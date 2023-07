Dia dos avós: entenda a origem da data — e se é feriado no Brasil

Nesta quarta-feira, 26, é comemorado o Dia dos Avós, uma data para lembrar a importância das pessoas que geralmente são as mais queridas e respeitadas dentro de uma família. Os avós exercem papel importante em nossas vidas, devido a experiência e sabedoria que acumulam ao longo dos anos. A data tem suas origens no mundo cristão, mais especificamente no dia 26 de julho, dia de São Joaquim e Santa Ana, pais de Maria e avós de Jesus Cristo.

Qual a origem do dia dos avós?

A escolha de 26 de Julho para celebrar o dia dos avós possui origem bíblica. A data foi instituída pelo Papa Paulo VI, no século XX, para homenagear os pais de Maria, mãe de Jesus, chamados Ana e Joaquim.

Esses dois personagens históricos foram canonizados no século XVI pelo papa Gregório VIII por serem os avós de Jesus Cristo. Segundo a tradição cristã, mediante a uma ação milagrosa, o casal concebeu Maria, mesmo sendo estéreis.

Santa Ana e São Joaquim receberam muitas comemorações festivas em diversas datas, porém o papa Paulo VI determinou que dia 26 de Julho seria a data definitiva.

A história de vida do casal não é conhecida, porém o exemplo de fé que eles deixaram no mundo é propagado até os dias atuais.

Origem do dia dos avós no Brasil

No Brasil, a comemoração do "Dia dos Avós" também é realizada em 26 de julho, seguindo a influência religiosa católica. A data ganhou relevância a partir do século XX, sendo promovida principalmente por igrejas e instituições religiosas. A celebração tem como objetivo honrar a sabedoria e o amor transmitidos pelos avós aos seus netos, fortalecendo os laços familiares e reconhecendo a importância dessa geração na formação das novas gerações.

Dia dos avós pelo mundo

No contexto internacional, outras datas também são utilizadas para celebrar os avós. Por exemplo, em alguns países, o "Dia dos Avós" é comemorado no segundo domingo de setembro, como nos Estados Unidos. Essa data foi estabelecida em 1978 pelo então presidente Jimmy Carter, como uma forma de reconhecer a contribuição dos avós para a sociedade e para as famílias americanas.

Dia de Santa Ana e São Joaquim é feriado?

O dia de Santa Ana e São Joaquim é feriado apenas nos municípios em que os santos são padroeiros. O dia 26 de Julho não é uma feriado nacional.

Veja a lista de municípios que é feriado no dia 26 de julho: