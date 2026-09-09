Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Stella Lefty: de desconhecida a fenômeno country viral em poucos meses

Faixa já soma mais de 40 milhões de streams e chegou ao #2 do Hot 100 dos EUA em agosto

Stella Lefty: cantora de 24 anos saiu do TikTok para o Top 10 das paradas, mas divide opiniões por acusações de plágio e nepotismo (Reprodução/Instagram)

Stella Lefty: cantora de 24 anos saiu do TikTok para o Top 10 das paradas, mas divide opiniões por acusações de plágio e nepotismo (Reprodução/Instagram)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 11h30.

Priorizar nos meus resultados Google

"Boston", de Stella Lefty, sobe sete posições no Global 200 nesta semana, de #17 para #10. No mesmo período, a cantora de 24 anos estreia seu álbum de estúdio, 'Long Way Home', no Top 20 do Billboard 200. Apesar do sucesso, a carreira da cantora segue sendo contestada nas redes sociais.

De estudante de saúde pública a hit viral

Stella Lefkofsky, nome de batismo da cantora, cursava saúde pública na Tulane University quando começou a postar composições próprias no TikTok, sem plano de seguir carreira musical.

O primeiro grande salto veio com 'Thinking 'Bout You', lançada em dezembro de 2025, que viralizou no TikTok e levou a cantora a assinar com a Atlantic Outpost, selo de country da Atlantic Records.

"Boston" veio na sequência, em março, também a partir de um trecho postado no TikTok. A faixa foi escrita sobre o então affair (hoje namorado) Vincent Mason, cantor country que Lefty conheceu durante uma viagem a Nashville.

Semelhanças e créditos adicionais

"Boston" contém uma interpolação não creditada de "Stick Season", de Noah Kahan. Após contato da equipe do cantor, Lefty concordou em incluí-lo como coautor antes do lançamento oficial da faixa.

Ouvintes também apontaram semelhanças entre outras músicas do álbum "Long Way Home" e canções de The Chicks e Blake Shelton, casos que também resultaram em créditos de composição adicionais.

A polêmica do 'nepo baby'

Lefty é filha de Eric Lefkofsky, cofundador do Groupon e fundador e CEO da empresa de saúde Tempus AI, com fortuna estimada pela Forbes em cerca de US$ 4,8 bilhões em julho — estimativas mais recentes citam valores ainda maiores.

A repercussão sobre uma possível vantagem financeira na carreira da cantora se intensificou após sua estreia no Grand Ole Opry, em 2 de setembro. A cantora Kelsea Ballerini saiu em defesa pública de Lefty diante das críticas.

Recepção crítica dividida

Apesar do desempenho nas paradas, "Long Way Home" recebeu avaliações mistas da crítica especializada. A revista Paste descreveu o álbum como um trabalho "sem direção", com composições e arranjos considerados pouco originais.

Lefty somou duas indicações ao VMA neste ano, fez sua estreia no Lollapalooza em agosto e abriu turnês de Myles Smith e Tucker Wetmore..

Acompanhe tudo sobre:CantoresMúsica

Mais de Pop

Ella Langley chega à 21ª semana no topo do Hot 100 e mira recorde de Mariah Carey

‘Da Magia à Sedução’: onde assistir ao primeiro filme antes da sequência?

Semana do Cinema começa amanhã com ingressos promocionais; veja preços, filmes e regras

'A Redoma de Vidro': Billie Eilish e Connor Storrie estão na adaptação do clássico de Plath

Mais na Exame

Casual

O terno saiu do escritório e foi direto para a festa

Negócios

Sua empresa sabe contabilizar o ROI da IA?

Brasil

Real Time Big Data: Rui Costa tem 26% e Jaques Wagner, 19%, na disputa ao Senado na Bahia

Mercado Imobiliário

Neste bairro de Tóquio, milhares de imóveis de Airbnb podem perder a licença