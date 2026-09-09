Stella Lefty: de desconhecida a fenômeno country viral em poucos meses

Stella Lefty: cantora de 24 anos saiu do TikTok para o Top 10 das paradas, mas divide opiniões por acusações de plágio e nepotismo (Reprodução/Instagram)
Repórter
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 11h30.
"Boston", de Stella Lefty, sobe sete posições no Global 200 nesta semana, de #17 para #10. No mesmo período, a cantora de 24 anos estreia seu álbum de estúdio, 'Long Way Home', no Top 20 do Billboard 200. Apesar do sucesso, a carreira da cantora segue sendo contestada nas redes sociais.
Stella Lefkofsky, nome de batismo da cantora, cursava saúde pública na Tulane University quando começou a postar composições próprias no TikTok, sem plano de seguir carreira musical.
O primeiro grande salto veio com 'Thinking 'Bout You', lançada em dezembro de 2025, que viralizou no TikTok e levou a cantora a assinar com a Atlantic Outpost, selo de country da Atlantic Records.
"Boston" veio na sequência, em março, também a partir de um trecho postado no TikTok. A faixa foi escrita sobre o então affair (hoje namorado) Vincent Mason, cantor country que Lefty conheceu durante uma viagem a Nashville.
"Boston" contém uma interpolação não creditada de "Stick Season", de Noah Kahan. Após contato da equipe do cantor, Lefty concordou em incluí-lo como coautor antes do lançamento oficial da faixa.
Ouvintes também apontaram semelhanças entre outras músicas do álbum "Long Way Home" e canções de The Chicks e Blake Shelton, casos que também resultaram em créditos de composição adicionais.
Lefty é filha de Eric Lefkofsky, cofundador do Groupon e fundador e CEO da empresa de saúde Tempus AI, com fortuna estimada pela Forbes em cerca de US$ 4,8 bilhões em julho — estimativas mais recentes citam valores ainda maiores.
A repercussão sobre uma possível vantagem financeira na carreira da cantora se intensificou após sua estreia no Grand Ole Opry, em 2 de setembro. A cantora Kelsea Ballerini saiu em defesa pública de Lefty diante das críticas.
Apesar do desempenho nas paradas, "Long Way Home" recebeu avaliações mistas da crítica especializada. A revista Paste descreveu o álbum como um trabalho "sem direção", com composições e arranjos considerados pouco originais.
Lefty somou duas indicações ao VMA neste ano, fez sua estreia no Lollapalooza em agosto e abriu turnês de Myles Smith e Tucker Wetmore..