‘O Mandaloriano e Grogu’: novo filme de Star Wars ganha trailer; assista

Os fãs de Star Wars ganharam um presente nesta segunda-feira, 4 de maio, data em que é celebrado o Dia de Star Wars. O próximo filme da franquia, "O Mandaloriano e Grogu", ganhou novo trailer que combina momentos clássicos desse universo e cenas inéditas.

O longa também irá marcar a estreia de Pedro Pascal nas telonas com Star Wars, uma vez que ele já interpretou o Mandaloriano durante três temporadas no Disney+.

A nova trama acompanha o caçador de recompensas Din Djarin (Pedro Pascal) e Grogu, também conhecido como Baby Yoda, em uma missão ligada à defesa da Nova República. Segundo Jon Favreau, diretor da série e agora do filme, a dinâmica entre os personagens evolui em relação à série, com Grogu assumindo um papel mais ativo na história.

O diretor destacou que o personagem passa a ser retratado como aprendiz mandaloriano em treinamento, sob influência de Luke Skywalker, o que amplia suas habilidades e desenvolvimento dentro da narrativa.

Veja o trailer:

Quando estreia ‘O Mandaloriano e Grogu’?

O longa metragem está previsto para chegar aos cinemas em 21 de maio de 2026.

Qual é a origem do Dia de Star Wars: May the 4th?

O dia 4 de maio é mais conhecido como "May the 4th be with you", com o número quatro mesmo. A expressão em inglês faz um trocadilho com a famosa frase dos filmes "May the force be with you" ("Que a força esteja com você"), já que o '4th' tem uma entonação semelhante com a palavra "force".

De acordo com o site oficial de Star Wars, a celebração da data acontece há pelo menos 44 anos, logo após a eleição de Margareth Thatcher, primeira mulher a assumir o posto de primeira ministra britânica.

Na época, a celebração do posto foi feita no dia 4 de maio. Os aliados de Thatcher, então, publicaram no The London Evening News um comunicado para agradecê-la, que dizia assim: “May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations” (Que o dia 4 esteja com você, Maggie. Parabéns!). O anúncio era um era um trocadilho com a data ("may, the 4th" - 4 de maio, em inglês) e a frase icônica dos filmes "May the force be with you" ("Que a força esteja com você").

Desde então, o dia ficou marcado como um espaço de comemoração à franquia. Mas foi só em meados de 2008 que os fãs, de fato, começaram a usar a data para celebrar a criação de George Luca — hábito que se expandiu após a compra da marca Star Wars pela Disney.