May the 4th: o que é o Star Wars day e por que ele é comemorado em 4 de maio?

Se você tem algum amigo ou conhecido que é fã de Star Wars, já deve tê-lo visto comemorar a franquia no dia 4 de maio. A data é especial para os fãs, que se reúnem para celebrar a diversidade dos filmes de George Lucas de várias formas, seja reassistindo os filmes, vestindo-se com as roupas dos personagens e visitando eventos exclusivos.

Trata-se da comemoração do "May the 4th be with you", com o número quatro mesmo. A expressão em inglês faz um trocadilho com a famosa frase dos filmes "May the force be with you" ("Que a força esteja com você"), já que o '4th' tem uma entonação semelhante com a palavra "force".

De 1977 para cá, o que era apenas um filme sobre a jornada do herói galáxia afora, com a história de Luke, Leia e Han Solo, se tornou uma das franquias mais rentáveis de todos os tempos — e tem também uma das maiores bases de fãs.

Hoje é difícil mensurar a receita de Star Wars: ela está dividida em inúmeros produtos, que vão bem além dos conteúdos audiovisuais. Mas, para se ter ideia, só os 11 filmes da franquia já arrecadaram, juntos, mais de US$ 10 bilhões em bilheteria.

Mas esse fato curioso, da data do Star Wars Day, chama a atenção. Afinal, de onde veio essa ideia e por que o evento é comemorado no dia 4 de maio?

Margareth Thatcher (Divulgação)

Qual é a origem do Star Wars Day: May the 4th?

De acordo com o site oficial de Star Wars, a celebração da data acontece há pelo menos 44 anos, logo após a eleição de Margareth Thatcher, primeira mulher a assumir o posto de primeira ministra britânica.

Na época, a celebração do posto foi feita no dia 4 de maio. Os aliados de Thatcher, então, publicaram no The London Evening News um comunicado para agradecê-la, que dizia assim: “May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations” (Que o dia 4 esteja com você, Maggie. Parabéns!). O anúncio era um era um trocadilho com a data ("may, the 4th" - 4 de maio, em inglês) e a frase icônica dos filmes "May the force be with you" ("Que a força esteja com você").

Desde então, o dia ficou marcado como um espaço de comemoração à franquia. Mas foi só em meados de 2008 que os fãs, de fato, começaram a usar a data para celebrar a criação de George Luca — hábito que se expandiu após a compra da marca Star Wars pela Disney.

Star Wars e seus conflitos de datas

Embora o dia 4 de maio seja um dos mais reconhecidos para comemoração de Star Wars, a franquia também conta com outras datas comemorativas — que inclusive entram em conflito com demais datas do mundo geek.

No dia 25 de maio, por exemplo, comemora-se o Dia do Orgulho Nerd ou Dia da Toalha, que tem uma origem dividida. O dia remete ao lançamento do primeiro filme da franquia "Star Wars: Uma Nova Esperança", que estreou em 25 de maio de 1977; mas também comemora a vida e obra de Douglas Adams, criador do 'Guia do Mochileiro das Galáxias'. Em resumo, o Orgulho Nerd comemora o direito que toda e qualquer pessoa tem em ser um nerd ou um geek.

Neste dia, os fãs de Star Wars também celebram a existência e sucesso da franquia (e aguardam novidades).

Como comemorar o Star Wars Day?

Há inúmeras formas de comemorar o Star Wars Day. Vestir-se como os personagens ou com camisetas com estampas de Star Wars, reassistir aos filmes e comemorar em eventos são algumas dessas maneiras.

A Disney preparou uma programação para o dia 4 de maio, em shoppings e lojas de colecionáveis em São Paulo e outras capitais brasileiras. A loja oficial da Disney, de Star Wars e demais comércios relacionados aos filmes costumam, também, oferecer descontos em produtos selecionados para a data.

