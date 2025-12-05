Quais artistas internacionais já se apresentaram no BBB?

O Big Brother Brasil já recebeu diversas atrações internacionais ao longo de suas edições. A presença desses artistas ocorreu tanto em apresentações presenciais quanto em participações virtuais, o que fez com que o formato ampliasse a integração do reality com o público e com a indústria musical global.

O BBB24 seguiu essa tendência ao incluir shows de Cyndi Lauper e da banda canadense Magic!, que se apresentaram remotamente. Na última edição, o modelo voltou ao tradicional e a cantora argentina Emilia Mernes dividiu o palco com Luísa Sonza

Relembre apresentações internacionais que passaram pelo BBB

As performances internacionais começaram a ganhar espaço em 2007. Naquele ano, o Simple Plan se tornou a primeira atração estrangeira a se apresentar em uma festa do BBB. O grupo tocou sucessos conhecidos e interagiu diretamente com os participantes.

Três anos depois, em 2010, o cantor Akon participou de uma festa e apresentou faixas de seu repertório. Na mesma edição, Nelly Furtado fez um show acústico e convidou o participante Dicésar para subir ao palco durante a música “Say It Right”.

Com a chegada da pandemia, apresentações remotas tornaram-se a regra. Em 2020, Dua Lipa enviou um show à distância para os finalistas do BBB 20. A performance incluiu as músicas “Don’t Start Now” e “Break Your Heart”, em um momento que repercutiu amplamente por causa da coreografia criada pela participante Manu Gavassi.

No ano seguinte, o BBB 21 reuniu cinco artistas internacionais em uma única noite. Justin Bieber, Bebe Rexha, David Guetta, Meduza e Tiësto participaram remotamente da celebração do Top 4. Tiësto já havia se apresentado ao vivo no BBB 6.

Além desses nomes, o reality registrou outras presenças internacionais ao longo das temporadas. Entre elas estão Fatboy Slim no BBB 7, Eagle-Eye Cherry no BBB 10, Train no BBB 11, Martin Garrix em 2020 e de Emilia Mernes no BBB 25.

Enquanto isso, a produção avança nos preparativos para a próxima temporada. O BBB 26 estreia em 12 de janeiro de 2026 e seguirá até 21 de abril, com mudanças significativas na dinâmica do jogo. O vencedor receberá R$ 3 milhões, o maior prêmio já oferecido pelo reality show da TV Globo.