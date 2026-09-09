Liverpool x Atlético de Madrid: saiba tudo do jogo de hoje da Champions

O lendário estádio de Anfield, situado em Merseyside, na Inglaterra, prepara-se para receber mais um capítulo da Champions League nesta quarta-feira, dia 9 de setembro de 2026. A bola rola a partir das 16 horas.

Liverpool e Atlético de Madrid se enfrentam em duelo válido pela nova fase da UEFA Champions League.

O Atlético de Madrid desembarca em solo britânico determinado a buscar a reabilitação - vem de derrota por 3 a 0 contra o Bilbao no final de semana..

Do outro lado, o Liverpool tenta fazer valer o tradicional fator casa e a pressão de sua torcida para começar bem o torneio. O clube inglês investe em uma proposta de jogo vertical, intensa e ofensiva.

Onde assistir ao jogo

É possível acompanhar o duelo pelos seguintes canais e plataformas autorizadas:

TNT: Transmissão exclusiva ao vivo pela televisão fechada para todo o Brasil.

HBO Max: Disponível para streaming online, permitindo assistir ao jogo em computadores, tablets, celulares e smart TVs.

O eletrizante duelo de 2025 em Anfield

O encontro mais recente entre as duas equipes ocorreu justamente em Anfield, em 17 de setembro de 2025, pela fase de liga da UEFA Champions League. Naquela ocasião ingleses e espanhóis protagonizaram um confronto recheado de reviravoltas táticas e marcado pela intensidade ofensiva. O Liverpool acabou levando a melhor ao vencer por um apertado 3 a 2.

Raio-X do confronto histórico

O histórico de confrontos diretos entre o Liverpool e o Atlético de Madrid em competições europeias registra um equilíbrio ao longo das partidas oficiais disputadas sob a chancela da UEFA.