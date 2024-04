Disney anuncia datas da D23 no Brasil; maior evento de celebridades da marca

Os fãs brasileiros da Disney já têm motivo para comemorar: vem aí a D23, megaevento da marca que acontecerá no Brasil pela primeira vez na história. Nesta quarta-feira, 10, a empresa do Mickey Mouse anunciou alguns detalhes, como as datas e o local.

A D23 Brasil acontece em São Paulo, no Transamerica Expo Center, nos dias 8, 9 e 10 de novembro. Informações sobre a compra de ingressos serão divulgadas em breve pelas redes sociais da marca.

SAVE THE DATE: nos dias 8, 9 e 10 de novembro acontece a #D23Brasil - Uma Experiência Disney no Transamérica Expo Center em São Paulo. Informações sobre a venda de ingressos serão anunciadas em breve. ✨ pic.twitter.com/9aRXRUfOkt — Disney Studios BR (@DisneyStudiosBR) April 10, 2024

O que é a D23 da Disney?

Desde 2009, a D23 realiza grandes eventos voltados para fãs em Anaheim, na Califórnia, que reúnem os principais lançamentos da Disney, Pixar, Marvel,Star Wars; novidades sobre os parques temáticos, cruzeiros e muito mais. Essa é a primeira vez que o evento acontece no Brasil, em São Paulo. Nos Estados Unidos, a D23 acontece a cada dois anos.

Na convenção, é comum a presença de grandes celebridades envolvidas nos filmes da Disney e de marcas correlatas. Em 2022, atores como Lilly Singh, Raven-Symoné, Tim Allen, Laurence Fishburne, Brie Larson, Michelle Yeoh e Catherine Zeta-Jones foram alguns dos convidados.

Renato D’Angelo, country-manager da Disney no Brasil, expressou entusiasmo com o anúncio: “Estamos radiantes em trazer a experiência D23 para o Brasil, dando aos fãs locais a oportunidade de vivenciar a magia da Disney de forma única e significativa”.

Por que ‘D23’?

O fã clube oficial da The Walt Disney Company, D23, fundado em 2009, carrega um significado especial, com o “D” representando Disney e o “23” como referência ao ano em que Walt Disney inaugurou seu primeiro estúdio em Hollywood em 1923.

O evento é anual nos Estados Unidos, reconhecido por revelar várias curiosidades sobre o estúdio e antecipar informações sobre futuros lançamentos no cinema e streaming.