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Fase de grupos copa 2026

Liverpool x Atlético de Madrid: saiba tudo do jogo de hoje da Champions

Clube inglês e espanhol voltam a se encontrar na principal competição europeia em duelo de gigantes marcado por rivalidade histórica.

Atlético de Madrid e Liverpool protagonizaram duelos históricos em competições europeias ao longo da história. (Reprodução/UEFA) (Reprodução/UEFA)

Atlético de Madrid e Liverpool protagonizaram duelos históricos em competições europeias ao longo da história. (Reprodução/UEFA) (Reprodução/UEFA)

Fernando Olivieri
Fernando Olivieri

Redator na Exame

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 11h52.

Última atualização em 9 de setembro de 2026 às 11h54.

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O lendário estádio de Anfield, situado em Merseyside, na Inglaterra, prepara-se para receber mais um capítulo da Champions League nesta quarta-feira, dia 9 de setembro de 2026. A bola rola a partir das 16 horas.

Liverpool e Atlético de Madrid se enfrentam em duelo válido pela nova fase da UEFA Champions League.

O Atlético de Madrid desembarca em solo britânico determinado a buscar a reabilitação - vem de derrota por 3 a 0 contra o Bilbao no final de semana..

Do outro lado, o Liverpool tenta fazer valer o tradicional fator casa e a pressão de sua torcida para começar bem o torneio. O clube inglês investe em uma proposta de jogo vertical, intensa e ofensiva.

Onde assistir ao jogo

É possível acompanhar o duelo pelos seguintes canais e plataformas autorizadas:

  • TNT: Transmissão exclusiva ao vivo pela televisão fechada para todo o Brasil.
  • HBO Max: Disponível para streaming online, permitindo assistir ao jogo em computadores, tablets, celulares e smart TVs.

O eletrizante duelo de 2025 em Anfield

O encontro mais recente entre as duas equipes ocorreu justamente em Anfield, em 17 de setembro de 2025, pela fase de liga da UEFA Champions League. Naquela ocasião  ingleses e espanhóis protagonizaram um confronto recheado de reviravoltas táticas e marcado pela intensidade ofensiva. O Liverpool acabou levando a melhor ao vencer por um apertado 3 a 2.

Raio-X do confronto histórico

O histórico de confrontos diretos entre o Liverpool e o Atlético de Madrid em competições europeias registra um equilíbrio ao longo das partidas oficiais disputadas sob a chancela da UEFA.

  • Retrospecto geral: Em 9 jogos oficiais realizados na história, o Liverpool soma 4 vitórias (44%), contra 3 triunfos do Atlético de Madrid (33%) e 2 empates (22%), totalizando 14 gols marcados pelos ingleses e 12 tentos anotados pelos espanhóis.
  • Jogos em Anfield (Inglaterra): Atuando como mandante, o Liverpool recebeu o rival em 5 oportunidades, registrando 3 vitórias (60%), 1 empate (20%) e 1 triunfo do Atlético de Madrid (20%).
  • Jogos em Madrid (Espanha): Nos 4 confrontos disputados na casa dos Colchoneros, o retrospecto aponta 2 vitórias do Atlético de Madrid (50%), 1 empate (25%) e 1 vitória do Liverpool (25%).
  • Histórico recente: Os duelos mais marcantes incluem a vitória do Atlético nas oitavas de final da Champions de 2019/20 na prorrogação em Anfield, os triunfos dos Reds por 3 a 2 e 2 a 0 na fase de grupos de 2021/22, e o eletrizante 3 a 2 aplicado pelo Liverpool na edição passada do torneio europeu.
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