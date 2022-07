Dia do Amigo: Hamburgueria pet friendly dá brinde e faz doações para causa animal

Uma rede de hamburguerias aproveitou o Dia do Amigo, comemorado em 20 de julho, para celebrar a amizade entre os pets e seus donos. O Cabana Burger está com uma promoção nesta quarta-feira, e vai doar parte do valor das vendas para a causa animal durante uma semana.

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

A doação vale para as compras feitas entre 20 e 26 de julho, apenas no combo Hot Dog + House Fries + Cerveja Lagunitas + Biscoito Pet do Cabana. O dinheiro será destinado para a ONG Marina Inserra AdoteDog.

Para incentivar a adoção dos cãezinhos, as embalagens dos lanches do Cabana também trarão fotos de alguns dos cachorros disponíveis na ONG, com um QR Code que leva para o site da AdoteDog, onde os clientes encontrarão mais informações sobre como adotar.

Quem for a uma das unidades pet friendly da rede nesta quarta-feira também receberá um brinde. Aqueles que consumirem acima de R$120 e tiverem tomado duas cervejas Lagunita – marca da Califórnia vendida nas unidades -- ganham uma guia para seu pet.

Fundada há cinco anos, a rede Cabana Burger tem 21 unidades, sendo quatorze em São Paulo, quatro no Rio de Janeiro e uma na Bahia. Na maior parte delas, os pets são mais que bem-vindos. Eles ficam na varanda das lojas e são recebidos com água fresca. As unidades também vendem petiscos especiais para os bichos, que tem uma parte da venda destinada a entidades de em prol dos animais.

NotCo faz parceria com Mr. Cheney e rede terá cookies feitos à base de plantas

Streaming gratuito já atrai anunciantes no Brasil