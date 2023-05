May the 4th be with you: saiba como e onde comemorar o Star Wars Day no Brasil

Em 4 de maio é comemorado o Star Wars Day: dia dedicado à franquia da LucasFilm, graças ao trocadilho com a data ("may, the 4th" - 4 de maio, em inglês) e a frase icônica dos filmes "May the force be with you" ("Que a força esteja com você"). A tradicional celebração foi iniciada pelos fãs e acontece no mundo inteiro. Entusiastas da galáxia de George Lucas se cobrem de referências, criam conteúdos, cosplays e reassistem aos filmes e séries da franquia.

Neste ano, para comemorar a data, a Disney irá promover ativações em diversas cidades brasileiras, além de contar com as estreias da Lucasfilm no Disney+.

O que assistir no Star Wars Day?

Nesta quinta-feira, o serviço de streaming estreia a segunda temporada da série antológica animada Star Wars: Visions e a nova produção original voltada para o público infantil Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi.

Na Disney + também será possível ver todas as produções da Lucasfilm, de filmes, séries e animações.

Eventos para comemorar o Star Wars Day

Evento temático na Iron Studios

Os fãs também poderão participar da celebração em um evento temático em ação conjunta com o Mercado Livre e Eletronic Arts na loja da Iron Studios – no bairro Jardins, em São Paulo (SP).

O evento acontece nos dias 04 e 05 de maio, das 18:00 às 22:00, e no dia 06 de maio, das 13:00 às 21:00. A ação será aberta ao público e contará com uma programação especial com aulas de sabre de luz, quizzes, desfile e meet & greet com cosplayers, painéis sobre próximas novidades da franquia, showroom de produtos licenciados e game test do esperado jogo Star Wars: Jedi Survivor.

Caricatura personalizada de Star Wars

Além da Iron Studios, outras lojas promovem iniciativas no último final de semana de abril e primeiro final de semana de maio. Na FanLab dos Shoppings Morumbi e Anália Franco, por exemplo, o público poderá fazer sua caricatura personalizada do universo Star Wars.

Eventos com cosplayers

Já algumas lojas das redes Superlegal, Bumerang, Dream Store, Coleciona, PBKids, Livraria Leitura e Locomotiva receberão cosplayers para interação e fotos com fãs nas cidades de Porto Alegre, Curitiba, Campinas, Barueri, Ribeirão Preto, São Paulo e Manaus.

As redes de lojas citadas acima mais lojas selecionadas da LEGO® em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza e Recife também distribuirão moedas colecionáveis da franquia na compra de produtos (consulte condições).

Lançamento de Star Wars Jedi: Survivor

Por fim, os fãs também poderão desfrutar do lançamento de Star Wars Jedi: Survivor - o jogo sequência de Star Wars Jedi: Fallen Order, que estará disponível nos formatos físicos e digitais em 28 de abril para PlayStation5, Xbox e PC - além do podcast May The 4th: Our Star Wars Story nas plataformas da Rádio Disney.

Em Star Wars Jedi: Survivor, a história do Jedi Cal Kestis continua em uma nova aventura épica que o levará à novas fronteiras em uma luta para proteger a galáxia de cair na escuridão, enquanto o podcast apresenta histórias de pessoas que tiveram suas vidas marcadas pela franquia Star Wars e contará com entrevistas com fãs da saga de diferentes partes da América Latina.

