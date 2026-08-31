'Maxton Hal' chega ao fim: 3ª temporada ganha data de estreia na Prime

O Prime Video confirmou que a terceira e última temporada de "Maxton Hall — O Mundo Entre Nós" estreia na quarta-feira, 9 de dezembro. A data marca o fim da adaptação da trilogia da autora alemã Mona Kasten.

A confirmação foi feita pela própria plataforma nesta segunda-feira, 31. Um primeiro teaser da temporada final está previsto para 3 de setembro.

Nothing will ever be the same. Maxton Hall, the Final Season premieres December 9. pic.twitter.com/G8A89PIqfJ — Prime Video (@PrimeVideo) August 31, 2026

Os novos episódios são baseados em Save Us, terceiro e último livro da saga de Kasten. As duas fases anteriores adaptaram Save Me e Save You.

A trama retoma Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) suspensa do colégio Maxton Hall, com o sonho de estudar em Oxford ameaçado. Ao lado de James Beaufort (Damian Hardung), ela tenta provar sua inocência.

Também retornam Sonja Weißer (Lydia), Eidin Jalali (Graham), Ben Felipe (Cyril) e Fedja van Huêt (Mortimer). A direção é de Martin Schreier, com roteiro de Sandra Stöckmann e Ceylan Yildirim. A produção é da UFA Fiction.

Os números da franquia

A primeira temporada, lançada em maio de 2024, se tornou a produção internacional (fora dos Estados Unidos) com a maior audiência global na primeira semana da história do Prime Video, segundo a Amazon.

Desde a estreia, a série ficou em 1º lugar no ranking do Prime Video em mais de 120 países e territórios, e entre as mais assistidas em pelo menos 50 países, incluindo Brasil, Estados Unidos e Canadá.

A segunda temporada estreou em 7 de novembro de 2025, com lançamento semanal, e voltou ao topo do ranking global da plataforma dias após a estreia dos primeiros episódios.

As duas primeiras temporadas de Maxton Hall estão disponíveis no Prime Video.