é preciso desenvolvermos em nós mesmos as qualidades que naquela admiramos." - Sócrates

"A amizade é um meio de nos isolarmos da humanidade cultivando algumas pessoas." - Carlos Drummond de Andrade

"A amizade é uma predisposição recíproca que torna dois seres igualmente ciosos da felicidade um do outro." - Platão

"Não é amigo aquele que alardeia a amizade: é traficante; a amizade sente-se, não se diz..." - Machado de Assis

