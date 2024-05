Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre drama e suspense, documentários e filmes, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, três estreias, incluindo o filme italiano Bela e Rebelde. Já no Prime Video, estreia do filme Segredos De Um Escândalo, com Natalie Portman e Julianne Moore.

Bela e Rebelde (Netflix)

Reproduzindo passagens da vida de uma das vozes mais incisivas e renomadas da música, o filme abrange um período de 30 anos, começando pelos períodos da infância e início de carreira até a sua consagração, passando por um momento decisivo que dividiu a vida de Gianna em duas partes e é considerado seu verdadeiro nascimento: o ano de 1983.

“Beautiful Rebel” leva o público a uma jornada pela vida e mente criativa de uma mulher capaz de dar forma às emoções através da música e da poesia. Uma artista singular, revolucionária e incomparável, sempre em busca de inspiração e transformação, e que fez da música e da liberdade o seu manifesto.

A Batalha do Biscoito Pop-Tart (Netflix)

Michigan, 1963. A Kellogg's e a Post, rivais do setor de cereais, correm contra o tempo para criar um doce que vai mudar o café da manhã americano para sempre. A Batalha do Biscoito Pop-Tart é uma história sobre ambição, traição, açúcar e leiteiros malvados, estrelada pelo roteirista e diretor Jerry Seinfeld.

Fiasco (Netflix)

O jovem e ambicioso Raphael está dirigindo seu primeiro longa-metragem. No entanto, a mise-en-scène no set dos bastidores do projeto pode atrapalhar seus planos.

Acapulco (Apple TV+)

Na terceira temporada de “Acapulco”, é hora de reconciliar os erros do passado e novos começos emocionantes. No presente, o Máximo mais velho (Derbez) volta para o Las Colinas e não reconhece mais o local. Em 1985, o jovem Máximo (Enrique Arrizon, de "Las Hijas de Abril", "La Jefa del Campeón", "Expira") continua sua escalada de sucesso, ao mesmo tempo em que coloca em risco todos os relacionamentos nos quais investiu para construir.

Segredos De Um Escândalo (Prime Video)

Em Segredos De Um Escândalo, Natalie Portman interpreta Elizabeth Berry, uma atriz em pesquisa para seu próximo papel no cinema: Gracie Atherton-Yoo (Julianne Moore), que 20 anos atrás viveu um romance que causou escândalo e a sua prisão. Seu marido, Joe (Charles Melton), tinha 13 anos na época e Gracie, 36.